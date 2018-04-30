Чем запомнился этот день

Парфенчиков занял 72 место в Национальном рейтинге губернаторов

По итогам марта-апреля глава Карелии Артур Парфенчиков занял 72 место из 85-ти в Национальном рейтинге губернаторов.

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг"» в рамках проекта "Национальный рейтинг" опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации.

Объектом в этом исследовании являются руководители российских регионов. Результаты "Национального рейтинга" получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

По итогам за март и апрель глава Карелии Артур Парфенчиков занял в рейтинге губернаторов 72 место из 85-ти.

Комментируя рейтинг главы Карелии в качестве эксперта, политолог Олег Реут отметил, что достаточно слабые позиции связаны с ситуацией в экономике региона.

"В обстоятельствах, когда происходит разделение "списка Форбс" на тех, кто рискуют быть похороненными как бизнесмены, и тех, кто предпочитают ощущать себя вне границ российского политического режима, карельское правительство демонстрирует полную отрешённость от поиска путей преодоления обостряющихся социально-экономических проблем. За год в республике сменился уже пятый руководитель министерства экономического развития и промышленности, третий директор "Корпорации развития" Карелии. Пока ситуация складывается самым неблагоприятным для региона образом.

Введение дополнительных ограничительных мер в отношении представителей российского олигархического сословия привело к тому, что на Надвоицком алюминиевом заводе, который считается самым маленьким и самым нерентабельным в холдинге Rusal, уже сейчас поставлен вопрос о фактическом свёртывании производства. Промышленный парк "Надвоицы", строительство которого (с целью ослабления монопрофильного характера и п. Надвоицы, и всего Сегежского района) было начато без малого четыре года назад, не заинтересовал ни одного инвестора. Возврат вложенных в строительство 0.3 млрд. рублей в краткосрочной перспективе не представляется возможным. По большому счёту судьба Надвоиц и всей компании Rusal куда лучше подводит к пониманию дальнейших перспектив территории, чем, например, продвижение по ранжиру "Национального рейтинга" состояния инвестиционного климата в российских регионах.

Большинство региональных экспертов обоснованно полагают, что антикризисные меры в отношении страдающих от международных санкций предприятий, которые являются основными работодателями в моногородах, необходимо было принимать в проактивном режиме. Теперь же персонал предприятий придётся вынуждено сокращать или переводить на неполную рабочую неделю, урезать зарплаты. Регион автоматически лишается налогов и вообще предпринимательской активности, так как от зарплат работников в моногородах зависит ритейл, сфера услуг, жилищное строительство. Далее будет последовательно обостряться ситуация с задолженностью и финансированием социальной сферы и дорожного строительства. Так, по цепочке от монопрофильных бизнесов, потянутся неприятности в дома и, что особенно пугает власти, на улицы.

Удивительно, но руководители финансово-экономического блока карельского правительства продолжают делать вид, что "все обойдётся", а не искать и, что более важно, находить оригинальные инструменты выживания в "новой нормальности" при одновременных попытках минимизировать неизбежный кумулятивный ущерб. Глава региона Артур Парфенчиков, к сожалению, не демонстрирует политическую волю, использование потенциала которой должно было бы продемонстрировать профессиональную компетентность губернаторской администрации и одновременно зафиксировать стимулы при выработке и применении действенных антикризисных мер".

КПРФ приглашает жителей Карелии на первомайскую демонстрацию

Шествие в честь праздника весны и труда состоится 1 мая в Петрозаводске.

"Первомай – это великий праздник единения всех, кто умом, талантом и трудом создает главные ценности на земле. И пусть он будет символом нашей взаимной поддержки и общей борьбы за достойное настоящее и лучшее будущее".

Сбор участников демонстрации состоится 1 мая с 12.00 до 12.30 на площади Ленина, а с 12.30 колонна двинется по проспекту Карла Маркса на площадь Кирова, где состоится праздничный митинг в честь Международного дня солидарности трудящихся.

фото: ГИБДД Карелии

ФОТО: Пьяный водитель, уходя от преследования, опрокинулся в районе Чалны

В Пряжинском районе Карелии сотрудники ДПС преследовали водителя, пока тот не устроил аварию.

