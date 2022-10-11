ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 38 РУБЛЕЙ ЗА ПРОЕЗД В ТРОЛЛЕЙБУСЕ, УДО ЭКС-СПИКЕРА ПЕТРОСОВЕТА МАТВЕЕВА И СВИНОЙ ГРИПП В КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Проезд в троллейбусах Петрозаводска с 1 января будет стоить 38 рублей

Депутаты Петросовета сегодня приняли решение о повышении стоимости разовой поездки в городских троллейбусах с 30 до 38 рублей.

Суд отпустил на свободу осужденного за взятку экс-замспикера горсовета Петрозаводска Матвеева

Сегодня Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева.

Михаил Охлопков: «Если не будем отправлять на карантин школы, Карелия опять будет полыхать»

Глава Минздрава Карелии обратился к руководителям школ и учителям из-за роста заболеваемости гриппом.

Актуально

Введены ограничения на массовые мероприятия в райцентре Карелии из-за эпидемии ОРВИ

Власти Костомукши рекомендовали ограничить массовые мероприятия из-за того, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в городе превысила эпидпорог почти в 3 раза.

Военком Карелии: в зону СВО сейчас уходят только добровольцы

Андрей Артемьев рассказал, что граждан, желающих участвовать в спецоперации, по-прежнему в военкоматы республики обращается много

«А если завтра беда?»: школьный автобус отменили из-за нечищеной трассы в Приладожье Карелии

Дорога Терву – Вятиккя в Лахденпохском районе в снегопады не чистится сутками, дети не могут попасть в школу.

Военком Карелии: законны ли уведомления, оставленные в почтовом ящике

Андрей Артемьев рассказал, что вызов призывников для уточнения данных воинского учета не нарушает права и законные интересы граждан.

Соболезнуем

Еще один житель Петрозаводска погиб в ходе спецоперации

Глава Карелии выразил соболезнования родным старшего сержанта Андрея Григорьева.

Шок

В Петрозаводске 9-летняя девочка сломала позвоночник, катаясь на ватрушке с горки

В Детскую республиканскую больницу им И.Н. Григовича стали поступать дети с тяжелыми травмами после катания на тюбингах.

Смертельная погоня в Костомукше

Стали известны новые подробности смертельного ДТП в Костомукше: водитель на чужой машине протаранил автобус, где находились 40 человек.

Потерял сознание – и попал в ДТП: новые подробности столкновения троллейбуса и внедорожника в Петрозаводске (ВИДЕО)

Камера запечатлела, как внедорожник в Петрозаводске выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом.

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В Карелии сносят полуразвалившиеся дома, чтобы отдать участки под застройку

Министерство имущественных отношений Карелии насчитало на территории республики 1095 разрушенных зданий, которые можно снести, а участки отдать под застройку.

Счетная палата проверит, как потратили деньги на скандальный ремонт стадиона «Юность» в Петрозаводске

Министерство финансов Карелии и Контрольно-счетная палата Петрозаводска проверят эффективность расходования бюджетных денег на реконструкцию стадиона «Юность».

Парфенчиков подписал указ о присвоении участнику СВО звания «Человек года» в Карелии

Звание «Человек года» в Карелии получил летчик-истребитель Илья Сизов, участвовавший в спецоперации на Украине.

Карелия заняла первое место в России по числу разбоев и грабежей

Республика Карелия возглавила десятку регионов, где за 10 месяцев зафиксирован рост грабежей и разбоев на 100 тысяч населения, следует из портала правовой статистики генпрокуратуры РФ.



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О сборе персональных данных военнослужащих в соцсетях.

Военком Карелии Андрей Артемьев: «Будьте предельно осторожны и внимательны!».



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В Карелии нашли чудом уцелевшие иконы из уничтоженной огнем Успенской церкви в Кондопоге.

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«ЗДЕСЬ БУДУТ РОЖДАТЬСЯ ЧЕМПИОНЫ»

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Динамо» открылся в Петрозаводске.

ВСЕ ВОКРУГ «КАРЕЛЬСКОЕ», ВСЕ ВОКРУГ МОЕ?

Большинству фермеров в Карелии могут запретить использовать словосочетание «карельская клубника» в рекламе своей продукции.

ПОЕХАЛИ: ПЕТРОЗАВОДСК ЗАПУСКАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ РЕФОРМУ

Пилотный проект транспортной реформы начнется в столице Карелии с трех автобусных маршрутов.