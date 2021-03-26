ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДЕЛО ЩЕПИНА, ЧЕТЫРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БОДНАРЧУКА И ОТЧЕТ МИРОШНИК

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин попал под уголовное преследование по обвинению в преступлении, совершенном более 10 лет назад, когда он возглавлял Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии.

Дело высокопоставленного чиновника из Карелии рассмотрит Октябрьский районный суд Улан-Удэ.

Как сообщил Щепин, в суде он будет доказывать свою невиновность.

Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях

Следственные органы Карелии предъявили председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку окончательное обвинение в совершении четырех преступлений.

Депутаты признали деятельность главы Петрозаводска удовлетворительной

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник в последний раз отчиталась перед депутатами о своей деятельности и работе администрации города.

Тем не менее, депутат Васильева раскритиковала главу Петрозаводска за неумение вести диалог с горожанами.

Уже стала известна новая дата избрания сити-менеджера Петрозаводска.

Дела судебные

Руководитель управляющей компании, обвиняемый в гибели прохожего под глыбой льда, останется за решеткой до мая

В отношении директора управляющей компании, задержанного по делу о гибели прохожего под глыбой льда, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщили в Петрозаводском городском суде.

Арестованный хозяин торгового центра "Ягуар" в Петрозаводске написал явку с повинной

Предприниматель Гусейн Мамедов, обвиняемый в даче взятки в размере 200 тысяч рублей заместителю мэра Петрозаводска Евгению Перову, который деньги не взял, написал явку с повинной.

Власти Беларуси арестовали свинокомплекс в Карелии

Заместитель генпрокурора Республики Беларусь наложил арест на свинокомплекс "Кондопожский" в Карелии и направил постановление для исполнения в Российскую Федерацию в порядке оказания международной правовой помощи.

Экс-глава Карелии Андрей Нелидов выйдет на свободу в конце марта

Прокуратура не стала обжаловать решение Медвежьегорского суда за 12 марта об условно-досрочном освобождении Андрея Нелидова.

Без политики

Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич стал охотоведом

Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич выучился на охотоведа и сможет заниматься этим профессионально.

Парфенчиков пообещал не истреблять популяцию комаров в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков не пошел на поводу туристов, которых утомляют карельские комары.

Ну, поплыли!

Новая детская площадка в Петрозаводске превратилась в аквапарк (ФОТО)

Жители Зареки пожаловались на огромные лужи на новой детской площадке.

Фура не смогла форсировать затопленную улицу в Петрозаводске и застряла (ФОТО)

Грузовой автомобиль застрял на одной из затопленных и заваленных снегом улиц карельской столицы.

Жители отдаленного района Петрозаводска могут остаться без воды из-за распутицы на дорогах (ФОТО)

Жители Соломенного обеспокоены тем, что из-за заваленных грязью и снегом дорог к ним не приедет водовозка.

Водители форсируют реки на дорогах Петрозаводска (ВИДЕО)

На улице Онежской флотилии водители на автомобилях не едут, а плывут.