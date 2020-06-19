ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПАРАД ПОБЕДЫ 30 СЕНТЯБРЯ, БУТАФОРСКОМУ КОНЦЛАГЕРЮ - НЕТ И ПЕРЕСМОТР ДЕЛА О ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ НА СЯМОЗЕРЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-новости

Парад Победы в Петрозаводске пройдет 30 сентября

Он будет посвящен сразу трем знаменательным датам: 75-летию Великой Победы, 76-й годовщине освобождения республики от фашистских захватчиков и 100-летию Карелии, сообщили в правительстве Карелии.

А 24 июня над Петрозаводском пролетит эскадрилья истребителей, можно будет выйти посмотреть. Только нельзя забывать о мерах безопасности в период коронавируса – дистанции, маски.

Бутафорского финского концлагеря в Кондопоге не будет

Для реализации проекта "реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" станут искать новое место.

Власти Кондопоги отказались от размещения реконструированного "переселенческого лагеря" времен финской оккупации Карелии на территории городской набережной Онежского озера.

Кассационный суд отменил приговор инструкторам лагеря "Сямозеро" в Карелии, где погибли дети

Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Петрозаводского горсуда в отношении инструкторов лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Павла Ильина и Валерия Круподерщикова и направил дело на новое рассмотрение.

Защитники "Каменного бора" одержали победу в суде

Горожане, выступающие в защиту парка "Каменный бор", добились признания незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.

Верховный суд Карелии удовлетворил иск жителей Петрозаводска Ольги Тужиковой, Ильи Шкварина и Валерия Алексеева к городской администрации, которые потребовали признать незаконным изменение статуса части территории парка "Каменный бор" в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития республики до 2020 года.

Коронавирус диктует условия

На 19 июня общее количество заболевших в Карелии коронавирусной инфекцией составляет 960 человек. Умерло 5. Выздоровели 387.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 659 пациентов, 60 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всех жителей Карелии обязали носить маски в закрытых общественных помещениях

Теперь все жители по всей республике, и не важно, приезжий или нет, чистый или нет район, обязаны носить маски.

Парфенчиков разрешил открыть кафе и рестораны по всей Карелии, но с одним условие

С 16 июня разрешается работа кафе, ресторанов, столовых, других объектов общественного питания на территории всей Карелии.

Глава Карелии разрешил открыться санаториям

Артур Парфенчиков подписал распоряжение, вносящее изменение в ранее изданные правовые акты, касающиеся предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

Смерть на воде

Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери

9-летняя девочка утонула в Лососинке. Следком возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка. А одноклассники матери погибшей девочки организовали в интернете сбор средств для организации похорон.

Женщина погибла на лесном озере в Карелии

Трагический случай произошел сегодня днем в дачном кооперативе в Пряжинском районе. Следком начал проверку по факту гибели женщины.

Мужчина утонул в Онежском озере

Труп мужчины был обнаружен в Онежском озере в Соломенном.

P.S.

День города Петрозаводск проведет в новом формате

Власти Петрозаводска рассказали о новом формате проведения Дня города.

Депутатам Заксобрания Карелии выдадут ноутбуки в безвозмездное пользование для связи друг с другом

Модернизировать удаленное место депутата было решено после того, как выяснили, что видеосвязь, используемая при видеоконференциях, недостаточна для качественного общения.

Главное управление МЧС по Карелии возглавит новый руководитель

Генерал-майора Сергея Шугаева заменит полковник из Санкт-Петербурга Алексей Елисеев.

Жительница Карелии задушила и выбросила в помойку своего 2-месячного ребенка ради возлюбленного

Жительница поселка Кривой Порог Кемского района убила своего ребенка, чтобы удержать возлюбленного, сообщили в прокуратуре Карелии.

Убийцу искали три года.