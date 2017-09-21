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Новости. Хроника дня
22:20, 21 Сентября 2017

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

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Министра строительства Карелии спросили, не пора ли ему в отставку из-за холода в квартирах

Доклад министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Дмитрия Матвийца о начале отопительного сезона в республике вызвал недовольство ряда депутатов.

Они не согласны с тем, что из 18 муниципалитетов Карелии только в 8 уже началось теплоснабжение жилого фонда.

"Мы должны работать на  нужды избирателей. Когда ко мне каждый день приходят бабушки в валенках то, все что вы тут говорите – приказы и так далее – их это не удовлетворяет… У каждой причины должны быть следствия. Вы назвали причины, а не считаете ли вы, что следствием должна быть ваша добровольная отставка?" - сказал депутат от КПРФ Валерий Шоттуев.

Министр объяснил это тем, что по закону включать теплоснабжение нужно тогда, когда средняя температура воздуха в течение 5 дней не будет превышать 8 градусов тепла, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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фото: ptzgovorit.ru
Попавшийся на взятках бывший правительственный чиновник расплакался в суде

Прокуратура попросила посадить бывшего зама председателя Контрольного комитета Карелии Алексея Бобылева на 7 лет и оштрафовать на 5 млн рублей за взятки и злоупотребление служебными полномочиями, передал корреспондент "Столицы на Онего".

Такое требование представитель гособвинения Денис Кудлай заявил в прениях по делу Бобылева, рассмотрение которого началось в четверг в Петрозаводском городском суде.

Бобылеву предъявлено обвинение в получении взяток (семь эпизодов) и злоупотреблении служебными полномочиями.

Адвокат Бобылева попросил суд учесть кредитную историю его подзащитного, семейные обстоятельства, чистосердечное признание и помощь следствию и не назначать штраф.

Кроме того, защита попросила назначить Бобылеву наказание, не связанное с реальным лишением свободы, с максимальным испытательным сроком.

В своем последнем слове Бобылев заявил, что раскаивается.

В финале речи бывший чиновник заплакал.

Как следует из материалов дела, в 2016 году председатель Контрольного комитета Карелии Виталий Галкин и его заместитель Алексей Бобылев, вступив в предварительный сговор, направленный на систематическое получение взяток, привлекли в качестве посредника водителя управления делами правительства Окладникова в обмен на денежное вознаграждение. Как считает следствие, за взятки в 320 тысяч рублей они обеспечивали коммерсантам ускорение получения ими лицензий на право торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также незаконное освобождение от административной ответственности за нарушение правил оборота алкоголя.

Бобылев и Окладников написали явки с повинной, а также заключили досудебное соглашение о сотрудничестве для рассмотрения их дела в особом порядке. В результате чего суд не может назначить им наказание в размере более двух третей от максимально возможного.

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В Карелии чиновники опасаются дорожного коллапса предстоящей зимой

Глава Госкомтранса предупредил о дорожном "коллапсе" зимой из-за банкротства ГУП «Мост".

ГУП "Мост", которое отвечает за содержание значительной части автомобильных дорог в Карелии, нужно срочно спасать, счет идет "не на дни, а на часы". Об этом заявил руководитель госкомитета  по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Евгений Пыленок на заседании парламента Карелии.

Подробне читайте в материале "Вестей Карелии".

 

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ФОТО: Жители новостроек в Петрозаводске пристыдили автохама

В новом микрорайоне "Скандинавия" водитель припарковал свой внедорожник прямо на газоне, хотя рядом были парковочные места.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" жители нового микрорайона "Скандинавия" разместили фото автохама, который паркуется на газоне.

"Скандинавия - новый район, уже не жалеем, - написал автор фото, - уже неоднократно. Места есть, просто кому-то лень 100 метров пройти. Стыдно должно быть".

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фото: Юрия Красовского
ФОТО: В Карелии в лесу ходит агрессивный лось

Фото огромного лося удалось сделать сотруднику Костомукшского заповедника.

Сотрудник отдела науки Костомукшского заповедника Юрий Красовский на прошлой неделе запечатлел огромного лося.

По словам Юрия, лось был настроен агрессивно и даже враждебно, поэтому всем посоветовали быть осторожными в лесах.

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ФОТО: Гаечный ключ за Музыкальным театром стал причиной серьезной поломки авто

Инцидент с гаечным ключом произошел в центре Петрозаводска.

Как сообщили в "Авто Карелии", один из автомобилистов Петрозаводска, проезжавший за Музыкальным театром, не заметил в темноте и отблесках фонарей лежавший на мокрой дороге гаечный ключ и наехал на него".

"Грохот был такой силы, как будто вся подвеска упала на асфальт, - рассказал автомобилист, - в итоге разбитый диск и шина. Будьте осторожны".

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Дмитрий Матвиец может возглавить Минэкономразвития Карелии

Должность министра экономического развития и промышленности Карелии, которое с приставкой "и.о." возглавляет Евгений Жирнель, вероятно, займет министр строительства РК Дмитрий Матвиец.

Об этом сообщил деловой интернет-газете "Вести Карелии" хорошо информированный источник из ближайшего окружения Артура Парфенчикова.

