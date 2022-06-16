ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КОВИД УШЕЛ ИЗ КАРЕЛИИ, РЕБЕНОК УМЕР НА БАЗЕ ОТДЫХА ДЛЯ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ И НА УКРАИНЕ ПОГИБ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ИЗ КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ЭПОХА COVID-19 ЗАКОНЧИЛАСЬ! МИНЗДРАВ КАРЕЛИИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПУБЛИКОВАТЬ КОВИДНЫЕ СВОДКИ
С завтрашнего дня на странице министра здравоохранения Карелии и в паблике Минздрава республики сводка о заболеваемости ковидом размещаться не будет, сообщил глава ведомства Михаил Охлопков.
Ковидный госпиталь Карелии закрывается — вирус отступил.
ДЕВОЧКА ПОГИБЛА НА БАЗЕ ОТДЫХА ДЛЯ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ В КАРЕЛИИ
Трагедия с 14-летней девочкой произошла на загородной базе в Олонецком районе Карелии, где летом отдыхают воспитанники центра помощи детям.
По факту гибели девочки на базе отдыха в Карелии Следком возбудил уголовное дело.
ГЛАВА КАРЕЛИИ НАЗВАЛ ИМЯ ЕЩЕ ОДНОГО ПОГИБШЕГО НА ДОНБАССЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
Житель деревни Уукса Питкярантского района Игорь Колосов погиб в ходе спецоперации на Украине.
ДРУГАЯ ТЕМА
ОБЪЯВЛЕНЫ ФАМИЛИИ ЕЩЕ ДВУХ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ
Еще два региональных отделения политических партий выдвинули своих кандидатов на выборах главы Карелии.
СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕРИЛИ ПЛЯЖИ ПЕТРОЗАВОДСКА И ВЫНЕСЛИ СВОЙ ВЕРДИКТ
Несмотря на то, что в Карелии нет утвержденных пляжей, в Роспотребнадзоре проверили состояние рекреационных зон, где летом предпочитают купаться петрозаводчане.
МИНПРИРОДЫ КАРЕЛИИ УСТАНОВИЛО ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СРОКИ ЗАГОТОВКИ БРУСНИКИ, ЧЕРНИКИ И МОРОШКИ
Заготовка брусники, черники и морошки населением Карелии в зависимости от вида ягод и территории должна будут проходить с конца июля до конца сентября.
УЖАС!
КОЛЯСКУ С МЛАДЕНЦЕМ СБИЛИ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ (ВИДЕО 18+)
На Древлянке пролетевший по пешеходному переходу автомобиль сбил детскую коляску, ребенок попал в больницу.
Полиция расследует ДТП, в котором автомобиль протаранил коляску с младенцем в Петрозаводске.
УЛЫБНУЛО
ЛЮБАРСКИЙ РАССКАЗАЛ О ПОЯВЛЕНИИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ «ЦАРЬ-ТУАЛЕТА»
Мэр столицы Карелии Владимир Любарский опубликовал карту туалетов, которые откроют двери горожанам в День города.
ДЕПУТАТ ОТ КАРЕЛИИ ПИВНЕНКО СФОТОГРАФИРОВАЛАСЬ С ЧУЧЕЛАМИ ВОЛКОВ (ФОТО)
Валентина Пивненко, представляющая Карелию в Госдуме, сфотографировалась в компании с мертвыми волками и росомахой.
ЛИЧИНКИ МУХИ ЧЕРНАЯ ЛЬВИНКА ЗАЙМУТСЯ ПЕРЕРАБОТКОЙ МУСОРА В КАРЕЛИИ
В Карелии запущен пилотный проект по переработке органических отходов с помощью личинок мухи Черная Львинка.
НОВОСТЬ НЕДЕЛИ
ПОЯВИЛИСЬ РАЗЪЯСНЕНИЯ, КАК ПОЛУЧИТЬ ЧАСТЬ ПЕНСИИ РАНЬШЕ НАСТУПЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Россияне могут получить накопительную часть пенсии раньше установленного законом пенсионного возраста.
ТЕКСТЫ НЕДЕЛИ
ПОЧЕМУ В «МАРШРУТКАХ» ПЕТРОЗАВОДСКА СПИСЫВАЮТ ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ С БАНКОВСКИХ КАРТ?
В столице Карелии пассажиры маршрутных автобусов, оплачивающие проезд банковскими картами с помощью терминала, обнаружили списания выше стоимости билета.
ОБРАЗОВАНИЕ КАРЕЛИИ КАК ТОЧКА РОСТА
Глава министерства образования и спорта Карелии Роман Голубев — о ремонте и строительстве садиков и школ, качестве образования и инфраструктуре детского отдыха.
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