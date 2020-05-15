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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕРВАЯ СМЕРТЬ В КАРЕЛИИ ОТ COVID-19, ОТОПЛЕНИЕ ПОКА НЕ ОТКЛЮЧАТ И 10 ТЫСЯЧ НА ДЕТЕЙ

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Первый человек умер в Карелии от коронавируса

Пожилой петрозаводчанин, больной коронавирусной инфекцией, скончался в госпитале ветеранов, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.  69-летний мужчина больше недели находился в реанимации, куда поступил в крайне тяжелом состоянии, был переведен на ИВЛ. Все это время медики делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но болезнь не отступила. Возраст, хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, эндокринные нарушения – все это осложняло течение болезни и повлияло на исход.

На 14 мая в Карелии выявлено 202 случая заболевания коронавирусной инфекцией и 368 госпитализированных с пневмонией, из которых 42 человека скончались.

Завершение отопительного сезона в Карелии откладывается из-за коронавируса

Как рассказала "Столице на Онего" первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова: "Учитывается и тот факт, что в сложившейся эпидемиологической ситуации многие жители республики находятся на самоизоляции. Поэтому пока отопительный сезон не завершаем, чтобы не было всплеска простудных заболеваний".

Стали известны сроки отключения горячей воды в Петрозаводске

Сроки профилактических отключений горячего водоснабжения в столице Карелии сдвинули на конец июня.

Фонтаны Петрозаводска могут заработать в начале июня

По информации мэрии Петрозаводска, точной даты начала работы фонтанов пока нет.

Стелу "Город воинской славы" установили в Петрозаводске

Завершен монтаж основной конструкции стелы. Полностью завершить работы по установке стелы стоимостью 82 млн рублей планируется к августу этого года.

Суд освободил из-под стражи обвиняемого во взятке зампредседателя Петросовета Петрозаводска

Петрозаводский городской суд изменил меру пресечения заместителю председателя Петрозаводского городского совета Валерию Матвееву, который ранее был арестован.

Александр Ивин – предприниматель, обвиняемый в даче взятки по делу зампредседателя Петросовета Матвеева, так же отпущен из-под стражи.

Министр соцзащиты Карелии рассказала, как за период коронавируса получить 10 тысяч на несовершеннолетнего ребенка

Получить такую выплату могут все семьи, у которых есть дети от 3 до 16 лет. Ольга Соколова уточнила, что выплата полагается детям, которым на момент 1 июля 2020 года не исполнилось еще 16 лет. Чтобы получить такую разовую финансовую поддержку, необходимо просто написать заявление на сайте Пенсионного фонда или на сайте Госуслуг.

Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии

Одним из таких условий является обязательное ношение маски в общественных местах.

В Карелии начал действовать "масочный" режим

Глава Карелии подписал распоряжение, в котором обязал местных жителей носить маски в общественных местах.

Парикмахерские и салоны красоты открываются в Карелии после карантина

С 12 мая возобновляется работа парикмахерских и косметических салонов, сообщил глава Карелии.

В Карелии пенсионеры старше 60 лет по-прежнему смогут ходить за покупками только с утра

Торговые точки продолжат обслуживать лиц старше 60 лет только два часа в день из-за пандемии коронавируса.

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