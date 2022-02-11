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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕТРОЗАВОДСК УШЕЛ ПОД ВОДУ, МИНЗДРАВ ОТКРЫЛ ПУНКТ КРУГЛОСУТОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА КОВИД И «ГИПЕРБОРЕЯ» СТАРТОВАЛА

Новости. Общество
19:00, 13 Февраля 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Прокуратура Карелии начала проверку в связи с затоплением улиц Петрозаводска канализацией


фото: © «Столица на Онего»

Прокуратура Карелии организовала проверку по информации СМИ о коммунальной аварии в центре Петрозаводска, в результате которой несколько улиц оказались затопленными канализационными стоками.

Улицы Петрозаводска начали уходить под воду еще в минувшие выходные. Так, 6 февраля из-за засора канализации затопило улицы Энгельса, Красную, Кирова, Еремеева и Слободскую

У здания таможни просто образовался водопад, поток воды которого чуть не унес девушку. 

Ключевское шоссе ушло под воду вечером 8 февраля. 

И очередной потоп произошел уже 11 февраля на Вытегорском шоссе

Чтобы разобраться в ЧП глава Петрозаводска собрал экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

В Петрозаводске открыли круглосуточный пункт экспресс-тестирования на коронавирус


фото: © Артур Парфенчиков / ВК

В Республиканской инфекционной больнице разместили пункт экспресс-тестирования на коронавирус, который будет принимать всех желающих в течение 24 часов в сутки.

Фестиваль «Гиперборея-2022» торжественно открылся в Петрозаводске


фото: © Городской Дом Культуры / Петрозаводск

Главной темой конкурса в этом году стала эпоха Петра Великого. Результатом работы скульпторов станут 30 композиций. Имена победителей назовут в субботу, 12 февраля.

Участников и гостей фестиваля «Гиперборея» ждут конкурсы, вкусная уха и салют

АКТУАЛЬНО

«Омикрон» в Карелии: что происходит в «красных зонах» ковидных клиник республики


фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

«Столица на Онего» побывала в «красных зонах» ковид-госпиталя и поликлиники Петрозаводска в разгар очередной волны заболеваемости коронавирусом.

Перешагнули рубеж: за сутки в Карелии больше 1000 человек заразились коронавирусом


фото: © Валерий Мельников / РИА Новости

За прошедшие сутки в Карелии выявлены 1033 инфицированных, 194 из заболевших – дети, сообщили в Минздраве республики.

Рекордное число детей за сутки заразилось коронавирусом в Карелии за все время пандемии – 254 человека


фото: © Максим Гордеев / ТАСС

За сутки у 254 несовершеннолетних в республике выявили коронавирус — это рекордное число за все время пандемии.

В Карелии 31 ребенка привили от коронавируса


фото: © Михаил Охлопков / ВК

С начала пандемии в республике полностью привиты 269 349 человек.

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Жилой дом в центре Петрозаводска попытаются признать объектом культурного наследия


фото: © Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

В столице Карелии жильцы с проспекта Ленина хотят, чтобы их дом получил статус объекта культурного наследия, что позволило бы им выбить деньги на ремонт здания.

Стало известно, куда власти Петрозаводска хотят перенести троллейбусное депо


фото: Валерий Поташов / «Столица на Онего»

В Петрозаводске власти рассматривают вариант переноса троллейбусного депо с улицы Московской на Курганский проезд (окраина Кукковки).

Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса


фото: © Владимир Любарский / ВК

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что 25-этажное здание на месте снесенного магазина может появиться, когда застройщик подготовит необходимый пакет документов.

Улица Антикайнена в Петрозаводске перейдет в собственность Республики Карелия


фото: © Яндекс.Карты

Вместе с автомобильной дорогой республиканские власти заберут у городских земельный участок, расположенный напротив здания карельского Минстроя.

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