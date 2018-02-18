Что случилось в Петрозаводске и Карелии 18 февраля

В Петрозаводске сегодня отметят Масленицу карнавалом и блинами с красной рыбой

Жителей столицы Карелии ждет народное гуляние с костюмированным шествием, концертно-игровыми программами и бесплатными блинами с чаем.

Администрация города приглашает петрозаводчан на "Гиперборейскую Масленицу". В 12.00 начнется карнавал - костюмированное шествие. Оно пройдет от площади Кирова по по проспекту Карла Маркса, улице Энгельса и проспекту Ленина до Онежской набережной. Возглавлять карнавал будет гость из Пскова, богатырь ростом 215 сантиметров и весом 200 килограммов.

В 12.00 на Советской площади пройдет "Масленичный разгуляй": концертно-игровая программа, масленичные аттракционы, блинные ряды, ярмарка сувениров, призовой столб, сюрпризы от партнеров. Здесь же в резиденции Борея будут угощать блинами. Обещают кормить бесплатно блинами с красной икрой и рыбой.

В 13.00 на Онежской набережной пройдет церемония награждения участников шествия.

В 13.30 у сценической площадки на набережной начнется программа "Прощеное воскресенье" — массовые хороводы с фольклорными коллективами города.

В 15.00 на Советской площади проводят зиму, проведя народной обряд сжигания чучел Масленицы.

Праздник отметят и в микрорайонах города. Так, с 12.00 до 14.00 на стадионе школы №7 пройдет народное гуляние "Масленица идет – блин, да мед несет!". С 12.00 до 17.00 на берегу Онежского озера в районе Соломенского шоссе у кафе "Сказка" горожан ждут на празднике "Широкая Масленица в Сказке". С 13.00 до 15.00 в детском городке у ТЦ "Столица" пройдет праздник "Душа ты моя — Масленица". С 16.00 до 18.00 в пешеходной зоне "Комариная тропа" в районе Петровская слобода горожан ждет развлекательная программа "Масленица в Петровской слободе".

ФОТО: В Петрозаводске прошел масленичный карнавал

Более тысячи человек приняли участие в костюмированном шествии по центральным улицам столицы Карелии, сообщили в администрации города.

"Гиперборейская масленица" с карнавалом стартовала сегодня днем на площади Кирова. Она объединила двадцать четыре команды из школ, техникумов и различных общественных организаций. Крое того, к шествию присоединились и гости из Франции. Об этом в своем приветственном слове к участникам веселого марша сказала глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Глава города поблагодарила всех участников карнавала, высказав самые лучшие пожелания.

"Мира добра и благополучия – вам и вашим семьям, и пусть сегодняшний праздник будет ярким и достойным событием Гиперборейского фестиваля 2018 года", - напутствовала веселую карнавальную колонну Ирина Мирошник.

Стало известно, кому Ирина Мирошник отдала свой приз на "Гиперборее"

В Петрозаводске подвели итоги конкурса снежных и ледовых скульптур на зимнем фестивале "Гиперборея-2018".

В субботу вечером на главной концертной площадке праздника у администрации Петрозаводска были награждены мастера, участвовавшие в конкурсе снежных и ледовых скульптур. Жюри выбрало лучшие работы из 31 композиции: из 11 ледовых скульптур, 10 работ в больших снежных кубах и 10 – в малых снежных кубах.

В номинации "Снежная скульптура (малый куб)" призовые места заняли:

- I место – "Снимайте маски, Господа и Дамы"! (Захар Еремеев, Алина Золотько, Алена Ильина – Кондопога)

- II место – "Естественный отбор" (Анна Андронова, Ксения Тараканова, Полина Харитонова – Кондопога)

- III место – "Северные жители" (Анастасия Петрушко, Алиджон Умрикулов, Екатерина Романова – Петрозаводск).

В номинации "Снежная скульптура (большой куб)" места распределились следующим образом:

- I место – "Добрый пастырь" (Андрей Комулайнен, Владимир Лазарев, Елена Евсеева – Петрозаводск)

- II место – "Мгновения в луче света" (Анастасия Николаева, Артем Ковальчук, Елена Головей – Санкт-Петербург, Москва)

- III место – "Не хочу синицу, поймаю Жар-Птицу!" (Вячеслав Смирнов, Елизавета Смирнова, Даниил Цывакин – Петрозаводск).

