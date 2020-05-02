Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: Минздрав Карелии, страница Михаила Охлопкова

Первый заболевший коронавирусом выявлен в "чистом" районе Карелии

Всего за минувшие сутки в республике выявлено 4 новых случая заболевания Covid-19, в том числе – в Беломорском районе, ранее признанном "чистой территорией".

Как сообщили в региональном Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, в Карелии за минувшие сутки подтверждено 4 новых случая заболевания. Общее число больных Covid-19 в республике на 2 мая достигло 85 человек.

Новые подтвержденные случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в разных районах. Заболевшие - это жители Петрозаводска, Сегежи, Питкяранты и Беломорска.

Напомним, что ранее Беломорский район был отнесён к числу "чистых территорий" наряду с Калевальским, Муезерским, Суоярвским и Пудожским. В этих районах были ослаблены ограничительные меры "карантина" - в частности, разрешена работа парикмахерских, бань и салонов красоты.

По данным Оперативного штаба, 2 человека выздоровели, это жители Петрозаводска.

За сутки проведено 717 тестов (всего количество проведенных исследований – 16 121).

В местах обсервации по данным на 2 мая находятся 25 человек. В стационарах - 53 человека. На самокарантине - 2137.

фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

Бригаду медиков отправили в поселок Карелии, где коронавирусом заразились 5 человек

Минздрав Карелии отправил бригаду медиков в поселок Салми Питкярантского района, где выявили 5 случаев заражения COVID-19.

В поселке Салми зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе Карелии. Один из заболевших сейчас находится в монопрофильном центре для лечения больных COVID-19 в Петрозаводске.



Сегодня в поселке провели осмотр и взяли анализы у лиц, которые контактировали с заболевшими. Кроме того, бригада медиков, в составе которой врач-эпидемиолог, отправлена из Петрозаводска в Салми, чтобы проверить все случаи обращений с ОРВИ. Бригада обеспечена средствами индивидуальной защиты, а также расходными материалами для проведения тестов.

- Мы проведем обширное обследование как тех людей, которые были в контакте с заболевшими, так и всех желающих, - рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сегодня на расширенном заседании Оперативного штаба правительства республики по борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о случае заражения коронавирусом в поселке Салми Питкярантского района, где семья встретилась с близкой родственницей, вернувшейся из Москвы.

"Это семейный контакт, результат встречи в кругу близких родственников после поездки одной из них в Москву".

фото: ИА "Республика" / Любовь Козлова

Парфенчиков: "Никакие события, даже очень важные для семьи, не могут стать поводом для встреч"

Артур Парфенчиков рассказал о новом случае заражения коронавирусом в поселке Карелии, где семья встретилась с близкой родственницей, вернувшейся из Москвы.

"Еще один случай за последние сутки зарегистрирован в поселке Салми Питкярантского района, - рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. - Это семейный контакт, результат встречи в кругу близких родственников после поездки одной из них в Москву".

По словам Артура Парфенчикова, все родственники сейчас находятся на карантине.

"И поэтому еще раз напоминаю, в нынешней ситуации никакие события, даже очень важные для семьи, не могут стать поводом для встреч. Поберегите себя и своих близких", - обратился к жителям глава региона.

Напомним, по данным на 2 мая в Карелии число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 85 человек.

фото: © EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

Еще в одном районе Карелии зафиксирован первый случай коронавируса

Первый случай коронавирусной инфекции сегодня выявлен в Олонецком районе – заболевший приехал в командировку.

Как сообщается в официальной группе Олонецкого муниципального района, положительный тест на COVID-19 подтверждён у мужчины, приехавшего в Олонец в командировку.

По информации "Столицы на Онего", заболевший коронавирусной инфекцией является работником известной организации, которая занимается строительством и ремонтом дорог.

Администрация района в связи с первым выявленным случаем коронавируса обратилась к жителям и гостям Олонецкого района соблюдать рекомендации по мерам профилактики, носить защитные маски, максимально ограничить контакты.

