ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МИЛЛИОНЫ ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА, РИТУАЛЬНЫЕ УБИЙСТВА В ЛЕСУ КАРЕЛИИ И МЕРТВАЯ РЫБА НА БЕРЕГУ ОЗЕРА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Правительство Карелии выделило олимпийскому чемпиону Ларину премию в 2 млн рублей
Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получит государственную стипендию от правительства Карелии в размере 2 млн рублей.
Также от училища олимпийского резерва в Кондопоге Тхэквондист-чемпион Владислав Ларин и его тренер Сергей Петров получили по 500 тысяч рублей.
Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получил из рук руководителя республики еще и Орден «Сампо».
Пара сатанистов, совершавших ритуальные убийства, находится в СИЗО в Карелии
Андрей Т. и Ольга Б., подозреваемые в совершении ритуальных убийств в лесах Карелии и Ленобласти, содержатся в карельском СИЗО.
В Сети появилась информация о расследовании серии ритуальных убийств, которые могли происходить в том числе на территории Карелии.
Мертвую ряпушку выбросило на берег озера в Карелии (ВИДЕО)
Берег озера в Медвежьегорском районе Карелии, где находится форелеводческое хозяйство, буквально усеян мертвой ряпушкой.
Прокуратура республики организовала проверку по публикациям СМИ о массовой гибели ряпушки в озере Елмозеро.
Отдел рыбоохраны и Россельхознадзор Карелии также начали проверку по факту массовой гибели ряпушки.
АКТУАЛЬНО
Глава Карелии смягчил ограничения, введенные из-за коронавируса
Продолжаем постепенно смягчать противоэпидемические ограничения на территории республики, сообщил Артур Парфенчиков.
Петрозаводск получил дополнительно 30 млн рублей на ремонт дорог
На выделенные деньги из Дорожного фонда Карелии в городе отремонтируют еще более 28 тысяч квадратных метров дорог.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
«Здесь ничего нет»: Скандальный бутафорский концлагерь в Карелии закрыт (ФОТО и ВИДЕО)
Бутафорский концлагерь, располагающийся на территории базы отдыха «Карелия» в деревне Ватнаволок Кондопожского района, закрыт.
«Все экскурсии проведены»: создатель бутафорского концлагеря в Карелии прокомментировала информацию о его закрытии.
Следком РФ изучает место массового захоронения узников финских концлагерей в Карелии
Поисковики обнаружили в Олонецком районе Карелии место захоронения советских узников концлагерей.
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