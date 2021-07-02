ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19, ПОТОП В ПЕТРОЗАВОДСКЕ И ЖАРА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии

Главный санитарный врач Карелии Людмила Котович подписала Постановление об обязательной вакцинации от коронавируса.

Вода затопила один из районов Петрозаводска (ВИДЕО)

Вода, прорвавшаяся из забитой ливневой канализации, затопила улицы и подвалы домов на Зареке.

Из-за несправившейся с дождем ливневой канализации подтопило подвал в Республиканском перинатальном центре.

Мэр Петрозаводска хочет использовать излишки дождевой воды для уборки города

Жара возвращается в Карелию

На следующей неделе температура воздуха вновь поднимется до 30 градусов.

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Заболеваемость COVID-19 в Карелии в два раза выше, чем в других регионах РФ

В ходе прямой линии главный санитарный врач Карелии Людмила Котович рассказала о ситуации в коронавирусом, сложившейся в республике.

Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Карелии и Бурятии требует повышенного внимания.

Глава Минздрава Карелии отметил гендерную особенность третьей волны коронавируса

Михаил Охлопков провел аналитику по заболевшим и госпитализированным с COVID-19, отметив гендерную «особенность» третьей волны коронавируса.

Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

В ходе прямой линии, где обсуждались вопросы вакцинирования, Наталья Везикова перечислила противопоказания, при которых нельзя делать прививку от коронавируса.

Глава Минздрава Карелии ответил на вопрос: можно ли человеку, имеющему антитела после ковида, делать прививку

Вопрос министру здравоохранения республики Михаилу Охлопкову задала его подписчица в соцсети, поинтересовавшись при этом: не откажут ли человеку с антителами, но без прививки в плановой госпитализации?

Главный терапевт Карелии рассказала, какой вакциной от коронавируса лучше прививаться

Наталья Везикова ответила на вопрос о преимуществах отечественных вакцин от COVID-19.

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Прокуратура обратилась в суд с апелляционном иском на оправдательный приговор по «сямозерскому делу» в отношении экс-руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович.

Евгений Перов объяснил свой уход с поста заммэра совместным решением с главой Петрозаводска

Евгений Перов покинул пост председателя комитета градостроительства и землепользования администрации столицы Карелии.

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Директор Центра спортивной подготовки Тимур Зорняков рассказал о поддержке семьи рабочего, который погиб на площади Кирова при электромонтажных работах.

В Петрозаводске будут судить мужчину, избившего своего маленького сына до полусмерти

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, чей ребенок после избиения уже 9 месяцев находится в ИТАРе.