Напомним, по данным на утро 2 мая в Карелии число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 85 человек. Одна из заболевших - 83-летняя женщина из Сегежского района находится в стационаре в тяжелом состоянии, подключена к аппарату ИВЛ.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии, видеорегистратор очевидца Дмитрия Лотика

В Петрозаводске иномарка проломила забор и перевернулась на крышу во дворе жилого дома (ВИДЕО)

Авария произошла накануне вечером в Петрозаводске на въезде в Соломенное.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, в пятницу, 1 мая в 20.35 в конце Соломенского шоссе, на въезде в микрорайон Соломенное произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault Logan.

По информации портала, легковой автомобиль двигался со стороны Петрозаводска. ДТП произошло на извилистом участке автодороги. Автомобиль занесло, после чего он выехал вправо за пределы дорожного полотна, наехал на опору уличного освещения и опрокинулся на крышу, проломив деревянный забор жилого дома.

К счастью, обошлось без жертв.

Металлическая опора уличного освещения, деревянный забор и транспортное средство получили механические повреждения.

Видеорегистратор очевидца запечатлел последствия ДТП.

фото: официальный сайт администрации Петрозаводска

Какие дороги ремонтируют в Петрозаводске – смотрим список

В Петрозаводске в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ведется ремонт улиц и тротуаров.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в разных районах города ведутся работы по укладке асфальта, восстановлению основания тротуаров и замене бортового камня.



Подрядная организация ЗАО "АБЗ-Дорстрой" завершила фрезерование дорожного покрытия на Вытегорском шоссе. На Гвардейской улице продолжается асфальтирование магистрали. Тротуары ремонтируют на двух объектах: на Муезерской улице восстанавливают щебёночное основание, на набережной Варкауса идёт замена бортового камня.

Напомним, что всего в рамках национального проекта в 2020 году восстановят 11 дорог и три тротуара, общей протяженностью 27 и 18 километров соответственно.

Среди объектов, которые приведут в нормативное состояние, – Вытегорское и Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережная Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерская и Гвардейская. Со всеми планами по ремонту в Петрозаводске в 2020 году можно ознакомиться на сайте администрации города. http://www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/gov/ad..

фото: Илья Тимин

Больная коронавирусом пожилая женщина из Сегежи находится в тяжелом состоянии, подключена к ИВЛ

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о новом случае заболевания Covid-19 в Сегеже – он тяжелый.

Как рассказал Артур Парфенчиков, новый зарегистрированный случай коронавирусной инфекции в Сегеже - у жителя из круга контактов заболевшего врача.

"Это самая сложная ситуация. 83-летняя женщина в тяжелом состоянии доставлена в ЦРБ, подключена к аппарату ИВЛ. Сегежа сейчас находится на втором месте после Петрозаводска по количеству выявленных случаев инфекции. И мы понимаем, что, скорее всего, это число будет увеличиваться, так как в числе заболевших – медицинские работники".

Напомним, по данным на 2 мая в Карелии число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 85 человек.

фото: Ирина Ларионова

Врач-реаниматолог: "У нас были ситуации страшнее во много раз, но ничего похожего не было!"

Заведующий реанимацией монопрофильного центра по лечению коронавирусной инфекции в Карелии Алексей Жидков о работе в условиях эпидемии и о том, когда она закончится.

Алексей Борисович Жидков – тот самый врач, который, как теперь говорят, находится на передовой. Он возглавляет отделение реанимации в госпитале для ветеранов, где развернут монопрофильный центр лечения больных коронавирусом. И каждый день, облачаясь в защитный костюм, покидает «чистую зону», чтобы помогать тем, кому сегодня приходится бороться с новой и страшной инфекцией.

Алексей Жидков работает реаниматологом уже тридцать лет, и примерно четверть века – в инфекционной реаниматологии. Но даже он, с таким опытом, считает, что ничего подобного нынешней ситуации не было никогда.