В номинации "Ледовая скульптура" лучшими признаны следующие работы:

- I место – "Микромир" (Алексей Лебедев, Надежда Белая, Александр Белый – Санкт-Петербург, Петрозаводск)

- II место – «Напишу портрет любой» (Андрей Петров, Андрей Ганичев, Сергей Петров – Олонец, Петрозаводск)

- III место – «Щелкунчик» (Владимир Алманов, Александр Смоленцев, Маргарита Аленина – Сергиев Посад, Чехов).

Ирина Мирошник выбрала фигуру, автор которой получил специальный приз Главы Петрозаводского городского округа. Мэру Петрозаводска понравились "Детские мечты" (Елена Тимофеева, Юлиана Петухова, Василий Рудян – Петрозаводск, Санкт-Петербург, Дивногорск - Красноярский край).

ФОТО И ВИДЕО: Как в Петрозаводске отгуляли "Гиперборею-2018"

В субботу завершился Международный зимний фестиваль "Гиперборея" с конкурсами, хороводами, "зимней калакундой", фаер-шоу и фейерверком.

В минувшую субботу многие петрозаводчане и гости столицы Карелии провели на Онежской набережной, где с утра по позднего вечера их ждали различные мероприятия главного праздника зимы в республике – фестиваля "Гиперборея".

В Петрозаводске в 17-й раз прошел международный конкурс снежных скульптур. Горожане с удовольствием фотографировались у 11 фигур изо льда и 20 скульптур из снега. Гости праздника заходили в чертог Борея, где можно было посидеть на светящемся троне, попробовать особый грок и отправить открытку с помощью бореевской почты. Горожане могли продегустировать лохикейто на фестивале "Зимняя Калакунда" и карельский чай на чайном фестивале "ЧайFest". Фото с гуляний можно посмотреть здесь.

Не оставило равнодушным петрозаводчан выступление гостей из Санкт-Петербурга. Fire-show повышенной сложности с элементами экстрима представил театр огня и света "Без границ". Смотрим видео номеров питерцев здесь.

Завершился фестиваль традиционным фейерверком. Огненный спектакль более чем из трехсот залпов крупнокалиберных салютных установок украсил в субботу вечернее небо над Петрозаводском. Как это было, смотрим здесь.

В Петрозаводске автомобиль сбил невнимательного мужчину

ДТП произошло на улице Сулажгорской, пешеход был госпитализирован.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, авария произошла вчера в 18.10 на улице Сулажгорской в районе дома 101. Водитель автомобиля Киа Спектра совершил наезд на пешехода, мужчину 1980 года рождения. Пешеход вышел на проезжую часть, не убедившись в безопасности.

В результате мужчина получил травмы и был направлен в больницу.

По всем фактам ДТП проводятся проверки. Обстоятельства выясняются.

ФОТО: В Кондопоге автомобиль вылетел с дороги и оказался в сугробе

В Карелии автомобиль чуть не врезался в забор, преградой стала заваленная снегом обочина.

В паблике "ДТП ПТЗ" опубликовали фото с места происшествия на одной из дорог в Кондопоге. ДТП произошло 15 февраля.

"Водитель болида "Формулы 1" неправильно выбрал скоростной режим", - прокомментировал автор свои фото.

Школьники сделали город из снега и получили приз "За новый взгляд на Петрозаводск"

Снежная скульптура учеников 14-й школы победила в номинации, учрежденной Петросоветом.

В эти выходные в Петрозаводске проходят не только Масленичные гуляния, но одно из самых главных городских событий – международный фестиваль "Гиперборея-2018". В субботу, 17 февраля, на главной сцене праздника были торжественно подведены итоги конкурса снежных и ледовых скульптур.

Наряду с традиционными номинациями в этом году появилась еще одна новая. Ее учредили депутаты Петрозаводского городского совета в честь 100-летнего юбилея горсовета, который будет отмечаться в апреле.

Специальный приз от депутатов назывался "За новый взгляд на Петрозаводск".

- Мы не хотим сдерживать полет фантазии участников конкурса. Мы готовы увидеть работы, посвященные городским достопримечательностям, каким-то историческим событиям или людям, повлиявшим на наш город. Возможно, кому-то захочется интересным показать в своей работе Петрозаводск будущего или наоборот отобразить историю нашего города. Самое важное, чтобы это был яркий и необычный взгляд на Петрозаводск, передающий его дух и настроение, - сказала на старте конкурса депутат Петросовета Ирина Шарипова.

