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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СТРОИТЕЛЬСТВО КРЕМАТОРИЯ, ВЫПАВШАЯ ИЗ ОКНА ШКОЛЫ ДЕВОЧКА И ПЕРВЫЕ ОБЛАДАТЕЛИ АРКТИЧЕСКОГО ГЕКТАРА

Новости. Общество
19:00, 19 Сентября 2021

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Первый в Карелии частный крематорий собираются строить в Петрозаводске


Фото: © vesma.today

Министерство экономического развития Карелии поддержало проект строительства первого в республике крематория, который предложила одна из частных компаний.

ЧП в Карелии: Девочка выпала из окна в школе искусств в Кондопоге


Фото: © Профиль ВКонтакте главы администрации Кондопожского района Виталия Садовникова

Несчастный случай с 9-летней девочкой произошел вечером 14 сентября, сообщает глава администрации Кондопожского района Карелии Виталий Садовников.

Ребенок, выпавший из окна второго этажа школы, проходит лечение в Детской республиканской больнице, врачи рассказали о ее состоянии.
Следком Карелии начал проверку по факту падения девочки со второго этажа школы искусств в Кондопоге 

Первый «арктический гектар» выдан в Карелии


Фото: © Администрация Кеми

Управление Росреестра по Республике Карелия зарегистрировало первый земельный участок, выданный на бесплатной основе по государственной программе «Арктический гектар».

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

Жителя Карелии вывезли в лес и избили: прокуратура дала подробности разбойного нападения


Фото: © «Столица на Онего»

В Муезерском районе пьяные работники строительной организации напали на руководителя своей же фирмы, заподозрив его в невыплате зарплаты, сообщили в прокуратуре Карелии.

Уроженец Карелии переломал петербуржцу ребра и сжег лицо за нарушение ПДД


Фото: © yugtimes.com

В Санкт-Петербурге уроженец Карелии устроил жесткие разборки на парковке, после которых оппонента пришлось госпитализировать с тяжелыми травмами.

Хулиган напал на девушку в центре Петрозаводска — его разыскивает полиция (ВИДЕО)


Фото: кадр из видео

В столице Карелии на улице Кирова хулиган напал на молодую петрозаводчанку, девушку спасли прохожие.

НУ, С БОГОМ

Монахи запустили систему онлайн-бронирования номеров в Доме паломника на Валааме (ФОТО)


Фото: © valaam.ru

На Валааме будут рады принять гостей, готовых к телепорту из мирской суеты в монастырскую тишину, туда, где душа по-настоящему расправляет крылья.

Священник Петрозаводска назвал подарок, который хочет получить на день рождения


Фото: © Константин Совандер / ВК

Сегодня, 17 сентября, Константин Савандер отмечает свой день рождения.

Пожарные Карелии помолились перед иконой Богородицы (ФОТО)


Фото: © Главное управление МЧС России по Республике Карелия

Сотрудники МЧС в Карелии приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Божией Матери «Неополимая Купина».

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Бесплатный автобус для пенсионеров и инвалидов запустили до поликлиники №4 в Петрозаводске


Фото: © Минтранс Карелии

«Карелавтотранс» организовал социальный рейс для жителей Кукковки, посещающих городскую поликлинику №4 на Ключевой.

В мэрии Петрозаводска рассказали, куда звонить, если дом не подключили к теплу


Фото: © «Столица на Онего»

Отопление подключили у 90% потребителей жилого фонда, уверяют в администрации столицы Карелии.

Власти раскрыли детали будущей реформы общественного транспорта в Петрозаводске


Фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Троллейбусы в Петрозаводске будут сохранены, но новые машины начнут покупать только после начала комплексной реформы общественного транспорта в 2023 году.

Новое приемное отделение открылось в БСМП Петрозаводска


Фото: © Министерство здравоохранения Республики Карелия

Глава Карелии Артур Парфенчиков оценил новые условия оказания скорой медицинской помощи в петрозаводской больнице.

Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации


Фото: © Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

Будущие матери возмущены состоянием здания женской консультации, находящегося в столице Карелии.

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