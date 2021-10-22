ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: НЕРАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ, СМЕРТЬ ПРИВИТЫХ ОТ COVID-19 И ШТРАФЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖОГО QR-КОДА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Президент России объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Владимир Путин поддержал предложение кабмина о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии с сохранением зарплаты.
Шесть привитых от коронавируса пациентов скончались с начала сентября в Карелии
Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что с начала сентября от коронавируса умерли 303 пациента, шестеро из которых были привиты от ковида.
За использование чужого QR-кода в Карелии можно получить штраф 30 тысяч рублей
Рейды по проверке предоставления QR-кодов начнутся в республике с ресторанов и кафе.
АКТУАЛЬНО
Новый антирекорд четвертой волны коронавируса: в Карелии за сутки заразились 425 человек
Минздрав Карелии сообщил о заражении коронавирусом 425 человек за сутки.
Очередной антирекорд: 96 детей в Карелии за сутки заразились коронавирусом
Общее количество инфицированных несовершеннолетних приближается к восьми тысячам, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Дети болеют тяжело: в Карелии госпитализированы 24 ребенка, заразившиеся коронавирусом
Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеванием коронавирусом несовершеннолетних.
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
Представители ритейлеров рассказали о работе сетевых магазинов во время нерабочей недели.
ДРУГАЯ ТЕМА
Минтранс назвал 5 городов России, куда впервые можно будет долететь самолетом из Петрозаводска
Министерство транспорта Карелии рассчитывает, что в 2022 году начнется регулярное авиасообщение между Петрозаводском и пятью городами России, которые до этого не входили в географию полетов петрозаводского аэропорта.
Минтранс снова пересмотрел сроки реконструкции автовокзала Петрозаводска
Завершение реконструкции автовокзала Петрозаводска, перенесенное на конец первого квартала 2022 года, откладывается на еще более поздний срок.
КАДРЫ
Экс-прокурор Прионежья не продержался в кресле заммэра Петрозаводска и четырех месяцев
Бывший прокурор Прионежского района Андрей Кузьмин покинул пост заместителя главы столицы Карелии, председателя комитета градостроительства и землепользования.
Экс-супруга главы Минстроя Карелии займет пост замглавы Петрозаводска
Александра Россыпнова, бывшая жена министра строительства, ЖКХ и энергетики Виктора Россыпнова, сменит на посту Андрея Кузьмина, уволившегося с должности председателя комитета градостроительства и землепользования.
Директор школы №46 в Петрозаводске перешла на работу в министерство
Бывший директор школы №46 в Петрозаводске ушла на работу в министерство образования Карелии.
ДЕНЬ ЖЕСТЯНЩИКА
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП на Комсомольском проспекте, где на скользкой дороге столкнулись два автомобиля.
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, где пострадали женщина и ребенок.
Подробности ГИБДД: молодую девушку госпитализировали с места ДТП в Петрозаводске
На Ключевой иномарка сбила девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — страшные кадры аварии попали на видео.
Водитель иномарки в Петрозаводске, пытаясь избежать ДТП, травмировал сразу двоих детей
На Древлянке в снегопад водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку, врезался в автобус и травмировал 13-летнего пассажира своей машины, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
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