Самые читаемые новости за 7 февраля

Житель Карелии, которого обвиняют в убийстве годовалой дочери, арестован

В отношении 27-летнего жителя села Деревянное, обвиняемого в убийстве своей годовалой дочери, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает региональное управление Следственного комитета.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - сказано в сообщении СУ СК.

Ранее стало известно, что 4 февраля в Деревянном была убита годовалая девочка. По версии следствия, преступление совершил 27-летний отец ребенка, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося СУ СК возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Расследование дела было взято прокуратурой Карелии на особый контроль. Ведомство также начало проверку в органах опеки.

Как пояснили в прокуратуре "Столице на Онего", годовалая девочка была передана на воспитание своему отцу в ноябре 2017 года. Это его родная дочь, которую он растил вместе со своей матерью, бабушкой ребенка. При этом в ведомстве не стали сообщать, где девочка находилась ранее, при каких обстоятельствах была передана отцу и где ее мама.

В Карелии семья не спит уже 4 года, чтобы их сын не умер

История о родителях, которые каждый день борются за жизнь сына.

Открыв на компьютере редакционную почту, где к утру успевает накопиться с полсотни различных сообщений, обратила внимание на письмо, которое состояло всего из 9 предложений.

"Ребята, журналисты, ну помогите, пожалуйста, опубликуйте. Я не знаю, какие слова найти, чтобы вас уговорить. Мы очень вас просим разместить на выходные пост о нашем карельском мальчишке. Ну, не справиться нам своими силами! Мальчишка дышит через эту трубочку на шее уже четыре года!!! Клиники наши его не берут - и все тут! А кормить его как приходится?! Тоже через трубочку! А еще за этой трубочкой на шее надо ухаживать, слюну (мокроту) убирать, чтоб малыш не задохнулся".

Конечно, подобных просьб о помощи поступает в СМИ немало. Но конкретно это обращение не оставляло меня в покое. В голове стучали вопросы: Что с мальчиком? Почему наши больницы отказываются от малыша, который не может дышать?

Выехала искать ответы.

Куда привела дорога журналиста "Столицы на Онего" и какая история скрывается за этим коротким письмом, читайте в нашем репортаже.

Стройные жители Карелии смогут поучаствовать в кастинге на роли в художественном фильме

Съемки картины "Петька" начнутся в мае, отбор актеров пройдет в марте.

Известный актер и режиссер Александр Тютрюмов приехал в Петрозаводск 6 февраля, чтобы рассказать о съемках новой картины, посвященной малолетним узникам финских концларегей.

Таких лагерей на территории Карелии, в том числе и в Петрозаводске, было семь. Родственники режиссера сами прошли через испытания голодом, холодом и унижениями во время финской оккупации.

Фильм с рабочим названием "Петька" начнут снимать в мае этого года, съемки продолжатся 28 дней; два дня будут снимать в Санкт-Петербурге, остальное время – на территории разных районов Карелии, локации уже выбраны. Каких именно – пока не уточняется, поскольку могут возникнуть разные обстоятельства, в том числе и связанные с погодой. Художник постановщик Андрей Свердлов начал работу над макетами.

На встрече со съемочной группой Тютрюмову было задано множество вопросов, в том числе и относительно отбора актеров. Как сообщил продюсер, для съемок в массовых сценах потребуется 30-40 детей самых разных возрастов. Отбирать актеров массовки будут в марте во Дворце творчества детей и юношества в Петрозаводске. О дате кастинга будет сообщено дополнительно. Приглашаются ребята, которые подходят на роль малолетних узников внешне – то есть соответствующей комплекции.

- Ведь главной мечтой этих детей было вдоволь покушать, - отметил Александр Тютрюмов. – Естественно, все актеры – и дети, и взрослые – должны быть худенькими.

Тютрюмов также отметил, что есть больше трудности с костюмами к фильму. Исторической одежды становится с каждым годом все меньше, поэтому продюсер обратился к тем, у кого осталось что-то похожее на одежду тех времен с просьбой предоставить вещи для съемок.

В фильме предусмотрен известный исторический эпизод – когда финны разбомбили баржу с детьми, шедшую в эвакуацию по Онежскому озеру. Министерство культуры Карелии уже помогло найти соответствующее судно, для съемок этой сцены также потребуются многочисленные актеры массовки.

Экс-соратника замминистра строительства Карелии арестовал суд

Городской суд Петрозаводска арестовал Сергея Никольского до 29 марта по делу о мошенничестве при строительстве дома для переселенцев из аварийного жилья.

Напомним, ранее Никольский являлся руководителем ООО "Карельская строительно-монтажная компания". Фирма построила в городе Кондопога на ул. Горького жилой дом, который фактически стал новым аварийным жильем.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил Сергея Никольского под стражу до 29 марта", - сказали "Столице на Онего" в суде.