На конкурс были представлены работы учеников разных школ Петрозаводска и многочисленные скульптуры, созданные воспитанниками городских детских садов. В итоге жюри выбрало лучшую из лучших. Ею стала снежная скульптура под названием "Листая страницы", созданная командой "Гиперборейцы" из средней школы № 14. Семеро учеников – Никита Малашин, Всеволод Зименко, Михаил Куликов, Игорь Гаврилин (7а), Игорь Иванов, Евгений Богданов (9с), Никита Канашенко (10а) под руководством учителя труда Ильи Тришкова представили самые узнаваемые городские объекты, вылепленные из снега. На главной сцене праздника команде были вручены кубок, благодарственные письма, сертификаты на покупки в известном книжном магазине и сувениры.

- Идея скульптуры принадлежит семиклассникам. Сначала они предложили эскиз, на котором был представлен разворот книги, - рассказал Илья Тришков. – Но тема получила развитие, и в итоге получилась более масштабная скульптура с узнаваемыми объектами. Ребята вылепили Музыкальный и Национальный театры, здание железнодорожного вокзала, ротонду. На переднем плане – две пушки и герб Петрозаводска. На всю работу ушло около 15 часов, конечно, шла она не один день. Мы поставили во дворе школы деревянный короб и сами спрессовали в нем снег. Неделю он отстаивался, и лишь потом началась основная работа. Сначала были вылеплены примерные очертания, затем были проработаны все детали. Мы следили за погодой, чтобы ребята не мерзли. Конечно же, результатом остались довольны. Приятно, что работу так высоко оценили депутаты Петрозаводского городского совета.

- Эта скульптура полностью соответствовала теме, которую мы учредили, - отметила Ирина Шарипова. – Каждому жителю Петрозаводска, да и, пожалуй, всей республики понятно, что это наш город, наши достопримечательности. Эта снежная скульптура, на мой взгляд, достойна первого места среди всех фигур. Ребята потрудились на славу!

фото: Фото: Арина Степенная

Фото: В честь окончания "Гипербореи" в Петрозаводске дали 300 салютных залпов

Праздничный салют был организован компанией, которая украшала небо в дни празднования 300-летия Петербурга и 850-летия Москвы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Международный зимний фестиваль закончился вчера в столице Карелии традиционным салютом. В отличие от прошлых лет на "Гиперборее-2018" стартовая площадка фейерверка была максимально приближена к центральной части праздника – пересечению Онежской набережной и проспекта Ленина. Пусковые установки, давшие 300 залпов, размещались сразу за главной сценой. В целях безопасности зрителей залпы производились в направлении озера, рассказали в администрации города.





"Окраска фейерверка выбиралась в соответствии с разработанным творческой группой проектом. Поскольку наш фестиваль зимний, то и цвета подбирались в максимально "холодной" гамме: с преобладанием синих, зеленоватых, белых оттенков", - рассказал директор городского Дома культуры Петрозаводска Владимир Прикуль.

Предприятие "Пиро-Росс" из Сергиева Посада, специалисты которого занимались подготовкой и проведением сегодняшнего гиперборейского фейерверка, было задействовано в украшении таких масштабных мероприятий, как празднование 300-летия Санкт-Петербурга и 850-летия Москвы, где устраивались грандиозные огненные шоу.

В 2012 году мастера световых феерий из Сергиева Посада стали призерами Всероссийского фестиваля фейерверков "Огонь Гипербореи", проводившегося в Петрозаводске в рамках Международного зимнего фестиваля.

ФОТО: Грузовик загорелся на севере Карелии

В Костомукше пожарные спасли грузовой автомобиль, который в результате пожара получил незначительные повреждения.

Сотрудники работники пожарно-спасательной части № 6 по охране в Костомукше привлекались вчера для ликвидации пожара в грузовом автомобиле.

Фото с места происшествия пожарные выложили в своей группе в социальной сети.

ВИДЕО: Как в Карелии проходит баха "Россия - Северный лес"

В Сети появился ролик о первом дне бахи, в течение которого участники ралли-рейда преодолели свои первые 19 километров.

Напомним, в Карелии в эти выходные проходит мероприятие, объединившее на одной трассе два соревнования в статусе первого этапа Кубка мира и первого этапа чемпионата России - Баха "Россия Северный лес". Второй день первого этапа Кубка Мира по ралли-рейдам закончился доминированием на трассе катарского пилота. Нассер Салех Аль-Аттия уверенно чувствует себя на карельских снежных дорогах, хотя его преимущество над чешским экипажем составило всего лишь четыре минуты.

