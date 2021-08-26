ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИИ, ПЕТРОЗАВОДСК ПОД ВОДОЙ И ШКОЛА ДЛЯ ФСБ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
В Карелии восемь жителей Белоруссии отравились паленым алкоголем – один человек умер
В Пудожском районе 22 августа отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Беларуси. Один умер до приезда скорой помощи, второй — в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской больнице. И еще двое скончались в Республиканской больнице имени Баранова.
Состояние троих пациентов, поступивших вчера в Медвежьегорскую ЦРБ, стабильное.
«Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт», — ранее рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Следком возбудил уголовное дело по факту массового отравления работников в районе Карелии суррогатным алкоголем.
По имеющейся у следствия информации, алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Карелии.
Супруга одного из отравившихся белорусов рассказала, что Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать
Петрозаводск после дождя ушел под воду (ФОТО)
Горожане 24 августа запечатлели затопленные после дождя улицы карельской столицы, вода залила даже пешеходный мост через Неглинку.
Ливневую канализацию, из-за которой Петрозаводск затапливает в дожди, будут реконструировать
Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ
Власти Петрозаводска передали историческое здание бывшей школы №8 в центре города Пограничному управлению ФСБ.
СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ
Грузовики раскидало по трассе в результате страшной аварии под Петрозаводском (ВИДЕО)
Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском
Подросток погиб в ДТП, которое устроила женщина на трассе в Карелии (ФОТО)
В Кондопожском районе водитель допустила опрокидывание автомобиля, погиб 14-летний пассажир.
ШОК-НОВОСТИ
Врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем
Петрозаводчанка рассказала, какой ужас она испытала от действий врачей Детской республиканской больницы, которые делали ее сыну МРТ.
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
Авария на сетях произошла по вине рабочих на пересечении набережной Варкауса и улицы Ленинградской.
Могила «янтарного» человека обнаружена в Карелии
Археологическая экспедиция студентов ПетрГУ обнаружила уникальное первобытное погребение «янтарного» человека, сообщается на сайте Петрозаводского госуниверситета.
В Карелии вышли на свободу экс-руководители колонии, осужденные которой жаловались на пытки
Экс-начальник карельской ИК-7 Сергей Коссиев и его бывший заместитель Анатолий Луист находятся на свободе больше года.
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