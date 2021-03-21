ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: УПАВШИЙ С КРЫШИ ЛЕД УБИЛ МУЖЧИНУ, ВЛАДЕЛЬЦА "ЯГУАРА" АРЕСТОВАЛИ И ЛЕСОЗАВОД СГОРЕЛ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Трагедия попала в объектив камеры.

По факту гибели мужчины, на которого обрушилась ледяная глыба, возбуждено уголовное дело.

Глава Карелии Артур Парфенчиков был на месте трагедии и сказал, что крыша было почищена, но некачественно.

В результате суд принял решение арестовать гендиректора управляющей компании, которая не убрала ледяную глыбу с крыши дома в Петрозаводске, и поэтому погиб прохожий.

Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов

Предприниматель Гусейн Мамедов обвиняется в даче взятки в размере 200 тысяч рублей заместителю мэра Петрозаводска Евгению Перову, который деньги не взял.

На Суоярвском лесозаводе в Карелии произошел пожар (ФОТО)

К тушению пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Суоярвском районе привлечен пожарный поезд.

Пожар на Суоярвском лесозаводе в районе Сувилахти сняли на видео.

Прокуратура Карелии начала проверку по факту пожара на Суоярвском лесозаводе

Прокуратура республики организовала проверку по факту пожара на территории предприятия ООО "ФОРЕСТ - ТРЕВЕЛ" в Суоярвском районе, сообщили в ведомстве.

Будем знать

Автовокзал Петрозаводска закрылся на ремонт

Из-за реконструкции петрозаводского автовокзала местом отправления автобусов на несколько месяцев станет железнодорожный вокзал.

Петросовет запустил процедуру назначения нового главы Петрозаводска

Петрозаводский городской совет опубликовал проект решения, который предлагает четыре кандидатуры членов конкурсной комиссии для назначения нового сити-менеджера.

Смешные новости

Плавающий фонтан за полтора миллиона рублей украсит северный поселок в Карелии

Администрация Чупинского городского поселения решила заказать плавающий фонтан, о чем сообщает сайт госзакупок.

Генконсульство Финляндии в Петрозаводске ищет уборщицу, которая может обслуживать встречи

В офисе Петрозаводского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге требуется уборщица на неполный рабочий день.

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"Я ИМЕЮ ПРАВО СКАЗАТЬ: "СПОКОЙНОЙ НОЧИ!"

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У главы Петрозаводска Ирины Мирошник появится первый заместитель

Эту должность, вероятно, займет первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Карелии Инна Колыхматова.