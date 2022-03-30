ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: РАЗЛИВ ТОПЛИВА В СОРТАВАЛЕ, СХОД ПОЕЗДА С РЕЛЬСОВ И ПОГОДА НА МАЙСКИЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ЧП: В СОРТАВАЛЬСКОМ РАЙОНЕ КАРЕЛИИ ПРОИЗОШЕЛ РАЗЛИВ 200 ЛИТРОВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Разлив горюче-смазочных материалов произошел из-за разгерметизации цистерны бензовоза и попали в дренажную канаву у реки.
Прокуратура Карелии начала проверку по факту загрязнения реки после разлива топлива в Сортавальском районе.
При этом очевидец опроверг заявление чиновников о локализации мазута, попавшего в реку в Карелии (ВИДЕО).
ТЕПЛОВОЗ И ДВА ВАГОНА СОШЛИ С РЕЛЬСОВ В КАРЕЛИИ (ФОТО)
Карельская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода подвижного состава на станции Томицы.
В ГИДРОМЕТЦЕНТРЕ КАРЕЛИИ РАССКАЗАЛИ, КАКУЮ ПОГОДУ ВЫДАСТ НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
В праздничные дни карельская капризная карельская погода сохранит свою любовь к переменам, сообщили в республиканском Гидрометцентре.
НА ЗАМЕТКУ
САМЫЙ БОЛЬШОЙ В КАРЕЛИИ ВОДОПАД ОЖИВЕТ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
Жители и гости Карелии вновь смогут увидеть в Гирвасе самый большой искусственный водопад в республике во время водосброса на Пальеозерской ГЭС.
ЛЕТОМ ЖИТЕЛЯМ КАРЕЛИИ СТАНЕТ ПРОЩЕ ДОБРАТЬСЯ ДО КРЫМА
На полуостров отправится больше поездов, а для туристов откроются новые отели.
КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ ПЕТРОЗАВОДСКА
В столице Карелии 8 мая состоится концерт-флешмоб, посвященный Дню Победы.
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОТКРОЕТСЯ «ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА» ДЛЯ ДАЧНИКОВ
Власти Петрозаводска приглашают продавцов товарами для дачи принять участие в ярмарке в мае.
ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ
ОТРЕСТАВРИРОВАННУЮ ЗА 750 МЛН РУБЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ КАРЕЛИИ ВНОВЬ БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ
Карелия направит 28 млн рублей на ремонт здания национальной библиотеки, которую в 2017 году некачественно реконструировали за 750 млн рублей.
ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ В КАРЕЛИИ СНОВА ВЫРОСЛИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА
Стоимость жилья в новостройках в Карелии с начала года выросла на 6,5%, а на вторичном рынке – на 6,6%.
УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА
ПОЛИЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКА ИЩЕТ ИЗУВЕРОВ, ЗАМУЧИВШИХ И ЖЕСТОКО УБИВШИХ ДОМАШНЮЮ СОБАКУ
В центре Петрозаводска неизвестные жестоко убили собаку.
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НАШЛИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА, ЖЕСТОКО УБИВШЕГО СОБАКУ
Петрозаводчанин, зверски замучивший и убивший собаку на Голиковке, находится в больнице.
МУЖЧИНУ БЕЗ ЧУВСТВ НАШЛИ НА УЛИЦЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ (ФОТО)
В понедельник утром на улице Шотмана прохожие обнаружили бесчувственное тело мужчины и вызвали полицию.
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НЕАДЕКВАТНЫЙ МУЖЧИНА ВАЛЯЛСЯ ПОСРЕДИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (ВИДЕО)
В столице Карелии голый по пояс мужчина вышел на дорогу и принялся валяться на проезжей части.
Стала известна судьба неадекватного мужчины, валявшегося на дороге в Петрозаводске. В МВД рассказали о вызове на улицу Мелентьевой, где полуголый мужчина бросался под колеса автомобилей.
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