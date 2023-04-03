В эти предпраздничные дни коллектив GENESIS клиника хочет поздравить всех читателей с наступающим Новым годом!

В наступающем году GENESIS клиника планирует развиваться и осваивать новые направления. Это и педиатрия, и открытие центра метаболического здоровья, применение самых современных лекарств и диагностики, использование новых методик в медицинской косметологии и многое-многое другое.

GENESIS клиника всегда открыта для вас. В новогодние праздники наши специалисты работают 31 декабря и, начиная с 2 января. Диагностика, семейное сопровождение, выезд на дом, выдача больничного листа, комплексная медицинская косметология — все это GENESIS клиника.

Берегите себя и своих близких! А мы всегда придем на помощь.

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GENESIS клиника — красивое здоровье

г. Петрозаводск, пр. Ленина, 21

Тел.: (88142) 79-85-11

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