ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ГОСКОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЮБИЛЕЮ КАРЕЛИИ, МАССОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ МАГАЗИНОВ В КОРОНАВИРУС И ОРДЕН ПАРФЕНЧИКОВУ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости
В Москве состоялось итоговое заседание Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии
Рабочие группы Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии подвели итоги
В ходе заседаний было отмечено улучшение транспортной доступности региона. Речь шла о строительстве нового здания аэровокзала аэропорта "Петрозаводск", ремонте автомобильных дорог, мостов, железнодорожных вокзалов и путей. Благодаря инвестициям возобновилось производство на Онежском судостроительном заводе, проведена комплексная реконструкция Сегежского целлюлозно-бумажного комбината.
Николай Патрушев отметил, что благодаря поддержке Госкомиссии в Карелию удалось привлечь более 126 млрд рублей
Новые школы и детские сады продолжают строить в Карелии
Посещаемость объектов культуры и туризма в Карелии выросла вдвое
Глава Карелии снял ряд ограничений на посещение магазинов и траурных залов в период COVID-19
Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, в котором скорректировал меры безопасности при посещении магазинов в период распространения коронавирусной инфекции.
При этом Минэк Карелии выступил с обращением к предпринимателям республики, в котором предложил бизнес-сообществу приобретать защитные экраны, поскольку в ближайшее время не будут сняты ограничения из-за распространения коронавируса.
Патрушев наградил Парфенчикова орденом за подготовку к 100-летию Карелии
Глава Совбеза РФ Николай Патрушев вручил главе Карелии орден "За заслуги перед Отечеством".
Коронавирус не отступает
Минздрав Карелии рассказал о коронавирусе в Республиканской больнице
В кардиологическом отделении больницы в период с 19 по 26 августа были выявлены случаи коронавирусной инфекции у мужчины из Беломорска и у женщины из Петрозаводска.
Пресс-секретарь главы Карелии: "Слухи о "закрытии всех на карантин" в конце сентября – недостоверны"
Марина Кабатюк, пресс-секретарь главы Карелии, прокомментировала ситуацию с коронавирусом, сложившуюся на сегодняшний день в республике.
По информации оперштаба, в Карелии на 4 сентября зарегистрировано 3264 заболевших коронавирусом. За время пандемии выздоровело 2506 человек. Умерло – 30 пациентов.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1204 пациента, 73 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
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В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет
Обнаруженные останки обследуют специалисты в области судебно-медицинской экспертизы из Москвы и Санкт-Петербурга.
Верховный суд Карелии назначил дату рассмотрения апелляций по делу Дмитриева
Апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска по делу поисковика Юрия Дмитриева рассмотрят в Верховном суде республики 16 сентября.
Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева
Руководители благотворительных организаций Карелии, а также детский омбудсмен республики Геннадий Сараев обратились в Верховный суд РК с просьбой наказать Юрия Дмитриева, обвиненного в педофилии, в соответствии с законом и лишить его свободы на срок от 12 до 20 лет, а не на 3,5 года, как было решено первой инстанцией.
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