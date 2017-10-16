Самые значимые события этого понедельника

Алиханову изменили суть обвинения в финале процесса

Представители прокуратуры изменили формулировку предъявленного Девлету Алиханову обвинения.

Суд по делу известного политика и предпринимателя Девлета Алиханова вышел на финишную прямую. После прений сторон, которые уже начались, ему должны дать последнее слово, то есть, теоретически судья могла вынести приговор до конца октября. Однако, после выступления прокуроров, которые в прениях поменяли формулировку предъявленного Алиханову обвинения, расширив его объем, трудно представить, когда и каким будет финал этого громкого дела.

Изменять фабулу и объем итогового обвинения и, по сути, предъявлять новое на этой стадии запрещено уголовно-процессуальным кодексом - это является прямым ущемлением прав подсудимого на защиту. Ведь он доказывал одно, а в самом конце судебного процесса ему предъявили совсем другое. А это значит, что дело "по приватизации сберкасс" должно быть отправлено на доследование в правоохранительные органы.

Этот вариант Девлета Алиханова устраивает – он не собирается признавать себя виновным и считает, что его судят за то, в чем нет события преступления. Оправдать или отправить дело на доследование – именно этого будут просить его адвокаты.

Подробнее читайте в материале издания.

Маршрутную сеть Петрозаводска ждут кардинальные изменения: вместе с 26-м хотят отменить другие автобусы

Администрация карельской столицы, которой УФАС не позволило закрыть 26-й маршрут, решила отменить сразу все автобусные маршруты, якобы дублирующие троллейбусные. Об этом глава города Ирина Мирошник заявила на еженедельной встрече с журналистами.

Напомним, минувшей весной транспортная комиссия по просьбе ПМУП "Городской транспорт" приняла решение закрыть с 1 января 2018 года популярный среди горожан 26-й маршрут в связи с тем, что он якобы дублирует троллейбусные маршруты.

Однако антимонопольная служба пришла к выводу, что действия администрации содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции, и потребовала отменить решение о ликвидации маршрута. Арбитражный суд встал на сторону УФАС: в частности, отказал городской администрации, требовавшей приостановить исполнение предупреждения, выданного ей антимонопольной службой.

Однако, как стало известно сегодня, мэрия не намерена отказываться от своих планов. Более того, помимо 26-го маршрута в городе могут закрыть еще около десятка других.

"Мы решили обжаловать предупреждение в Арбитражном суде. Суд нам отказал в обеспечительных мерах, поэтому постановление по поводу отмены маршрутов (23-го и 26-го, - "Столица на Онего") мы отменяем. Учитывая, что в предупреждении прозвучала позиция, что невозможно отменить отдельные дублирующие маршруты, администрацией принято решение на транспортной комиссии вместе с Петрозаводским городским советом об отмене тогда всех дублирующих маршрутов. Соответственно, будет изменена вся маршрутная сеть Петрозаводска", - сообщила в понедельник журналистам Ирина Мирошник.

Она подчеркнула, что это вынужденная мера, которая связана с тяжелым финансовым положением троллейбусного управления:

"На эти меры мы вынуждены пойти потому, что дотировать "Городской транспорт" в прежних объемах у нас никакой возможности нет. Поэтому все дублирующие маршруты уберем и по-новому организуем транспортное сообщение с сохранением социальных гарантий для горожан", - сказала Мирошник.

Она отметила, что с учетом "переходящих долгов" ПМУП "Троллейбусное управление", предприятию ежегодно необходима дотация в объеме порядка 120 млн рублей:

"Порядка 60 млн переходящих долгов. С учетом этой ситуации – порядка 120 млн в год дотаций из бюджета требуется".

В связи с этим предполагается отменить порядка 10 автобусных маршрутов, отметила Ирина Мирошник.

"Это надо делать в ближайшее время. Мы уже работаем и у нас есть перечень этих маршрутов: не только 23-й и 26-й, но и все другие, которые мы постепенно собирались тоже свести на нет. Делать надо в ближайшее время потому, что нам уже в этом году нечем дотировать "Городской транспорт", а следующий год будет еще более сложный", - отметила она.