Уже почти год исполняющим обязанности министра экономического развития и промышленности Карелии является кандидат экономических наук, 38-летний Евгений Жирнель (на фото слева). До этого он работал первым заместителем главы Минэкономразвития, а еще раньше – заместителем директора Института экономики Карельского научного центра РАН.

Жирнель был назначен на нынешнюю должность после ухода его предшественника, министра экономразвития Олега Арминена, надеявшегося занять пост генерального директора ПАО "Лесопромышленная холдинговая компания "Кареллеспром". Назначение Арминена так не состоялось, но Жирнель остался руководить министерством с приставкой "и.о."

Теперь на пост главы Минэкономразвития собираются "перебросить" опытного руководителя – министра строительства Дмитрия Матвиеца.

Подробности – по ссылке.

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Парфенчиков договорился с Шойгу об установке временной переправы в Соломенном

В отдаленном районе Петрозаводска, поселке Соломенное, на этой неделе появится временный понтонный мост. Его установит одно из подразделений инженерных войск.

Об этом избранный глава Карелии Артур Парфенчиков договорился с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщили в региональном правительстве. 

По словам руководителя Госкомитета РК по дорожному хозяйству Евгения Пыленка, временный понтонный мост построят за одну ночь. Отмечается, что эта переправа будет двухполосной и сможет выдерживать любой вес, поскольку предназначена для тяжелой военной техники. Мост будет идти параллельно старому и несколько левее от него. 

"К мосту нужно будет навести подъезды. Мы проработали комитетом этот вопрос, оплата подрядчикам пойдет в рамках контракта по содержанию дорог", − сказал Евгений Пыленок. 

По словам замглавы Петрозаводска Юлии Мизинковой, во время работ по наведению временной переправы возможны кратковременные задержки движения. 

Напомним, что новый постоянный понтонный мост в Соломенном планируется построить в декабре этого года. Сейчас его изготавливают на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

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ФОТО: Девочка-подросток пропала в Карелии

Полиция Кондопоги разыскивает без вести пропавшую Александру Л. 2001 года рождения.

Как сообщается на сайте МВД Карелии, девушка ушла из дома на Октябрьском шоссе в Кондопоге 19 сентября в 15 часов, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Отмечается, что ранее Александра неоднократно уходила. Может находиться на территории Кондопоги или Петрозаводска.

Сотрудники уголовного розыска просят всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки-подростка, позвонить по телефону: 8 (81451) 2-09-02 или 02 (с мобильного – 102).

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В пограничной зоне Карелии усилен контроль

В Сортавальском районе, недалеко от границы Карелии и Финляндии, у туристов дополнительно требуют предъявить документы.

В Сортавальском районе перед деревней Пуйккола пограничники установили контрольный пост, сообщает sortavalafm.

Он состоит из стационарного пункта и информационного стенда.

В этом месте, с южной стороны Пуйкколы, как раз находится въезд в пограничную зону, поэтому рядом с постом теперь дежурят люди в камуфляже. Они останавливают все машины, которые едут по направлению к международному пункту пропуска Вяртсиля-Ниирала, и проверяют наличие загранпаспортов или специальных разрешений.

Фактически это говорит об усилении контроля в пограничной зоне: в прежние годы сюда можно было попасть беспрепятственно, а документы требовались непосредственно на МАПП в Вяртсиля.

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Руководство мэрии Петрозаводска признало, что лучшая молодежь покидает Карелию

Наиболее успешная молодежь карельской столицы покидает республику из-за невозможности найти работу, заявила замглавы Петрозаводска Римма Ермоленко на конференции в рамках международного проекта "Борьба с молодежной безработицей". Подробнее

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Власти Петрозаводска и районов не могут потратить миллионы, выделенные на дороги

Глава госкомитета Карелии по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгений Пыленок раскритиковал муниципальные власти за неспособность освоить многомиллионные субсидии, которые они получили в этом году на ремонт дорог. Подробнее

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В Петрозаводске мигранты платили взятки ради хороших результатов экзамена по русскому языку

В Петрозаводске задержали сотрудницу центра, который принимал у мигрантов экзамены по русскому языку. Женщину подозревают в получении взяток, сообщает МВД Карелии. Подробнее

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Власти Петрозаводска отказали сторонникам Навального в проведении пикетов

В Петрозаводска не разрешили штабу Алексея Навального провести девять пикетов в поддержку известного оппозиционера. Подробнее

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Парламент ушел от ненужных баталий, заявил Шандалович

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович заявил, что парламент ушел от "ненужных баталий" и работает "в конструктивном русле". Подробнее

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ФОТО: В Петрозаводске затопило фондохранилище Музея ИЗО, уникальные экспонаты под угрозой

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Застройщик аэровокзала в аэропорту "Петрозаводск" получил разрешение на строительство

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ФОТО: Ямы на дорогах Карелии становятся похожими на вход в метро

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Карелия в 1,5 раза опережает Россию по темпам сокращения трудовых ресурсов

Эксперты обнаружили устойчивую тенденцию сокращения числа людей трудоспособного возраста в Карелии. Подробнее

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Госавтоинспекция Петрозаводска проводит профилактическое мероприятие "Сохрани жизнь!", сообщили в ГИБДД города. Подробнее

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Бездомный напал на женщину у родника в Петрозаводске

На Ключевой бездомный мужчина напал на 37-летнюю женщину, сообщает МВД Карелии. Подробнее

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