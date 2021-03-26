ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДЕЛО ЩЕПИНА, ЧЕТЫРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БОДНАРЧУКА И ОТЧЕТ МИРОШНИК

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин попал под уголовное преследование по обвинению в преступлении, совершенном более 10 лет назад, когда он возглавлял Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии.
Дело высокопоставленного чиновника из Карелии рассмотрит Октябрьский районный суд Улан-Удэ.
Как сообщил Щепин, в суде он будет доказывать свою невиновность.
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
Следственные органы Карелии предъявили председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку окончательное обвинение в совершении четырех преступлений.
Депутаты признали деятельность главы Петрозаводска удовлетворительной
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник в последний раз отчиталась перед депутатами о своей деятельности и работе администрации города.
Тем не менее, депутат Васильева раскритиковала главу Петрозаводска за неумение вести диалог с горожанами.
Уже стала известна новая дата избрания сити-менеджера Петрозаводска.
Дела судебные
Руководитель управляющей компании, обвиняемый в гибели прохожего под глыбой льда, останется за решеткой до мая
В отношении директора управляющей компании, задержанного по делу о гибели прохожего под глыбой льда, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщили в Петрозаводском городском суде.
Арестованный хозяин торгового центра "Ягуар" в Петрозаводске написал явку с повинной
Предприниматель Гусейн Мамедов, обвиняемый в даче взятки в размере 200 тысяч рублей заместителю мэра Петрозаводска Евгению Перову, который деньги не взял, написал явку с повинной.
Власти Беларуси арестовали свинокомплекс в Карелии
Заместитель генпрокурора Республики Беларусь наложил арест на свинокомплекс "Кондопожский" в Карелии и направил постановление для исполнения в Российскую Федерацию в порядке оказания международной правовой помощи.
Экс-глава Карелии Андрей Нелидов выйдет на свободу в конце марта
Прокуратура не стала обжаловать решение Медвежьегорского суда за 12 марта об условно-досрочном освобождении Андрея Нелидова.
Без политики
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич стал охотоведом
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич выучился на охотоведа и сможет заниматься этим профессионально.
Парфенчиков пообещал не истреблять популяцию комаров в Карелии
Глава республики Артур Парфенчиков не пошел на поводу туристов, которых утомляют карельские комары.
Ну, поплыли!
Новая детская площадка в Петрозаводске превратилась в аквапарк (ФОТО)
Жители Зареки пожаловались на огромные лужи на новой детской площадке.
Фура не смогла форсировать затопленную улицу в Петрозаводске и застряла (ФОТО)
Грузовой автомобиль застрял на одной из затопленных и заваленных снегом улиц карельской столицы.
Жители отдаленного района Петрозаводска могут остаться без воды из-за распутицы на дорогах (ФОТО)
Жители Соломенного обеспокоены тем, что из-за заваленных грязью и снегом дорог к ним не приедет водовозка.
Водители форсируют реки на дорогах Петрозаводска (ВИДЕО)
На улице Онежской флотилии водители на автомобилях не едут, а плывут.
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