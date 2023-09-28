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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: магнитные бури, отмена приговора Алуповой и апелляции инструкторов лагеря Сямозеро

Новости. Общество
13:00, 30 Сентября 2023
фото: «Столица на Онего»

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Глава Карелии сообщил о троих убитых на СВО

Во время специальной военной операции погибли трое жителей республики.

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