По данным издания "Черника", с 2011 по 2013 годы действующим замминистра строительства Карелии Дмитрий Горох был соучредителем ООО "Карельская строительно-монтажная компания". В июне 2013 года написал заявление о выходе из состава учредителей. Позже компания была ликвидирована.

По версии следствия, в 2013 году администрацией городского поселения подписан акт приемки выполненных работ и ООО "Карельская строительно-монтажная компания" произведена оплата. Однако в ходе эксплуатации жилого дома выявлены различные дефекты, допущенные при строительстве, тем самым установлено невыполнение предусмотренных контрактом работ на сумму не менее 1,4 миллиона рублей.

Отметим, что перед арестом Никольского действующего замминистра строительства Карелии Дмитрия Гороха, и и.о. начальника УКСа Александра Тереза опросили правоохранители.

В Карелии начал вещание новый региональный телеканал

Сегодня приступил к вещанию в кабельных и цифровых сетях новый республиканский телеканал "Сампо ТВ 360°", работа которого финансируется из бюджета республики.

Как сообщили в пресс-службе правительства, учредителем телеканала выступило АУ РК "Информационное агентство "Республика Карелия".

"Кроме новостей и общественно-политических передач, которые можно будет смотреть в повторе, в сетке его вещания информационно-просветительские, познавательные и развлекательные программы, фильмы и сериалы, детские мультфильмы. Основу развлекательного эфира составят программы "Телеканала 360°", - говорится в сообщении.

Подробности – на сайте деловой интертнет-газеты "Вести Карелии".

Кукковка опять осталась без электричества

В Петрозаводске больше 8 тысяч человек встретили утро среды без света, сообщили в администрации города.

Сегодня утром, 7 февраля в 7.50, произошло отключение электроснабжения в микрорайоне Кукковка.

От электричества отключено 70 жилых домов и 13 объектов.

Причина отключения: повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО "ОРЭС-Петрозаводск".

Аварийная бригада АО "ОРЭС - Петрозаводск" восстанавливает электроснабжение.

Отметим, что из-за неработающих светофоров движение в микрорайоне стало затруднено.

"Не все помнят правило правой руки, - возмущаются водители, - из дворов не выехать".

Детей в садик также привели в темноту.

Кафе "Кивач" и троллейбусное управление оказались в списке крупнейших должников в бюджет

Министерство финансов Карелии опубликовало список организаций республики, имеющих задолженность по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в консолидированный бюджет республики в размере свыше 1 млн рублей.

В списке фигурируют такие известные в Карелии предприятия, как: ООО "ОТЗ", ОАО "Кондопога", ГУП "Мост", МУП "Городской транспорт", ООО "Управляющая компания "Сегежа групп", ООО "Кафе "Кивач".

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: Две легковушки столкнулись в Петрозаводске

Авария произошла на пересечении ул.Луначарского и пр. Александра Невского.

ДТП случилось вечером 5 февраля. Наряд ДПС приехал на место аварии меньше, чем за минуту.

Коллективу аэропорта "Петрозаводск" представили нового гендиректора, топ-менеджера из Москвы

Новым гендиректором аэропорта "Петрозаводск" назначен топ-менеджер из Москвы Алексей Николаев, пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".

И.о. министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрий Кондрашин 5 февраля представил коллективу аэропорта "Петрозаводск" нового генерального директора Алексея Николаева.

О новом руководителе предприятия известно немногое, пишет издание. Он москвич, три года назад работал в государственном унитарном предприятии "Администрация гражданских аэропортов". Последнее время трудился в клининговой компании аэропорта Шереметьево.

Среди сотрудников аэропорта нашлись те, у кого это назначение вызвало недоумение. По их словам, у Николаева отсутствует какое-либо профильное "авиационное" образование, по профессии он – не летчик военной авиации и не пилот – гражданской. Как пошутил один из карельских авиаторов, гул самолетов Николаев, вероятно, слышал, и летал на них в качестве пассажира, но не более того.

Подробнее – по ссылке.

В розничной торговле в Карелии растут пессимистические настроения

Число руководителей организаций розничной торговли Карелии, ожидающих ухудшения ситуации в отрасли в 2018 году, выросло несмотря на улучшение показателей в конце 2017 года.

Об этом говорят результаты выборочного обследования деловой активности в розничной торговле, проведенного Карелиястатом в 4 квартале 2017 года.

Оборот розничной торговли в республике в 2017 году увеличился в сопоставимых ценах на 1,5% по сравнению с 2016 годом.

Однако доля опрошенных руководителей организаций, считающих, что экономическая ситуация в розничной торговле не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом, возросла с 71,4% до 73,2%.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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