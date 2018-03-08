Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

С праздником, наши дорогие, милые, любимые женщины!

"Столица на Онего" от всей души поздравляет прекрасным дам, своих читательниц с праздником 8 марта.

Наши дорогие, милые, любимые женщины! От всей души поздравляем вас с праздником 8 марта!

Желаем весеннего настроения, мира и добра в ваших семьях, любви и достатка в доме. Пусть сбудутся ваши мечты и будет удачен ваш путь.

Редакция "Столицы на Онего"

СРОЧНО: Режим повышенной готовности введен в Петрозаводске из-за возможного обрушения дома

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении в городе режима повышенной готовности в связи с угрозой обрушения жилого дома на Зареке.

В администрацию Петрозаводска поступило сообщение о возможном обрушении конструкций деревянного восьмиквартирного жилого дома, располагающегося по адресу ул. Державина, д. 16.

Об этом сообщает сайт мэрии города.

В здании прописаны 29 человек. После поступления сигнала было проведено техническое освидетельствование конструкций. Эксперты выдали заключение о том, что здание непригодно для проживания и представляет опасность. Минимизировать критерии риска до допустимого уровня инженерными и проектными решениями, по оценке специалистов, невозможно. Рекомендовано расселить жильцов.

В этой связи мэрия города установила режим функционирования повышенной готовности. Организовано ежедневное обследование дома. Гражданам предложены помещения маневренного фонда для переселения.

Специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства обошли всех жильцов дома. Им вручены ключи от помещений маневренного фонда. В ближайшее время горожане будут осматривать предоставленное жилье, сообщают в мэрии города.

ВИДЕО: Школьник из Петрозаводска прошел в следующий тур проекта "Голос. Дети"

14-летний школьник из столицы Карелии Вадим Якушев получил восторженные отзывы жюри музыкального проекта "Первого канала".

В среду на "Первом канале" состоялся эфир программы "Голос. Дети". В проекте принимает участие ученик Финно-угорской школы Петрозаводска Вадим Якушев.

На проекте представитель Петрозаводска исполнил хит группы "Led Zeppelin" "Whole Lotta Love". Выступление конкурсанта понравилось жюри проекта.

"Слушай, ты не просто поешь. Ты живешь во всем этом",- сказал Вадиму Якушеву представитель жюри Валерий Меладзе.

"Красавчик! Опасный!",- поделился впечатлением от выступления конкурсанта из Петрозаводска член жюри Баста.

"Теперь просто вся эстрада закачалась, потому что ты так задрал планку. Мама, не горюй!",- заявил Якушеву ведущий проекта Дмитрий Нагиев.

"Вот так же, не сбавляя оборотов, мы ждем тебя на следующий тур",- резюмировал Нагиев.

Выступление Вадима Якушева завершало эфир выпуска "Голос. Дети" (1 час 15 минут на записи программы).

фото: ruskeala.info

ВИДЕО: "Первый канал" снял сюжет про пещеры Рускеальского месторождения

В эфире "Первого канала" вышел сюжет про знаменитые пещеры Карелии, в которых раньше добывали мрамор.

"Первый канал" рассказал о том, как в Карелию съезжаются туристы, чтобы увидеть пещеры парка Рускеала.

"Хороший пример того, как заброшенные объекты обретают вторую жизнь, есть в Карелии. Там приводят в порядок месторождение мрамора, из которого еще в XVIII веке начали добывать камень для главных строек страны. В ХХ веке шахты опустели, и вот теперь в них вновь кипит жизнь. Посмотреть на удивительные по красоте пещеры приезжают туристы, и не только из России",- заявляют авторы материала.

Горный парк "Рускеала"- туристический комплекс, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Основой комплекса является заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер.

ФОТО: Ледяные цветы появились на поверхности озера в Карелии

Ладожское озеро покрылось необычными снежными кристаллами изо льда, напоминающими цветы.

Жители Карелии и Ленинградской области стали очевидцами необычного природного явления, сообщает телеканал "Звезда".

Из-за сильной разницы температур между водой и воздухом на поверхности Ладоги возникли маленькие кристаллы, напоминающие ледяные цветы.

Кристаллы появились на льду Ладожского озера из-за сильной разницы температур между водой и воздухом - не менее 20 градусов, а также в условиях отсутствия ветра. У поверхности тонкого льда появился слой, насыщенный водяным паром. Молекулы воды, касаясь холодного воздуха, за мгновения охладились и осели на поверхности в виде маленьких кристаллов.

Очевидцы этого явления отмечают, что образовавшиеся на льду узоры очень хрупкие и рассыпаются, стоит только к ним прикоснуться.

В Карелии четверо человек за сутки пострадали в ДТП

За прошедшие сутки в Карелии произошло три ДТП,в которых пострадали четыре участника дорожного движения.

Об этом сообщает Управление ГИБДД Карелии.

В 15-15 в г.Петрозаводске на Комсомольском проспекте на дороге, которая ведет на свалку, 31-летний водитель "ВАЗ-21083" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "КАМАЗ". В результате происшествия водитель "ВАЗ" получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

В 18-30 в Костомукше 67-летний водитель "Лада-Гранта" при выполнении разворота столкнулся с автомобилем "Форд-Фокус". В результате происшествия травмы получили два пассажира "Лада-Гранта": женщина 38 лет и 14-летняя девочка, которые находились на заднем сидении и были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Водители были трезвы.