фото: Гюзель Титова / vk.com

ФОТО: В Карелии выпал первый снег

В социальных сетях интернет-пользователи сообщают, что на севере Карелии выпал первый снег, и делятся снимками.

"А у нас снег(р-ка Карелия,Лоухский р-н)", - написал в "ВКонтакте" интернет-пользователь Валерий Матюшин (авторские орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).



фото: Валерий Матюшин / vk.com

"Первый снег в Карелии))))" – отметила Гюзель Титова.



Гюзель Титова / vk.com

По словам карельских синоптиков, первый снег быстро растает.

"Первые снежинки полетят уже сегодня, - сообщили "Столице на Онего" в Гидрометцентре, - но это будет в северной части Карелии, и снег пройдет с дождем. Так как температура еще плюс 0,5 градуса, то снег не ляжет, он будет таять".

С 18 октября, по информации карельских синоптиков, минусовые температуры ночью установятся в северных районах республики.

"Со среды в северной части республики ожидается -2 градуса ночью, а вот днем еще будет небольшой плюс", - сказала специалист карельского Гидрометцентра.

"В правительстве скоро будет какая-то военизированная организация"

Лидер коммунистов Карелии Евгений Ульянов охарактеризовал новую структуру и кадровую политику республиканской власти.

"В правительстве скоро будет какая-то военизированная организация, потому что основные руководящие должности там заняли люди в погонах. Они бы еще танк туда подтащили, самолеты!.. Люди подбираются не по их профессиональным качествам, а по знакомству, что в корне неправильно. При таком подходе к формированию правительства, мы далеко не уедем!", - сказал Ульянов.

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ФОТО: Девушка пропала без вести в Петрозаводске

В Петрозаводске уже полторы недели ищут пропавшую без вести Ольгу Ф. 1989 года рождения.

Об этом сообщается на сайте МВД Карелии. Отмечается, что вечером 7 октября Ольга ушла из дома в районе Древлянки, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

"На вид: 20 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые светлые (крашенные), под глазом шрам (около 1 сантиметра). Была одета: в розовую куртку, темно-синие джинсы, обута в темные ботинки", - говорится в сообщении министерства.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ольги, полиция просит позвонить на номер: (8814-2) 75-50-00, 8-911-401-83-56 или 02 (с мобильного – 102).

Президент Segezha Group рассказал о "мегастройке" в Карелии

Председатель правления Segezha Group Камиль Закиров поделился впечатлением от работы своей компании на Сегежском ЦБК в Карелии.

Камиль Закиров рассказал в интервью РБК об инвестиционных проектах компании Segezha Group. В частности, Закиров охарактеризовал работу своей команды на площадке Сегежском ЦБК, где на данный момент идет запуск новой бумагоделательной машины, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: vk.com/dtpptz

ФОТО: На автовокзале в Петрозаводске загорелся автобус

Старый пассажирский автобус загорелся на территории автовокзала в Петрозаводске, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня на территории автовокзала произошел пожар.

Как рассказали в МЧС Карелии, при транспортировке загорелся списанный пассажирский автобус. Там не было людей, его планировали утилизировать".

На ликвидацию пожара выезжали сотрудники спецчасти МЧС.

Пожар потушен, никто не пострадал.



vk.com/dtpptz



vk.com/dtpptz

ФОТО: Участница ДТП в Карелии обратилась к водителям, совершающим обгон вне зоны видимости

Женщина, попавшая в ДТП на трассе в Карелии, написала обращение к водителям-гонщикам.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась женщина, попавшая в ДТП в Питкярантском районе. Она написала слова благодарности всем, кто помог ей и ее семье, а также попросила водителей-гонщиков не рисковать чужими жизнями.

