Важные новости 11 марта

СРОЧНО: Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии

Серьезная авария произошла утром 11 марта в Олонецком районе Карелии, один водитель погиб, второй получил травмы.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 11 марта в 09:50 пожарно-спасательное подразделение Олонецкого района (5 человек, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (столкновение легкового и грузового автомобилей) по адресу: Олонецкий район, 272 км федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола".

По информации из дежурной части МЧС, в Олонецком районе столкнулись фура и BMW Х5. В результате аварии водитель иномарки погиб, водитель фуры получил травмы и был госпитализирован.

По предварительным данным, полученным в ГИБДД, водитель автомобиля BMW Х5, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга, при прохождении правого поворота допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "DAF" с полуприцепом. В результате аварии водитель BMW, мужчина 1956 г.р., от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель грузового автомобиля, 1976 г.р., получил травмы и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

фото: группа ДТП ПТЗ

ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили

Накануне сотрудники ГИБДД опять работали у "Лотос-Плазы".

Сотрудники ГИБДД проводят рейды на парковках возле крупных магазинов и торговых центров Петрозаводска. Накануне вечером работали у "Лотос-Плазы" по выявлению нарушителей, оставивших свои авто на парковочных местах, предназначенных для инвалидов. В популярной группе ДТП ПТЗ очевидцы разместили фото момента, когда с парковки эвакуировали автомобили, пока их хозяева ходили за покупками.

Уважаемые автолюбители, будьте внимательны, не нарушайте правила парковки, и тогда вам не придется искать свои машины на штрафстоянках.

фото: Коммерсант

Парфенчиков удивился, почему Собчак допустили до выборов президента

Глава Карелии Артур Парфенчиков неожиданно прокомментировал допуск Ксении Собчак на выборы президента России в качестве кандидата.

"Как юрист, не могу понять и найти юридические обоснования допуска к выборам кандидата, исключающего проведение выборов Президента РФ в двух определённых конституцией РФ субъектах страны", – написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Своим комментарием глава Карелии сопроводил ссылку на статью "Собчак обменялась с украинскими властями подозрениями в шизофрении" на портале lenta.ru, которую он также разместил у себя на странице.

Напомним, ранее кандидат в президенты Ксения Собчак отказалась от агитации в Крыму и предложила провести там новый референдум, подчеркнув, что, с точки зрения международного права, территория принадлежит Украине.

фото: Губерния Daily

СРОЧНО: Эмилию Слабунову задержали на митинге в Москве

Председателя партии "Яблоко", депутата Заксобрания Карелии Эмилию Слабунову задержали на митинге в Москве, сейчас она находится в местном ОВД.

Полиция задержала председателя партии "Яблоко", депутата Заксобрания Карелии Эмилию Слабунову на митинге против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ. Об этом сама Слабунова написала в твиттере.

"Задержали на митинге против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ. Полиции не понравилось, что я говорила о том, что скоро выборы", - рассказала она.

По словам Слабуновой, сейчас она находится в ОВД Останкино. Ее пресс-секретарь Татьяна Бибина рассказала "Интерфаксу", что Эмилию Слабунову задержали якобы за нарушение закона о митингах.

В Карелии опробуют новые истребители - 50 летчиков выполнят пуски ракет на самолётах оперативно-тактической авиации

Впервые будут опробованы недавно поступившие на вооружение истребители Су-35 и Су-30СМ.

Как сообщает агентство Интерфакс-АВН со ссылкой на штаб Западного военного округа, экипажи истребительной и бомбардировочной авиации, дислоцированные в Воронежской и Курской области, приступили к передислокации на аэродром "Бесовец" для проведения плановых стрельб и бомбометания.

"Стрельбы пройдут над акваторией Ладожского озера. Лётчики совершат беспосадочный перелёт до аэродрома базирования в Карелии", - говорится в пресс-релизе, поступившем в Интерфакс-АВН.

Лётчики на самолётах МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-27, многоцелевых бомбардировщиках Су-34, "а также впервые на многоцелевых истребителях Су-30СМ и Су-35 проведут пуски управляемых ракет и выполнят ряд элементов воздушного боя", говорится в сообщении.

"Всего свыше 50 лётчиков отработают обнаружение условного противника, захват и поражение цели. Занятия пройдут как днем, так и ночью на высотах до 10 тыс. метров.

