ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ДОНБАССЕ, ВЗРЫВ ГАЗА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ И НАПАДЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ В ШКОЛЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе
Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Ранее он подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой народной республики и Луганской народной республики.
После объявления проведения военной спецоперации на Донбассе ОНФ Карелии организовал сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР И ЛНР.
Власти республики определили места для размещения беженцев с Донбасса.
Глава Петрозаводска поддержал Путина «в полном объеме, безоговорочно и категорично».
Министерства Карелии в поддержку решения Путина также публикуют информацию о военных действиях на Донбассе под хэштегом «своих не бросаем».
Взрыв газа произошел в жилом доме Петрозаводска: один человек пострадал
В столице Карелии в пятиэтажном доме произошел взрыв газа, в результате которого пострадал человек. В прокуратуре Карелии рассказали подробности сегодняшнего взрыва газа в пятиэтажном доме. Следователи приступили к доследственной проверке по факту возгорания бытового газа в столице Карелии.
Полиция задержала в школе Петрозаводска бывшего ученика в балаклаве, пытавшегося напасть на учителя
Сотрудники правоохранительных органов задержали в школе №46 Петрозаводска бывшего ученика, который зашел в класс и попытался ударить учителя истории Станислава Гайдука. Очевидцы сняли видео нападения молодого человека в балаклаве на учителя.
ГОТОВЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ
Популярные продукты питания в Карелии дорожают в разы быстрее инфляции
Потребительские цены на продовольственные товары в Карелии за 2021 год выросли на 10%, но самые популярные продукты подорожали намного больше.
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
Стоимость бензина и дизельного топлива в Карелии снова выросла за последнюю неделю, сообщает Карелиястат.
Автомобильный газ в Карелии дорожает в 3 раза быстрее бензина
Стоимость газового моторного топлива в Карелии за 2021 год выросла на 23,5% — это в три раза больше роста цен на бензин.
УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии
Петрозаводский городской суд рассмотрит иск бывшего спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в коррупции, к главе региона Артуру Парфенчикову.
Геннадий Боднарчук требует отменить решение Петросовета, лишающее его кресла спикера
УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
В отдаленном районе столицы Карелии обнаружен расчлененный труп мужчины без головы, рук и ног.
Следствие в Петрозаводске пытается опознать расчлененный труп по татуировке.
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