В 19-25 в Петрозаводске на ул.Калинина 59-летний водитель автомобиля "Ниссан Х-трейл" совершил наезд на школьницу, которая пересекала проезжую часть вне установленного для перехода места, в зоне видимости регулируемого перекрестка. В результате пешеход, 15-летняя девочка, госпитализирована. Водитель был трезв.

По фактам ДТП проводятся проверки, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ФОТО: Пожарные из Сегежи приготовили "пламенное" поздравление для женщин

Спасатели из Карелии зажгли огонь в честь Международного женского дня и необычным образом поздравили дам.

Спасатели сделали поздравительную надпись "С 8 марта!" под окнами пожарной части. Причем "восьмерка" в тексте поздравления горела.

Пожарные из Сегежи также изобразили на снегу розу и расположили рядом большую "конфету".

Фото размещены в паблике "4 отряд ФПС по Республике Карелия" в соцсети "Вконтакте"

"4 караул 12 пожарно-спасательной части города Сегежи поздравляет всех девушек и женщин с Международным женским днем!!! Любите сами и будьте любимы, оставайтесь такими же прекрасными и неповторимыми! Отличного настроения круглый год и всех земных благ вам!!!",- таким текстом спасатели из Сегежи сопроводили свой пост в социальной сети.

фото: ИТАР-ТАСС

ВИДЕО: Путин прочитал в честь женщин стихотворение поэта Андрея Дементьева

Президент страны Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем поэтическими строчками.

Президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, отметив их способность прощать и безграничность материнской любви, а также прочитал им стихи поэта Андрея Дементьева, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что "сердце женщины самое верное, ее прощение — самое пронзительное, а материнская любовь поистине безгранична". Президент обратил внимание на труд многодетных матерей, а также тех, кто воспитывает в своих семьях приемных детей.



"Женщина — это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. Ей посвящено множество произведений. И у нас уже складывается замечательная традиция 8 Марта в честь женщин читать стихи. Очень проникновенно написал Андрей Дементьев", — сказал Путин.

Президент прочитал отрывок из стихотворения поэта: "Я знаю, что все женщины прекрасны./ И красотой своею и умом. / Еще весельем, если в доме праздник. / И верностью, – когда разлука в нем. / Не их наряды или профиль римский, — Нас покоряет женская душа. /И молодость ее… / И материнство, / И седина, когда пора пришла./ Покуда жив, – я им молиться буду. /Любовь иным восторгам предпочту. / Господь явил нам женщину, как чудо, / Доверив миру эту красоту".

фото: banyamsk.ru

Бесплатные сауны откроются на праздниках в Финляндии

Сотни финских саун бесплатно предложат свои услуги клиентам.

В Суоми 10 марта пройдет день открытых дверей в саунах.

"В частных домах и престижных отелях, в палатках и на кораблях, в пожарной машине и на колесе обозрения — в Хельсинки 10 марта попариться можно будет в самых неожиданных местах, причём совершенно бесплатно. Для тех, кто любит ходить в баню, это прекрасная возможность провести вторую субботу марта в лучших финских традициях и познакомиться с гостеприимством финнов",- сообщает "Фонтанка".

День открытых дверей в саунах стал частью городской культуры. Праздник проходит в финской столице и её пригородах: организации и местные жители открывают свои парные для гостей.

Чтобы попасть в одну из саун, нужно выбрать понравившееся место и записаться на свободное время на сайте.

"Любители природы, например, будут наслаждаться сауной в национальном парке Нууксио в Эспоо — городе-спутнике Хельсинки. Национальный музей в центре финской столицы также поддался всеобщему настроению и открыл свой внутренний двор, где любой сможет поставить переносную сауну или сауну-шатер, а также искупаться и приготовить еду. День сауны проводится дважды в год и пользуется большой популярностью у туристов, некоторые из которых организуют марафоны, посещая до 20 саун за день",- сообщает издание.

фото: На правах рекламы

"Роснефть" дарит женщинам открытки со стихами Ахматовой

Посетительницы автозаправочных станций под брендами "Роснефть", "ТНК" и "Башнефть" в Международный женский день получили поздравительные открытки со стихами Анны Ахматовой.

Отметим, что стихи даже можно послушать. Для этого необходимо перейти на специальный сайт, который подготовили специалисты "Роснефти", по QR-коду, расположенному на открытке. Это позволит прослушать стихотворения и романсы Ахматовой в исполнении актеров.

"Я являюсь клиентом "Роснефти" уже четыре года. Сегодня была приятно удивлена подарком от компании. Хорошо, когда компании думают о своих клиентах и готовят для них такие милые мелочи",- рассказала клиент компании Яна.

Кроме того, "Роснефть" поздравила женщин стихами известных поэтов в исполнении детей в эфире радиостанций.

Напомним, что "Роснефть" является одним из лидеров на рынке автомобильного топлива, уже не первый год успешно обеспечивает соответствие своей продукции всем необходимым стандартам.

На это работает масштабная система контроля качества компании – пробы отбирают и проверяют в лабораториях на заводе из каждой выпущенной партии нефтепродуктов. Во всех регионах присутствия у "Роснефти" есть собственные нефтебазы, и на каждой работает лаборатория, контролирующая качество "входящих" продуктов и "исходящего" бензина – перед отправкой на АЗС для каждой партии делаются пробы. По прибытии на место назначения нефтепродукты снова подвергаются проверкам, выявляющим, не изменилось ли их качество в процессе транспортировки.

Компания активно развивает ассортимент своей розничной сети, вводит новые продукты и услуги для наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов, повышения уровня сервиса. Развитие программы лояльности является важным элементом этой стратегии.

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