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И смех, и продвижение
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВАНДАЛЫ ИСПОРТИЛИ СТЕЛУ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ВИНОВНИКУ СМЕРТЕЛЬНОГО ДТП УЖЕСТОЧИЛИ НАКАЗАНИЕ И «НИНДЗЯ» ИДЕТ В КАРЕЛИЮ

Новости. Общество
19:00, 14 Августа 2022

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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВАНДАЛЫ ИСПОРТИЛИ СТЕЛУ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ВИНОВНИКУ СМЕРТЕЛЬНОГО ДТП УЖЕСТОЧИЛИ НАКАЗАНИЕ И «НИНДЗЯ» ИДЕТ В КАРЕЛИЮ
12.08.2022 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВАНДАЛЫ ИСПОРТИЛИ СТЕЛУ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ВИНОВНИКУ СМЕРТЕЛЬНОГО ДТП УЖЕСТОЧИЛИ НАКАЗАНИЕ И «НИНДЗЯ» ИДЕТ В КАРЕЛИЮ
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ВАНДАЛЫ ОТЛОМАЛИ ЕЩЕ ОДИН ШТЫК НА БАРЕЛЬЕФЕ У СТЕЛЫ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ (ФОТОФАКТ)
Неизвестные отломали еще один штык от винтовки на барельефе у стелы воинской славы, а власти еще не восстановили на монументе повреждения 2-летней давности.


фото: © «Столица на Онего»

ВЕРХОВНЫЙ СУД УЖЕСТОЧИЛ НАКАЗАНИЕ ВОДИТЕЛЮ, НАСМЕРТЬ СБИВШЕМУ ДВУХ ЖЕНЩИН В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Апелляционная инстанция Верховного суда Карелии оставила в силе обвинительный приговор Петрозаводского городского суда водителю Артему Гашкову, вначале получившему 9 лет колонии за ДТП, в котором погибли две женщины-пешехода.


фото: коллаж © «Столица на Онего»

«НИНДЗЯ» ИДЕТ В КАРЕЛИЮ: МИХАИЛ ОХЛОПКОВ РАССКАЗАЛ О ПРИБЛИЖЕНИИ НОВОГО КОВИДА
Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, чем опасен новый подвид Омикрона и как подготовиться к его приходу.


фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ МУЖЧИНА НА ЗАРЕ ВЫСТРЕЛИЛ В СОЖИТЕЛЬНИЦУ ИЗ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
На Кукковке семейная ссора в 4 утра закончилась выстрелами из травматического оружия.


фото: © moydom.ru, тематическая иллюстрация

АВТОИНСПЕКТОРЫ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОТКРЫЛИ СТРЕЛЬБУ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ АВТОМОБИЛЬ НАРУШИТЕЛЯ (ВИДЕО)
Сотрудники ГИБДД Петрозаводска устроили погоню за автомобилем с пьяным водителем и стреляли по колесам, чтобы его остановить.


кадр из видео

АКТУАЛЬНО

НАЧИНАЕТСЯ РЕМОНТ УЧАСТКА ТРАССЫ «КОЛА» ПОД ПЕТРОЗАВОДСКОМ: ОЖИДАЮТСЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРОБКИ
Ограничения движения транспорта будут введены с 12 августа из-за ремонта трассы «Кола» на участке между деревнями Новая Вилга и Матросы.


фото: © РИА Новости / Игорь Онучин

ИЗ-ЗА РЕМОНТА ДОРОГ ИЗМЕНИТСЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА В ДВУХ МИКРОРАЙОНАХ ПЕТРОЗАВОДСКА
В связи с ремонтом улицы Володарского в конце недели изменится схема движения транспорта на Голиковке и на Зареке, сообщили в администрации Петрозаводска.


фото: © Минтранс Карелии

МИНЗДРАВ КАРЕЛИИ НАПИСАЛ, КОМУ ОПАСНО ЕСТЬ ЛИСИЧКИ
Интересные факты об уникальных грибах — лисичках рассказали в Минздраве Карелии.


фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ ОТБОРА ДЛЯ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ ОТПРАВИТСЯ КОЛЕСИТЬ ПО РАЙОНАМ КАРЕЛИИ
В районах республики в августе начнет работать передвижной пункт отбора на военную службу по контракту.


фото: © vestart.ru

ИЗ МИРА ЗВЕЗД

ЛИДЕР ГРУППЫ «РУКИ ВВЕРХ» КУПИЛ ПЛАНТАЦИЮ КЛУБНИКИ В КАРЕЛИИ (ВИДЕО)
Певец и музыкант Сергей Жуков стал обладателем плантации карельской клубники со вкусом детства.


фото: © Телеканал «Россия24»

МНОГОДЕТНАЯ КРАСАВИЦА ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА ЗАВОЕВАЛА ТИТУЛ «КОРОЛЕВА ВЕЛИКОЙ РУСИ» (ВИДЕО)
Победу в одной из номинаций всероссийского конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь 2022» одержала участница из Петрозаводска Ольга Прасолова.


фото: «Мисс и Миссис Великая Русь 2022» Вконтакте

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ГАДЮКА ПОСЕЛИЛАСЬ В НОВОМ МИКРОРАЙОНЕ ПЕТРОЗАВОДСКА (ФОТОФАКТ)
В жилом комплексе «Скандинавия» на Древлянке змея ежедневно выходит на прогулку.


фото: © Паблик ВК «Весь Петрозаводск | Карелия»

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

АБИТУРИЕНТОВ МЕНЬШЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ХУЖЕ
Петрозаводский государственный университет столкнулся с проблемой недобора абитуриентов.


фото: © ПетрГУ

МИГРАЦИЯ И СПЕЦОПЕРАЦИЯ: ПОЧЕМУ «ВЗЛЕТЕЛИ» ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ
Названы основные причины, почему Карелия оказалась в тройке лидеров по стоимости нового жилья в СЗФО, уступив только Ленобласти и Петербургу.


фото: © shutterstock

СПАСЕНИЕ ЗАБЫТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В лесу на окраине Петрозаводска энтузиасты нашли лодку-долбленку, сделанную по уникальной технологии.


фото: © Сергей Гриппа, Александр Орлов

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Гадюка поселилась в новом микрорайоне Петрозаводска (ФОТОФАКТ)
09.08.2022, 09:31
Лидер группы «Руки вверх» купил плантацию клубники в Карелии (ВИДЕО)

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11.08.2022 14:43
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Спасение забытых технологий
В лесу на окраине Петрозаводска энтузиасты нашли лодку-долбленку, сделанную по уникальной технологии.
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Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
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