ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: НОВЫЙ ГЛАВА ПЕТРОЗАВОДСКА, ПИВНЕНКО ИДЕТ В ГОСДУМУ И ПРОЕЗД В МАРШРУТКАХ ПОДЕШЕВЕЕТ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Владимир Любарский официально вступил в должность главы Петрозаводска
Сегодня состоялась церемония инаугурации главы Петрозаводского городского округа Владимира Любарского.
Владимир Любарский, назначенный накануне на пост петрозаводского сити-менеджера, завел страницу в российской соцсети «Вконтакте».
Пивненко будет бороться за кресло в Госдуме
Валентина Пивненко изъявила желание принять участие в праймериз «Единой России» для возможности в дальнейшем претендовать на думское кресло.
Проезд в маршрутках Петрозаводска подешевеет
Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский договорился с руководителями транспортных компаний о снижении стоимости проезда на городских маршрутах.
Политика и не только
Определена тройка самых богатых депутатов горсовета Петрозаводска
Городской совет Петрозаводска опубликовал сведения о доходах депутатов в 2020 году.
Чиновники и обычные горожане принесли на набережную в Петрозаводске игрушки, цветы и свечи в память о погибших в Казани (ФОТО)
В Петрозаводске почтили память погибших в Татарстане.
Мирошник попрощалась с горожанами
Глава Петрозаводского городского округа опубликовала пост в соцсети, в котором сообщила о завершении карьеры мэра карельской столицы. И удалила страницу «Вконтакте»
ЧП
В Карелии сошли с рельсов 14 пустых вагонов поезда
ЧП произошло на станции Заделия в Кондопожском районе Карелии.
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
В Карелии 250 человек убирают с ж/д путей упавшие вагоны (ФОТО)
Территория Пряжинской зверофермы в Карелии, где от голода погибли норки, выгорела вместе с вольерами (ВИДЕО)
В Карелии на территории бывшей Пряжинской зверофермы произошел пожар уровня "1БИС" – выгорело 10 гектаров, уничтожены строения.
Госкомитет по безопасности и жизнедеятельности в Карелии показал, что осталось от Пряжинской зверофермы после пожара (ФОТО)
На пожаре в Петрозаводске сгорели 150 перепелов
Пожар в гараже унес жизни 150 перепелов, сообщили в МЧС Карелии.
Еще одна свалка тухлой рыбы и мертвый тюлень обнаружены в районе Карелии
В Калевальском районе в 100 метрах от дороги обнаружена вторая свалка дохлой рыбы.
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Блогер из Петрозаводска нарисовал портрет Дмитриева, осужденного за педофилию, и объявил аукцион
Петрозаводский блогер Алексей Трунов нарисовал портрет поисковика Юрия Дмитриева, осужденного за педофилию, и объявил аукцион.
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
Случайные прохожие обнаружили тело 15-летнего Игната в лесном массиве рядом с торговым центром, где они играл на гармошке.
Жителям Карелии старше 65 лет разрешили ходить по магазинам в любое время, отменены и другие ограничения
В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и достаточными запасами вакцины от коронавируса в республике отменены ограничения по посещению магазинов и торговых центров.
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