Самое важное за сегодня

ВИДЕО: Охранник БСМП выкинул госпитализированного на улицу, заявил очевидец

Очередной скандал случился в БСМП Петрозаводска: мужчину привезли на скорой, а позже охранник выкинул его на улицу, сообщил очевидец.

Петрозаводчанин рассказал "Столице на Онего", что стал очевидцем ужасного инцидента в БСМП. Денис Щербаков в минувший вторник, 12 февраля, около 18.00 пришел навестить отца в больнице. И около крыльца на входе обнаружил лежавшего мужчину.

Молодой человек сразу же обратился к охраннику с вопросом, что происходит и почему мужчина лежит на улице. Реакция охранника была агрессивной.

Денис сказал, что на улице холодно и человек может замерзнуть. Охранник заявил: "Если сдохнет, в морг увезут - и все!".

Очевидец начал разговаривать с людьми, которые за всем этим наблюдали. Ему рассказали, что мужчину привезли на "скорой", он сидел в коридоре, потом ему дали какую-то бумажку и выкинули на улицу.

Неравнодушный петрозаводчанин вызвал полицию. После чего все забегали, и к мужчине наконец-то вышел медперсонал.

"Его усадили в кресло-каталку и увезли", – сказал Денис.

В общей сложности мужчина пролежал на улице минут 30.

Приехала полиция, которой, по словам Дениса, сообщили, что проблемы никакой уже нет, мужчине оказывается помощь.

В полиции информацию подтвердили. Наряд выезжал на место. На данный момент проводится проверка.

Это уже второй скандал за последнее время, связанный с БСМП. Ранее сообщалось, как из больницы выпроводили 81-летнего блокадника, которого привезли из Суоярви с подозрением на пневмонию.

фото: © Zave Smith/Getty Images

В Петрозаводске мужчина убил мать, а его девушка выбросилась из окна

В Петрозаводске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве матери, а присутствовавшая при этом девушка выпрыгнула из окна, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 16 июня 2018 года пьяный 30-летний житель Петрозаводска в квартире напал на мать избил ее, в том числе металлическим стулом по голове. Женщина скончалась от полученных травм.

После этого злоумышленник начал угрожать убить девушку, которая присутствовала при конфликте. Опасаясь за свою жизнь, она выпрыгнула из окна квартиры на третьем этаже.

Ранее сообщалось, что из окна прыгнула племянница женщины.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

фото: © Сергей Мамонтов/ТАСС

ФСБ нагрянула в офис компании, которая строила перинатальный центр в Петрозаводске

Сотрудники ФСБ в среду пришли в офис питерской компании "СМУ-303" на улице Нахимова, 26А для проведения оперативно-следственных мероприятий.

Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе ФСБ. При этом суть мероприятий не раскрывается. Не исключено, что визит сотрудников ФСБ связан с деятельностью генерального директора "СМУ-303" Виктора Мусихина, которого обвиняли в невыплате зарплат работникам более чем на 25 млн рублей. В июле задолженность была полностью погашена, а Мусихина освободили от уголовной ответственности. В итоге Мусихину назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.

Ещё в одном уголовном деле по статье фигурировали неустановленные лица из числа руководства "СМУ-303". По версии следствия, с начала 2017 по середину 2018 года они организовали расчёты с контрагентами через сторонние юридически лица и таким образом избежали списания налоговой задолженности на 23 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2018 году властям Карели поступали жалобы от работников ЗАО "СМУ-303" на невыплату зарплаты. ЗАО "СМУ-303" вело строительство перинатального центра в Петрозаводске. Из заявления трудового коллектива следовало, что официальная часть зарплаты составляла менее 50 процентов от всех выплат, большая часть выплачивалась неофициально.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Автомобиль сбил ребенка в Петрозаводске

Девочка переходила дорогу на "красный", сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Вчера, 12 февраля, в 22.05 на перекрестке пр. Первомайского и ул. Мурманской водитель совершил наезд на 13-летнюю девочку. Она пересекала проезжую часть на запрещающий (красный) сигнал светофора.

Ребенка госпитализировали в ДРБ.

Роспотребнадзор заинтересовался жалобами работников Перинатального центра Карелии

Работники недавно открывшегося Перинатального центра Карелии пожаловались на проблемы со здоровьем, которые у них возникают, когда они находятся в здании.

Несколько дней назад журналисту "Вестей Карелии" позвонили медицинские работники Республиканского перинатального центра, открытого недавно в Петрозаводске. Они сообщили, что у них и многих других коллег по непонятной причине "наблюдается серьезная аллергическая реакция".

"Лично у меня сильный аллергический конъюнктивит, из-за чего постоянно слезятся и очень болят глаза, а в носу и во рту все пересыхает, из-за чего трудно даже дышать и разговаривать, - рассказал автору этих строк одна из медицинских сотрудниц центра. – У других моих коллег – сыпь и какие-то пятна на руках, спине, животе, других частях тела. Причем у некоторых дело доходит до волдырей. Кто-то временами задыхается и не может откашляться".