"13 октября мы попали в аварию в Питкярантском районе, на 295км, - написала женщина, - хочу выразить благодарность всем, кто помог в трудную минуту. Тысячи слов "спасибо" не хватит, чтобы выразить, насколько мы благодарны за помощь и отзывчивость. Сотрудникам ДПС огромное спасибо за тепло и поддержку, за добросовестное отношение к работе и профессиональное выполнение своих обязанностей. Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всегда готовых помочь. Хочу добавить, что с детьми все в порядке, отделались небольшими ссадинами и испугом. Спасибо, что переживали за их здоровье и состояния в месте со мной. Спасибо друзьям и родственникам. Я рад осознавать, что у нас есть такие надежные и близкие люди, на чью помощь мы можем рассчитывать. Уважаемые водители, совершая обгон в зоне недостаточной видимости, подумайте о том, что не каждый водитель имеет огромный стаж за рулем и сможет уйти от лобового столкновение, тем самым спасая жизнь не только своим пассажирам, но и вам тоже".

В ГИБДД Карелии сообщили, что 13 октября в 14.20 в Питкярантском районе столкнулись Ford и Mitsubishi.

От удара Mitsubishi вылетела в кювет и перевернулась.

По информации ГИБДД, ДТП считается неучетным, так как не было пострадавших.

СКАНДАЛ: Уроки в медвежьегорской школе проходят в столовой из-за нехватки кабинетов

В Карелии ученики медвежьегорской школы из-за нехватки кабинетов вынуждены заниматься в коридорах и столовой.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась жительница Медвежьегорска, которая рассказала, что в медвежьегорской средней общеобразовательной школе №1, где учатся 704 человека, для всех учащихся не хватает кабинетов.

"С этого учебного года профильные классы занимаются в рекреации, парты уже стоят, доска повешена", - сообщила жительница Медгоры.

По ее словам, острая нехватка учебных кабинетов ощущается не первый год.

"Дети вынуждены заниматься в столовой, она же актовый зал. Кабинеты по музыке, ИЗО, Моя Карелия - отсутствуют. Уроки по предметам алгебра и геометрия у 7-классников проходят в любом свободном неприспособленном кабинете, чаще всего в кабинетах младших классов, где дети ростом от 150 до 170 см вынуждены сидеть за партами первоклассников, упираясь коленками в столешницы. Ребята из 6 класса вынуждены "жить" на сцене за шторами, так как не имеют собственного классного кабинета".

В школе "Столице на Онего" подтвердили информацию, сообщив, что кабинетов действительно не хватает, и эту проблему возможно решить, если отремонтировать пристройку у школы.

"У нас есть пристройка, - рассказали сотрудники школы, - но там течет крыша, поэтому нам даже пришлось отключить ее от сигнализации. Если пристройку отремонтировать, то там можно проводить уроки, например, музыки. За финансовой помощью обращались неоднократно к главе медвежьегорской администрации, сначала к Карпенко, а теперь уже к Сергееву, но ничего не улучшается".

Жительница Медвежьегорска в своем обращении в редакцию отметила, что "никто из чиновников образования не хочет помогать: некоторые участливо побеседовали, на этом и остановились".

"Навального не допустят, надо поддерживать Собчак, хотя бы на перспективу"

Политолог из Карелии Олег Реут рассказал, почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.

"Шесть лет назад в кругах петрозаводской интеллигенции ходили примерно такие же, как нынче, разговоры. Товарищи и приятели пространно высказывались, что "это будет последний срок Владимира Путина" и в 2018-ом "конкурировать станут совсем другие лидеры партий". Особо популярной была позиция в поддержку кандидата в президенты Михаила Прохорова: "Сейчас он не победит, но, как обещал, создаст партию и тогда в 2018-ом обязательно изберётся", - пишет Олег Реут.

"Городской интеллигенции предсказуемо желается чувствовать ветер позитивных перемен. И вот уже практически еженедельно в разговорах слышатся, казалось бы, известные как грабли, суждения. "В 2024-ом конкурировать станут совсем другие лидеры партий". "Сейчас Навальный не победит (вариант: его не допустят до выборов), но он создаст партию и тогда в 2024-ом точно изберётся". "Навального не допустят, надо поддерживать Собчак, хотя бы на перспективу". "Собчак выдвинута, чтобы помешать Навальному, только ему быть единственным оппозиционным кандидатом", - пишет Реут.

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