ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СКАНДАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЛЬХОЗЯРМАРКИ, ПРОВАЛ ПРОГРАММЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕТРОЗАВОДСКА И СМЕРТЬ ОТ COVID-19 СОЗДАТЕЛЯ РУСКЕАЛЫ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Бизнесмен Леонид Белуга просит главу Карелии возобновить работу сельскохозяйственной ярмарки
В этом году сельскохозяйственная ярмарка, открывшаяся 9 октября на площади у ТРК "Лотос Плаза", официально проработала один день. А 10 октября торговую площадь посетил глава Карелии Артур Парфенчиков и приостановил торговлю из-за несоблюдения мер противоэпидемической безопасности. Глава республики издал распоряжение, в котором отметил, что возобновить работу ярмарка сможет лишь после того, как будут устранены нарушения и при условии соблюдения противоэпидемических мер. Позже Парфенчиков перечислил условия, которые должны быть выполнены, чтобы ярмарка смогла вновь открыться.
После всех согласований сельскохозяйственная ярмарка "Урожай-2020" рядом с ТРК "Лотос Plaza" 14 октября вновь открылась в Петрозаводске.
Создатель горного парка "Рускеала" в Карелии умер от коронавируса
Ушел из жизни Александр Артемьев, который проходил лечение от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.
Программа "Комфортная городская среда" в Петрозаводске провалена, заявили горожане
Жители микрорайона Соломенное написали главе Карелии открытое письмо в связи с провалом, по их мнению, программы "Комфортная городская среда".
В результате власти Петрозаводска расторгают контракт с подрядчиком, благоустраивавшим Соломенский парк
Минтранс Карелии разорвал контракт с подрядчиком, ремонтировавшим мост на улице Кирова
Из-за затягивания проведения работ Минтранс республики расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске.
Вирус не отступает
Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 5 тысяч
За минувшие сутки выявлено 95 новых случаев COVID-19 в Карелии, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1503 пациента, 82 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
Минкультуры Карелии почти в полном составе заразилось коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в министерстве культуры республики увеличилось с 7 до 13.
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В Петрозаводске часть маршруток не вышла на линию
В столице Карелии не вышли на линию автобусы двух городских маршрутов: администрация Петрозаводска намерена обратиться в надзорные органы.
Власти Петрозаводска пожаловались в прокуратуру на маршруточников, сорвавших рейсы
Послы нескольких стран прибыли в МИД России из-за дела карельского историка Дмитриева
Послы сразу нескольких стран, в том числе ФРГ и Литвы, прибыли в МИД РФ по приглашению российской стороны в связи с делом главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева.
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