Специальные участки, проложенные вблизи русско-финской границы оказались на редкость динамичными и скоростными, практически каждый пилот отзывался о трассе настолько восторженно, что не поверить сложно. Хорошему настроению способствует и ясная солнечная погода, мороз и отсутствие падающего снега, рассказали организаторы соревнований.

В субботу гонщикам предстояло проехать два спецучастка длиной 104 и 170 километров. Первая секция дня прошла довольно обыденно – почти все приехали на финиш без каких-либо происшествий, аккуратничая и приноравливаясь к скоростному пилотированию на скользком покрытии, за исключением пары экипажей. На BMW X3 Дениса Кротова, рассыпался ступичный подшипник, а Борис Гадасин вынужден был вернуться "на галстуке" и с кучей проблем.

"Что случилось? Это "привет" зиме! Потому что у нас в машине замерзли сапуны в нескольких системах – в гидроусилителе руля и в коробке передач. Машину с мороза завели, из-за этого разорвало масляный радиатор и соскочил шланг с ГУРа. То есть все потекло, мы как-то там соединили, опоздали из-за этого на старт, но, вроде как, успели поехать. И километров через шесть стали гореть, потому что масло из рулевого управления попало на глушитель и получился небольшой пожар. После этого обнаружили, что новая "волшебная" система, которую требует ФИА, в принципе на морозе не работает. То есть ты кнопочку жмешь, ничего не работает, но "тест" показывает, что все в порядке. "Родной" российский огнетушитель и мужики, закидывающие снегом машину, помогли ей не сгореть. И это уже само по себе плюс, а все остальное… К завтрашнему дню машина будет готова, а вопрос допуска – это не к нам", - рассказал Борис Гадасин, пилот экипажа № 8.

На втором спецучастке быстрейшим оказался Аль-Аттия, а вторым стал Тапио Лауронен, для которого данные дороги практически родные – Тапио проживает всего в нескольких десятках километров от района проведения ралли, правда, по другую сторону границы, но часто бывает в этих местах.

Мартин Прокоп из Чехии замкнул тройку лидеров после стокилометрового спецучастка, но его преимущество перед Владимиром Васильевым, расположившимся на четвертой позиции было не велико – всего две минуты. Плотная борьба шла и в категории Production – Алексей Титов на Ford Raptor F150 оторвался от катарского экипажа на Toyota LC200 всего на 27 секунд. А лидерство в категории "легких" автомобилей в категории Т3 упрочил француз Клод Форнье.

После "уплотнения" канала и небольшого перерыва, автомобили выдвинулись на второй, более протяженный спецучасток. Уверенность после первой половины дня уже выросла и пилоты осмелели. Это сразу же сказалось - количество ошибок началось увеличиваться. Тапио Лауронен потерял вторую позицию из-за спустившегося колеса, экипаж из Аргентины под управлением Фернандо Альвареса не рассчитал скорость и засел на бруствере. Однако, вырваться из снежного плена смог довольно быстро.

А вот кому не повезло, так это победителю прошлогодней бахи "Россия – Северный лес" польскому пилоту Арону Домзале. Он умудрился дважды за день перевернуть свой автомобиль. После первого переворота к нему на помощь пришел экипаж из Саудовской Аравии и Ясир Сейдан вернул Toyota Hilux на дорогу, а во второй раз спасением и постановкой на колеса занимался чех Мартин Прокоп. Время, потраченное экипажами на спасение коллег, компенсировали.

В категории Т3 сменился лидер - Француза Клода Форнье обогнал Дмитрий Пономаренко на такой же технике - Polaris RZR 1000.

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье 18 февраля. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 19 февраля. Подробнее

На аэродроме Бесовец состоялись учения, главной целью которых стало принуждение к посадке "нарушителя" воздушного пространства России, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Подробнее

По прогнозу карельского Гидрометцентра, в ночь с воскресенье на понедельник столбик термометра опустится до - 13, а местами - 23 градусов. Подробнее

Подробнее

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что если удастся согласовать миротворческую операцию на Украине под руководством ООН, то Финляндия готова принять в ней участие. Подробнее

К работе над этой постановкой Музыкальным театром Карелии приглашен литовский режиссер Линас Зайкаускас. Подробнее