ДТП с участием автомобиля "Лада Приора" произошло накануне около пяти часов вечера в Пряжинском районе Карелии. Как пояснили в региональном Управлении ГИБДД, водитель, двигаясь со стороны Эссойлы к Чалне, отказался остановиться по требованию сотрудников и продолжил движение.

По предварительным данным, в ходе преследования 37-летний водитель "Лады", житель Петрозаводска, не справился с управлением. Автомобиль перевернулся при въезде в Чалну. Водитель по внешним признакам находился в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Был осмотрен медиками на месте происшествия.

По свидетельствам очевидцев, после ДТП нарушитель полез в драку с местным жителем.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.

В отношении водителя составлены административные материалы по статье 12. 26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и статье 19.3. КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Водитель "Лады" доставлен в Пряжинский отдел полиции до решения суда.

ФОТО: "Мешковина и ковролин на страже целостности машин"

Жители Петрозаводска продолжают заделывать ямы на дорогах подручными средствами и удивляются тому, как идет ремонт.

Интересное фото появилось в группе "Живой Петрозаводск" - на улице Черняховского длинная и глубокая впадина прикрыта мешками и ковром.

Житель города, сделавший снимок, сопроводил его такими словами:

"В Петрозаводске полным ходом идет ремонт дорог! Новые технологии и новые покрытия автомобильных дорог смело вошли в нашу жизнь! Мешковина и ковролин на страже ям и целостности машин!".

Журналист Цыганков выиграл суд у депутата Лиминчука и не будет платить ему 3,5 миллиона

Петрозаводский городской суд вынес решение по иску депутата Заксобрания Карелии Леонида Лиминчука к журналисту Анатолию Цыганкову.

Как сообщил Анатолий Цыганков, 28 апреля Петрозаводский городской суд отказал депутату Законодательного собрания Карелии Леониду Лиминчуку в удовлетворении иска. Истец Лиминчук просил суд обязать автора статьи Цыганкова опровергнуть фразы, которые, по мнению депутата, не соответствовали действительности. Кроме того, он требовал взыскать с ответчика денежную компенсацию причинённого морального вреда в размере 3 миллионов 354 тысяч рублей.

Предметом спора являлись семь фраз из статьи Анатолия Цыганкова "Продажные депутаты парламента Карелии?" на сайте "Политика Карелии", в которых автор пересказал выступление на апрельской сессии 2017 года Законодательного собрания Карелии депутата Андрея Мазуровского.

В течение нескольких заседаний рассматривалось данное гражданское дело. Суд вынес решение в пользу Цыганкова.

Подробнее о скандальной истории можно прочитать здесь.

ФОТО: Жители Олонца, где год назад ремонтировали улицы ко Дню республики, вышли на митинг против плохих дорог

Представитель администрации Олонецкого района, пришедший на акцию протеста, не хотел отвечать на вопросы участников и прятался от фотокамеры.

В Олонце накануне прошёл митинг, который организовала местная жительница Татьяна Антонова. На него собрались олончане и жители ближайших сел, недовольные состоянием дорог, в том числе, отремонтированных всего год назад. Они пригласили на свою акцию представителей республиканского комитета КПРФ, которые последовательно выступают за ужесточение контроля над чиновниками, ответственными за организацию ремонта и содержания дорог в Карелии.

Акция протеста была немногочисленной – кажется, полиции на ней было больше, чем самих митингующих, - но все, что думают, участники высказали властям. Среди выступавших были олончане, жители Видлицы, а также бывшая глава Куйтежского поселения.

Участники митинга рассказали, что дороги в районе находятся в ужасном состоянии. Даже те, которые ремонтировали в прошлом году, а Олонец как раз принимал у себя День Республики, поэтому деньги выделялись немалые, - развалились.

Любопытно, что на митинг пришел заместитель главы администрации Олонецкого района Вадим Мурый, который отказывался отвечать на вопросы жителей и прикрывался папкой, чтобы не попасть в объектив камеры. Господин Мурый сделал замечание митингующим, что они отклоняются от заявленной темы и говорят не только про отвратительные дороги, но и другие проблемы обсуждают.