- У нас были ситуации страшнее во много раз, - рассказывает Алексей Жидков. - Дифтерийная эпидемия, эпидемия свиного гриппа были страшнее. Но, похожей на сегодняшнюю ситуацию, просто нет! То, что происходит сейчас в мире, - начиная с психиатрической составляющей, и заканчивая профессиональной медицинской, а также государственной, геополитической и т.д., - ничего подобного не было. Поэтому прогнозировать в нынешних условиях – это очень некорректно.

Красную Шапочку нужно спрашивать про Волка, когда она уже вышла из леса. Стоя у входа в лес, она же не расскажет, насколько он страшный… Пусть сначала сказка закончится, а потом поговорим! Пока же Красная Шапочка только вышла на тропинку, и что будет дальше – никто не знает. Ну, разве что Шарль Перро... (Смеется – прим. авт.).

Любые прогнозы строятся на опыте. Как можно без опыта, без оглядки назад делать какой-то прогноз? Невозможно! А сравнивать нынешнюю ситуацию действительно не с чем. Ничего подобного никогда не происходило! С чем сравнивать? Со средневековой чумой? С испанкой? Я думаю, что это некорректно. Потому что при испанке не было политической составляющей, а сейчас она есть.

Ситуация в принципе интересная. Любому историку, экономисту, политологу, медику… И я в какой-то степени радуюсь, что в своей жизни на шестом десятке могу ее наблюдать. Бог дал еще и это испытать…

Полный текст интервью с врачом-реаниматологом Алексеем Жидковым читайте здесь.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Заболевший Covid-19 в Беломорске вернулся в Карелию из другого региона, где работал вахтовиком

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Беломорском районе, который до этого считался "чистой территорией".

"Первый случай коронавируса подтвержден в Беломорске, - рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. - Мужчина вернулся из другого региона, где работал вахтовым методом. Он и ближний круг его общения сейчас изолированы, мы очень рассчитываем, что нам удастся купировать этот очаг распространения инфекции. И в этой связи прошу жителей района соблюдать все рекомендации врачей по мерам профилактики, носить защитные маски, максимально ограничить контакты, без лишней надобности не посещать магазины. Эту ситуацию держим на контроле. Беломорский район до этого момента относился к "чистым" территориям, где ослаблены ограничительные меры, будут ли они ужесточаться – сейчас зависит, в том числе, и от ответственности самих жителей".

Напомним, по данным на 2 мая в Карелии число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 85 человек.

фото: Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии

Торговые сети в Петрозаводске проверили на соблюдение мер безопасности в период эпидемии

Представители Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии проверили "Магнит", "Олонию" и "Красное и белое".

Как сообщили в госкомитете, уполномоченные представители сегодня посетили 6 торговых точек Петрозаводска с целью проверки магазинов на соблюдение мер безопасности в период пандемии коронавируса.





В магазинах торговых сетей "Магнит", "Олония" и "Красное и белое" , проверенных работниками госоргана, нарушений не установлено.

Как отметили в госкомитете, в случае не соблюдения мер безопасности сотрудниками магазинов, таких, как, например, отсутствие индивидуальных средств защиты, - руководство торговой сети получает штраф. Представители госкомитета готовят соответствующие документы и направляют их в суд.



Рейды по магазинам Петрозаводска продолжатся 3, 4 и 5 мая, сообщили в Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В России установлен рекорд прироста больных коронавирусом за сутки – более 9,6 тысяч человек

За последние сутки в России зафиксировано 9 623 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах.

По данным портала "СтопКоронавирус.рф", за последние сутки в России выявлено 9 623 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах, в том числе 4 488 (46,6%) без клинических проявлений болезни.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 124 054 случая (+8,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 15 013. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 793 человека.



За последние сутки подтверждено 57 летальных случаев с коронавирусом, за все время - 1 222.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 3,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 221,7 тыс. за последние сутки.



Под медицинским наблюдением остаются 214 тыс. 800 человек.



Полная информация тут – https://стопкоронавирус.рф/news/20200502-1035.html

фото: Столица на Онего

Под Петрозаводском разрастается кладбище шин – масштабы свалки впечатляют (ФОТОФАКТ)

У дороги в сторону Лососинного под Петрозаводском разрастается свалка шин.

