«Дни короткометражного кино» пройдут в Петрозаводске

В петрозаводском кинотеатре «Премьер» покажут фильмы режиссеров из России, Белоруссии, Казахстана, Китая и других стран.

Фестиваль «Дни короткометражного кино», или Short Film Days, пройдет в Петрозаводске.



В этом году свои работы представят режиссеры из России, Белоруссии, Казахстана, Китая и других стран. Кинотеатр «Премьер» покажет некоторые из них.



19 января в 18.30 зрителей приглашают на документальный альманах «Люди дела»; 20 января в 18.30 состоится сеанс игрового фильма «Близкие люди»; 21января в 16.00 покажут картину «На один день старше».



В целом, в городах России фестиваль продлится до 15 февраля. А началась его история 21 декабря 2011 года, когда по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции в мире стали отмечать Международный день короткометражного кино.



В России такое мероприятие впервые провели в 2014 году. Преемником акции стал международный смотр «Дни короткометражного кино», объединивший десятки специалистов из разных стран.





