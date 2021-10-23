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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: НЕРАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ, СМЕРТЬ ПРИВИТЫХ ОТ COVID-19 И ШТРАФЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖОГО QR-КОДА

Новости. Общество
13:00, 23 Октября 2021

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Президент России объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября


фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Владимир Путин поддержал предложение кабмина о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии с сохранением зарплаты.

Шесть привитых от коронавируса пациентов скончались с начала сентября в Карелии


фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что с начала сентября от коронавируса умерли 303 пациента, шестеро из которых были привиты от ковида.

За использование чужого QR-кода в Карелии можно получить штраф 30 тысяч рублей


фото: © БИЗНЕС Online

Рейды по проверке предоставления QR-кодов начнутся в республике с ресторанов и кафе.

АКТУАЛЬНО

Новый антирекорд четвертой волны коронавируса: в Карелии за сутки заразились 425 человек


фото: © Петр Ковалев / ТАСС

Минздрав Карелии сообщил о заражении коронавирусом 425 человек за сутки.

Очередной антирекорд: 96 детей в Карелии за сутки заразились коронавирусом


фото: © Дмитрий Рогулин / ТАСС

Общее количество инфицированных несовершеннолетних приближается к восьми тысячам, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Дети болеют тяжело: в Карелии госпитализированы 24 ребенка, заразившиеся коронавирусом


фото: © Сергей Чириков / EPA / ТАСС

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеванием коронавирусом несовершеннолетних.

Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября


фото: © ТАСС / Марина Лысцев

Представители ритейлеров рассказали о работе сетевых магазинов во время нерабочей недели.

ДРУГАЯ ТЕМА

Минтранс назвал 5 городов России, куда впервые можно будет долететь самолетом из Петрозаводска


фото: © unsplash

Министерство транспорта Карелии рассчитывает, что в 2022 году начнется регулярное авиасообщение между Петрозаводском и пятью городами России, которые до этого не входили в географию полетов петрозаводского аэропорта.

Минтранс снова пересмотрел сроки реконструкции автовокзала Петрозаводска


фото: © ГУП РК «Карелавтотранс»

Завершение реконструкции автовокзала Петрозаводска, перенесенное на конец первого квартала 2022 года, откладывается на еще более поздний срок.

КАДРЫ

Экс-прокурор Прионежья не продержался в кресле заммэра Петрозаводска и четырех месяцев


фото: коллаж © Администрация Петрозаводска, © «Столица на Онего»

Бывший прокурор Прионежского района Андрей Кузьмин покинул пост заместителя главы столицы Карелии, председателя комитета градостроительства и землепользования.

Экс-супруга главы Минстроя Карелии займет пост замглавы Петрозаводска


фото: Александра Россыпнова / ВК

Александра Россыпнова, бывшая жена министра строительства, ЖКХ и энергетики Виктора Россыпнова, сменит на посту Андрея Кузьмина, уволившегося с должности председателя комитета градостроительства и землепользования.

Директор школы №46 в Петрозаводске перешла на работу в министерство


фото: © Любовь Козлова / ИА «Республика»

Бывший директор школы №46 в Петрозаводске ушла на работу в министерство образования Карелии.

ДЕНЬ ЖЕСТЯНЩИКА

С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной


фото: «Столица на Онего»

В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП на Комсомольском проспекте, где на скользкой дороге столкнулись два автомобиля.

В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, где пострадали женщина и ребенок.

Подробности ГИБДД: молодую девушку госпитализировали с места ДТП в Петрозаводске


фото: © ГИБДД Петрозаводска

На Ключевой иномарка сбила девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — страшные кадры аварии попали на видео.

Водитель иномарки в Петрозаводске, пытаясь избежать ДТП, травмировал сразу двоих детей


фото: кадр из видео

На Древлянке в снегопад водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку, врезался в автобус и травмировал 13-летнего пассажира своей машины, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

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