Читатель "Столицы на Онего" прислал фотографии свалки шин, которую он обнаружил в лесу недалеко от дороги в сторону Лососинного.

По словам жителя Петрозаводска, она находится на выезде из города рядом с отметкой "5 км" слева в сторону Лососинного.

"Здесь и раньше выбрасывали колеса, - рассказал он. – Но такого я еще никогда не видел. Видимо, нашим властям совсем до этого дела нет, если ни полиция, ни природоохранная прокуратура, ни минприроды, ни городское управление экологии никак не реагируют".

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

На улицах Петрозаводска есть люди, но их немного (ФОТО)

Уровень самоизоляции в Петрозаводске 2 мая на 16.20 составил 3,2 – на улице есть люди, но их немного.

Напомним, сервис "Яндекс", используя данные приложений, высчитывает индекс самоизоляции в населенных пунктах. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

В Петрозаводске сегодня уровень самоизоляции 3,2.

Напомним, 1 мая днем индекс самоизоляции в столице Карелии был таким же.

фото: пожарная охрана Олонецкого района

Сухая трава и мусор загорелись в полях Олонецкого района (ФОТО)

В Карелии пожарные тушили возгорание в полях близ деревни Верховье Олонецкого района.

Как сообщили в пожарной охране Олонецкого района, в пятницу, 1 мая в 21 час 55 минут произошел пожар на открытой территории в полях близ деревни Верховье.

Площадь пожара составила 0,5 га. Для ликвидации возгорания в полях привлекались две единицы техники и шесть человек личного состава ПЧ-35 по охране г. Олонец.

В 22 часа 07 минут пожар был ликвидирован.

фото: администрация Петрозаводска

Парфенчиков обязал управляющие компании дезинфицировать подъезды и установил сроки

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о порядке дезинфекции в жилых многоквартирных домах в связи с борьбой с коронавирусом.

"Если в доме есть подтвержденный случай коронавируса, в течение суток после уведомления Роспотребнадзора в доме должна быть проведена заключительная дезинфекция. Проводят ее специализированные организации, - пояснил Парфенчиков. - Кроме того, ТСЖ и управляющие компании не реже чем раз в 5 дней должны проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Эти средства, а также защитные маски и перчатки управляющие организации могут получить безвозмездно. Для этого необходимо подать заявку в Госкомитет по строительному и жилищному надзору".

Напомним, ранее сообщалось, что управляющие компании начали проводить регулярную обработку мест общего пользования обеззараживающими средствами.

фото: © Стоп-кадр видео YouTube

Зараженная коронавирусом актриса Татьяна Васильева сбежала из больницы домой

Известная 73-летняя актриса решила лечиться от Covid-19 в домашней обстановке.

Актриса Татьяна Васильева все-таки заразилась коронавирусом. О том, что тест на Covid-19 показал положительный результат, артистка рассказала лично. Чуть ранее знаменитость сбежала от врачей, пишет "Комсомольская правда".

Она также сообщила, что минувшую ночь провела в больнице. Ее экстренно госпитализировали в университетскую клиническую больницу МГМУ им. Сеченова. Там ей сделали КТ и поместили в палату.

Однако ранним утром артистка сбежала от врачей и сейчас находится дома. 73-летняя Васильева призналась, что испытала стресс, находясь в медицинском учреждении, потому что из соседних палат доносился "ужасающий кашель и крики". "Меня не отправляли домой, я сама ушла", - цитирует ее ТАСС.

В итоге она написала заявление под личную ответственность, что уходит из больницы. "Сейчас я дома, принимаю антибиотики, которые выписал мой врач", - цитирует знаменитость сайт mk.ru.

Напомним, Татьяна Васильева до последнего терпела плохое самочувствие, но, когда температура стала резко повышаться, обратилась к медикам. Об ухудшении состояния Татьяны Георгиевны стало известно вечером 1 мая.

Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, -1 ° …+7 ° 3 м/с ЮВ 758 мм.рт.ст. 55% день Пасмурно, +7 ° …+10 ° 4 м/с В 758 мм.рт.ст. 40% вечер Облачно с прояснениями, +6 ° …+10 ° 4 м/с ЮВ 756 мм.рт.ст. 49% ночь Облачно с прояснениями, +3 ° …+6 ° 3 м/с ЮВ 755 мм.рт.ст. 62%

фото: © EPA/JUSTIN LANE

Почти 300 тысяч рублей похитили лже-банкиры у жителей Карелии за сутки

Трое жителей Карелии в первый день мая поверили телефонным мошенникам и лишились денег.

Как сообщили в МВД Карелии, в Медвежьегорске 28-летняя местная жительница получила сообщение о подозрительных операциях по счету. Тот, кто представился работником отдела безопасности банка, запросил данные о счете (реквизиты карты) и коды из смс. Напомним, эти сведения никогда не запрашивают настоящие представители банков, но женщина нарушила это правило. В итоге 79 тысяч рублей были похищены злоумышленниками.

В Лоухском районе такая же история произошла с гражданином 1974 года рождения. После пугающего известия мужчина не обратился в банк по официальной горячей линии, указанной на обороте карты, а под диктовку лже-банкира перевел со своего счета на посторонний мобильный номер 15 тысяч рублей - якобы для сохранности. Заодно ему пообещали, что вскоре приедут представители банка с ноутбуком, и именно им нужно будет передать коды из смс.... Иными словами, подтверждающие пароли он не передавал, но самостоятельно обогатил мошенников, очень грамотно выстроивших беседу.

В Костомукше местная жительница 1961 года рождения также получила звонок якобы из банка. Ей рассказали, что деньги со счета пытаются списать. Женщина подчинилась указаниям звонящей – та потребовала зайти в сервис интернет-банкинга, подтвердить оформление онлайн-кредита на 100 тысяч рублей. Затем ей продиктовали счет, куда якобы для сохранности средств следовало перечислить и эту сумму, и собственные сбережения. В итоге 170 тысяч рублей исчезли.

Во всех случаях пострадавшие обратились в полицию.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяного скутериста поймали в поселке Карелии

Госавтоинспекторы в Олонецком районе Карелии остановили водителя скутера в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, накануне вечером в д. Рыпушкалица Олонецкого района автоинспекторы остановили 40-летнего водителя скутера в состоянии алкогольного опьянения, который находился за рулем, не имея прав на управление данной категорией транспортного средства.

В отношении водителя составлены административные материалы – его ждет административный арест до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение примет суд.

Напомним, что "рейды трезвости" продлятся в Карелии до 12 мая включительно. Сообщить о нетрезвом водителе можно по телефонам дежурных частей ГИБДД или на короткий номер 102, 112.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

В Карелии завтра потеплеет до +14 градусов

На территории республики в воскресенье, 3 мая ожидается потепление до +14 градусов.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, 3 мая ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами, утром и днем на большей части республики небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+7, местами по северным районам до -2, днем +9…+14 градусов, по северным районам +6…+11.

фото: администрация Петрозаводска

Куда звонить, если переполнены мусорные контейнеры, рассказали в мэрии Петрозаводска

В период длительных выходных на майские праздники в Петрозаводске организован дополнительный вывоз твёрдых коммунальных отходов.

С 1 по 11 мая, в период длительных выходных, в городе могут увеличиться объёмы мусора, предупреждают в администрации Петрозаводска.

В связи с этим на майских праздниках региональный оператор планирует дополнительные вывозы твёрдых коммунальных отходов. В случае переполнения контейнеров, а также по вопросам качества обслуживания петрозаводчане могут обращаться к дежурным ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» с 09:00 до 17:00 по номерам телефонов: +7 921 222 68 01 (Зарека, Голиковка, Ключевая, Кукковка, Древлянка, Перевалка, Птицефабрика) и +7 921 460 18 45 (Центр, Соломенное).

Также звонки от граждан принимаются по круглосуточному номеру Единой дежурно-диспетчерской службы – 051.