А жители действительно говорили и про мусор и свалки, и про неподъемные тарифы, которые вопреки обещаниям властей так и не снижаются, - после пресловутой газификации за тепло приходится платить по 8-10 тысяч рублей в месяц и т.д. Потому что, как говорится, накипело.

По итогам митинга участники приняли резолюцию, в которой призвали власти республики отремонтировать дороги и привлечь к ответственности виновных за их состояние и за тот некачественный ремонт, который производился ранее.

Власти в районе Карелии запретили литовскому землячеству отметить 10-летие организации накануне Дня Победы

Общественники увидели в этом попытку разжечь межнациональный конфликт.

Как сообщается в группе "Медвежьегорск: команда жителей", литовское землячество Медвежьегорского района в честь 10-летия на 6 мая запланировало праздничные мероприятия - выставку в районном музее, а затем небольшой концерт в Доме культуры. Мероприятия были согласованы с министерством культуры Карелии, на них приглашены гости и творческие коллективы из Петрозаводска, куплены билеты. Однако праздник оказался под вопросом якобы из-за указания администрации района отменить все эти мероприятия.

"В музее и Доме культуры представителям общественной организации сообщили, что выставка и концерт отменяются по указанию "сверху". Якобы, перед днём Победы нельзя проводить мероприятия, связанные с Литвой. Хотя эти мероприятия не имеют никакой политической подоплёки, проводятся нашими же земляками исключительно с культурными целями. Что это со стороны администрации района и города - административная дурь или преднамеренное разжигание межнациональной розни? Сегодня запретят собираться литовцам, завтра - азербайджанцам и армянам, а послезавтра русским и карелам?", - удивляются общественники.

"Литовцы в Медвежьегорске - это такие же россияне. Кто-то живёт здесь с незапамятных советских времён, у кого-то отец или мать были литовской национальности. Литовское землячество давно участвует в различных культурных мероприятиях, концертах, выставках. В 2012 году был даже подписан договор о побратимских связях между Медвежьегорском и литовским городом Пренай.

Надеемся получить взвешенный комментарий от глав администраций района и города, чем обоснована отмена безобидных культурных мероприятий, кто решил настроить медвежьегорских литовцев против себя? Хотелось бы, чтобы эту заметку прочитали в министерстве по делам национальностей Карелии и в администрации главы республики и дали оценку действиям медвежьегорских властей".

На митинг в защиту свободы интернета и мессенджера Telegram пришли более 10 тысяч человек

В Москве более 10 тысяч человек пришли на согласованный властями митинг в защиту свободного интернета в России и мессенджера Telegram.

По данным Белого счетчика, к 15:00 московского времени на митинг пришли более 10 тысяч человек. Акция на проспекте Сахарова была согласована столичными властями. Поводом для митинга стало решение Таганского суда Москвы заблокировать в России Telegram.

"Тысячи молодых и прогрессивных людей в данный момент выступают в защиту свободы интернета в Москве. Тысячи еще продолжают подходить. Это беспрецедентно. Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир", – прокомментировал ход акции создатель Telegram Павел Дуров на своей странице в соцсети.

Митинг закончился массовым запуском бумажных самолетиков.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 30 апреля.

11.00 - В Петрозаводске пройдет серия заплывов от "Karelia Challenge" - "3600" для любителей и начинающих.

19.00. В Музыкальном театре республики состоится XVII Московский Пасхальный фестиваль с участием Симфонического оркестра Мариинского театра (дирижер – Валерий Гергиев).

ФОТО: Коммунисты провели субботник вдоль берега Лососинки

Активисты КПРФ вышли на субботник на свое традиционное "подшефное" место – убрали берег Лососинки у 37-й гимназии.

Активисты КПРФ и комсомольцы сегодня убрали мусор вдоль берега Лососинки, в сквере у 37-й гимназии на улице Ля-Рошель. Как сообщается в группе "КПРФ в Карелии: команда партии и сторонников", для коммунистов это традиционное "подшефное" место.

Напомним, что еще в 2016 году по инициативе регионального отделения КПРФ здесь было проведено благоустройство территории – коммунисты установили в зеленой зоне урны и скамейки и организовали в сквере первый субботник, который стал традиционным.

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