По словам наших собеседников, каким-либо из названных недугов в той или иной степени страдают как минимум 50 работников центр». По словам одной из медсестер, "на какое-то удушье" ей пожаловалась и недавняя пациентка центра.

"Мы находимся в центре постоянно и вынуждены терпеть эти болячки, - говорит медработник. – Когда же становится совсем невмоготу, колем друг другу преднизолон. Понимаем, что этот гормональный препарат нежелателен, но он является эффективным средством при аллергии".

Подробнее о ситуации в Перинатальном центре и возможных проверок, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: Выпавший из КамАЗа груз стал причиной ДТП под Петрозаводском

На Суоярвском шоссе ВАЗ наехал на гуз, выпавший из КамАЗа.

В минувший вторник, 12 февраля, в 10.44 на пересечении Пряжинского и Суоярвского шоссе произошло ДТП.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", у КамАЗа, съезжавшего с "кольца" на Суоярвское шоссе, из кузова на проезжую часть вывалился груз. Следовавший во встречном направлении легковой автомобиль Lada совершил на него наезд.

У грузового автомобиля, съезжающего с "кольца" на Суоярвское шоссе, из кузова на проезжую часть вывалился груз. Следовавший во встречном направлении легковой автомобиль совершил на него наезд.

Видеорегистратор очевидца запечатлел момент ДТП.

Петрозаводчанин сядет на два года в колонию за смертельное ДТП на Чапаева

ДТП произошло в сентябре на ул. Чапаева, погибла несовершеннолетняя девушка, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, 9 сентября 19-летний мужчина, не имея права управления транспортными средствами, вместе с компанией друзей, в том числе и несовершеннолетних, двигался на автомашине Toyota по ул. Чапаева.

Развив большую скорость (примерно 100 км/ч), водитель столкнулся с маршрутным автобусом, пропускавшим пешехода, при этом чуть не сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу женщину. После столкновения автомобиль пробил разделительное ограждение и оказался на встречной полосе.

В результате аварии телесные повреждения получили все участники ДТП. Однако наиболее серьезно пострадала 17-летняя пассажирка, сидевшая на заднем сиденье машины. Несмотря на принятые врачами меры, спустя сутки она скончалась в больнице.

Также травму голову получила 3-летняя девочка, находившаяся на переднем сиденье на руках у другой пассажирки. Причиненный ребенку вред квалифицирован экспертами как тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: В Петрозаводске столкнулись два автомобиля

ДТП произошло утром на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской, сообщили в ГИБДД Карелии.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения.

По камерам видно, что встолкнулись два легковых автомобиля, пересекавших перекресток. На место аварии приехала скорая помощь, сотрудники МЧС.

Сотрудники ГИБДД до сих пор работают на месте. По информации госинспецкии, столкновение произошло в 10.10.

Информация о пострадавших уточняется.

фото: УФСИН России по Республике Карелия

ФОТО: Зеки в Петрозаводске устроили свою "Гиперборею"

В колонии №9 завершился традиционный конкурс снежных скульптур, сообщили в УФСИН Карелии.

Благодаря тому, что зима выдалась снежной, материала для изготовления композиций хвалило с избытком каждому отряду. Несмотря на то, что у осуждённых нет опыта в изготовлении фигур из снега и льда, скульптуры порадовали жюри своим многообразием и фантазией. В этом году конкурс посвящен Году театра в России.

Территорию колонии украсили "Театр на Таганке", Афинский Акрополь, Театральная афиша, волшебные герои из детской сказки "Буратино", танцующие балерины, скульптуры львов.

По итогам конкурса первое место присуждено скульптуре снежного театра, выполненного осужденными отряда №1 в виде пасти льва с танцующими на сцене балеринами. Второе место присвоено работе осужденных отряда №2 "Театральная беседка" и третье место заняли осужденные отряда №3 с композицией "Театральная сцена". Работы победителей конкурса будут представлять исправительную колонию на региональном этапе соревнований между всеми исправительными учреждениями Республики Карелия, конкурсная комиссия подведет итоги к 20 февраля.

"Организация подобных конкурсов положительно сказывается на микроклимате среди осужденных, стимулирует их творческое развитие и стремление к дальнейшему правопослушному поведению", - отметил заместитель начальника ИК-9 Сергей Соколов.

фото: vk.com/lahden

ФОТО: Талые воды начали затапливать жилые дома в Карелии

Весна в Карелии еще не пришла, а дома уже начало затапливать.

Так, сообщается в паблике "Лахденпохья – навсегда", в поселке Куркиеки на улице Новая сложилась критическая ситуация в доме №8.



фото паблика Лахденпохья - Навсегда

Вода затопила подъезд и продолжает прибывать.



фото паблика Лахденпохья - Навсегда

В доме живут семь семей с детьми, и они просят показать фото их затопленного дома в надежде, что местая администрация отреагирует и поможет им решить проблему.



фото паблика Лахденпохья - Навсегда

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