"По итогам боевых стрельб молодые лётчики получат квалификационный допуск к несению боевого дежурства по охране воздушного пространства РФ", - информирует штаб Западного военного округа.

В домах по бульвару Интернационалистов в ночь на 11 марта отключили холодную воду

Как объяснили в ЕДДС Петрозаводска, отключение холодного водоснабжения произошло из-за аварии на водопроводных сетях.

По словам специалистов, для устранения аварии потребуется проведение земляных работ, которые не позволят оперативно вернуть жильцам многоэтажек воду.

"В районе дома №15 по бульвару Интернационалистов произошла утечка, - сообщил дежурный ЕДДС, - будут вестись земляные работы, в первой половине дня будет организован подвоз воды к домам".

Отметим, что, по информации жильцов, отключение произошло 10 марта в районе 22.00.

Бульвар Интернационалистов сейчас в буквальном смысле залит водой - это видно на фото, которое прислали наши читатели.

Двадцать человек два часа тушили ночью пожар в сарае в Заозерье

Для того, чтобы потушить пожар в хозяйственной постройке в селе Заозерье, понадобилась помощь двадцати пожарных из Петрозаводска и Прионежского района.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, сегодня ночью, 11 марта в 03:45 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района (всего 20 человек и 5 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: Прионежский район, село Заозерье, ул. Береговая у дома № 15.

Пожар в сарае удалось ликвидировать в 05:30 – понадобилось почти два часа.

Парфенчиков удалил запись про Собчак со своей страницы в соцсети

Глава Карелии Артур Парфенчиков написал, что удивлен, как Ксению Собчак допустили до участия в выборах президента, но вскоре удалил эту запись со своей страницы в соцсети.

Напомним, что несколько часов назад глава Карелии Артур Парфенчиков неожиданно для многих прокомментировал допуск Ксении Собчак на выборы президента России в качестве кандидата.

"Как юрист, не могу понять и найти юридические обоснования допуска к выборам кандидата, исключающего проведение выборов Президента РФ в двух определённых конституцией РФ субъектах страны". – написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Своим комментарием глава Карелии сопроводил ссылку на статью "Собчак обменялась с украинскими властями подозрениями в шизофрении" на портале lenta.ru, которую он также разместил у себя на странице.

Однако, спустя время запись про Собчак исчезла со страницы Парфенчикова. Причиной, по всей видимости, стало то, что, разместив ее, глава республики сам нарушил закон, ведь как государственный служащий он не имеет права участвовать в агитации, ему нельзя агитировать ни за, ни против кандидатов. А пост про Ксению Собчак, безусловно, можно расценивать как агитацию против кандидата в президенты.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье 11 марта.

Сегодня День работника органов наркоконтроля и День работников геодезии и картографии.

10.00 – на лыжной трассе "Фонтаны" проходят Дни фестиваля "Зимние Фонтаны".

11.00 – в зале единоборств ПетрГУ на ул. Пушкинская, 17 пройдет Республиканский турнир по самбо среди допризывной молодёжи, воспитанников спортивных школ и детей сотрудников МВД и Росгвардии по РК.

11.00 - в Детской музыкально-хоровой школе на пр. Первомайский, 4а состоится II Республиканский конкурс исполнительского мастерства "Открытый формат".

14.00 - в Петрозаводском музыкальном колледже им К.Э. Раутио на ул. Свердлова, 25 ожидается "Музыкальное приношение" − концерт выпускников, посвященный 80-летнему юбилею колледжа.

С 10-18 марта - 11.00 в турнирном зале СШОР №2 на ул.Дзержинского, 26 проходит Первенство по шахматам

Эмилию Слабунову отпустили из полиции без составления протокола

Полиция не стала составлять протокол на председателя партии "Яблоко", депутата Заксобрания Карелии Эмилию Слабунову, задержанную в воскресенье на митинге в Москве, она покинула отделение после дачи объяснений, сообщила ее пресс-секретарь Татьяна Бибина.

"Отпустили без составления протокола. Взяли объяснение", - сказала Бибина "Интерфаксу".

Она отметила, что еще двух граждан, задержанных на митинге, отпустили, составив на них протокол о нарушении правил проведения массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что председатель партии "Яблоко", депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова была задержана за нарушение закона о митингах в ходе мероприятия "День матери в Останкино" и доставлена в ОВД "Останкинский".

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