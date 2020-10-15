ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СКАНДАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЛЬХОЗЯРМАРКИ, ПРОВАЛ ПРОГРАММЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕТРОЗАВОДСКА И СМЕРТЬ ОТ COVID-19 СОЗДАТЕЛЯ РУСКЕАЛЫ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Бизнесмен Леонид Белуга просит главу Карелии возобновить работу сельскохозяйственной ярмарки

В этом году сельскохозяйственная ярмарка, открывшаяся 9 октября на площади у ТРК "Лотос Плаза", официально проработала один день. А 10 октября торговую площадь посетил глава Карелии Артур Парфенчиков и приостановил торговлю из-за несоблюдения мер противоэпидемической безопасности. Глава республики издал распоряжение, в котором отметил, что возобновить работу ярмарка сможет лишь после того, как будут устранены нарушения и при условии соблюдения противоэпидемических мер. Позже Парфенчиков перечислил условия, которые должны быть выполнены, чтобы ярмарка смогла вновь открыться.

После всех согласований сельскохозяйственная ярмарка "Урожай-2020" рядом с ТРК "Лотос Plaza" 14 октября вновь открылась в Петрозаводске.

Создатель горного парка "Рускеала" в Карелии умер от коронавируса

Ушел из жизни Александр Артемьев, который проходил лечение от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.

Программа "Комфортная городская среда" в Петрозаводске провалена, заявили горожане

Жители микрорайона Соломенное написали главе Карелии открытое письмо в связи с провалом, по их мнению, программы "Комфортная городская среда".

В результате власти Петрозаводска расторгают контракт с подрядчиком, благоустраивавшим Соломенский парк

Минтранс Карелии разорвал контракт с подрядчиком, ремонтировавшим мост на улице Кирова

Из-за затягивания проведения работ Минтранс республики расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске.

Вирус не отступает

Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 5 тысяч

За минувшие сутки выявлено 95 новых случаев COVID-19 в Карелии, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1503 пациента, 82 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Минкультуры Карелии почти в полном составе заразилось коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в министерстве культуры республики увеличилось с 7 до 13.

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В Петрозаводске часть маршруток не вышла на линию

В столице Карелии не вышли на линию автобусы двух городских маршрутов: администрация Петрозаводска намерена обратиться в надзорные органы.

Власти Петрозаводска пожаловались в прокуратуру на маршруточников, сорвавших рейсы

Послы нескольких стран прибыли в МИД России из-за дела карельского историка Дмитриева

Послы сразу нескольких стран, в том числе ФРГ и Литвы, прибыли в МИД РФ по приглашению российской стороны в связи с делом главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева.