Чем запомнился этот день

Долги по зарплатам перед строителями перинатального центра в Петрозаводске достигли миллиона рублей

Руководство компании "СМУ-303", которая занимается возведением перинатального центра в Петрозаводске, озвучило объемы задолженности перед своими рабочими.

Генеральный директор компании "СМУ-303" Виктор Мусихин подтвердил, что его компания действительно имеет задолженность перед рабочими, занятыми строительством перинатального центра в Петрозаводске. Об этом Мусихин заявил в беседе с корреспондентом интернет-издания "Вести Карелии".

"К сожалению, надо констатировать, что задолженность некоторая существует",- сказал Виктор Мусихин.

Строители перинатального центра в Петрозаводске собираются выйти на митинг из-за невыплат зарплат. Рабочие подали заявку на согласование протестной акции в мэрию Петрозаводска.

Гендиректор "СМУ-303" пояснил, что не знает, кто конкретно из рабочих собирается выходить на акцию протеста. Как пояснил Виктор Мусихин, протестующие могут быть как сотрудниками "СМУ-303", так и работниками подрядных организаций. Долги по зарплатам есть перед теми и другими.

"Наверно, по сотрудникам "СМУ", я думаю, что порядка миллиона рублей. А по подрядным организациям я не могу ответить, потому что я не знаю, как руководители этих подрядных организаций выплачивают зарплату",- сказал Виктор Мусихин.

Также Мусихин назвал срок погашения долгов перед рабочими.

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".

ФОТО: Справляющие нужду водители маршруток вывели из себя жительницу Соломенного

Петрозаводчанка пожаловалась на водителей маршрутных автобусов, которые устроили туалет на конечной остановке транспорта.

"На конечной остановке маршрутов 27, 8, 4 (в Соломенном ) водители маршрутных транспортных средств постоянно прилюдно, вываливая свое хозяйство, писают возле рядом расположенных домов и в непосредственной близости с детской площадкой",- написала в редакцию "Столицы на Онего" читательница Анастасия Шаньгина.

"Каждый день вижу свистульки этих писунов из окна, проходя в магазин или возвращаясь домой, дети смотрят на это",- возмущается петрозаводчанка.

По словам Шаньгиной, местные жители неоднократно делали замечания водителям маршруток, писали жалобы в транспортную компанию и в администрацию города, однако ситуация не меняется.

"Помимо этого, в Роспотребнадзоре сообщили, что нет законодательно закрепленной нормы, запрещающей им писать в общественном месте и мыть свои автобусы в непосредственной близости с колонкой",- поясняет горожанка.

"Месяц назад обращение передано Мирошник, жалоба подана в ГАИ, МВД, Роспотребнадзор.....но, думаю, что как обычно будут одни отписки. Собираюсь составить обращение в прокуратуру и Парфенчикову",- заявляет Анастасия Шаньгина.

ФОТО: Крыша обрушилась в жилом доме поселка Лоухи

В Карелии в жилом доме, который подлежит расселению, обрушилась кровля под тяжестью снега.

В поселке городского типа обрушилась крыша в доме №1 в Новом переулке. Об этом сообщает паблик "Общственный контроль пгт. Лоухи".

Здание, в котором произошло ЧП, подлежало расселению. Жильцы должны были покинуть здание до начала минувшей осени.

Жители поселка Лоухи считают, что власти обязаны обратить внимание на случившееся происшествие.

"В доме живут и малые дети. У этого здания вчера под тяжестью снега рухнула крыша. К счастью, обошлось без жертв. А если бы не обошлось? Можно и дальше делать вид, что у нас в поселке все хорошо. Можно не обращать внимания на активистов, которые как-то пытаются изменить жизнь в поселке к лучшему. Можно не подписывать петиции и жить по принципу: "мое дело-сторона", но когда именно у вас случится несчастье, вы остаетесь с ним один на один. А многие вещи решаются только сообща",- пишут жители поселка в Сети.

ВИДЕО: Весенний потоп на Октябрьском проспекте

Сегодня в Петрозаводске Октябрьский проспект затопило водой.

Жители Петрозаводска сообщают о том, что Октябрьский проспект ушел под воду.

Транспортная магистраль стала настоящим препятствием для автомобилистов.

Как выглядит весна на Октябрьском проспекте, расскажет видео.

Неизвестные угрожали взорвать детский сад в Петрозаводске

Звонки с угрозой поступили на телефон заведующей петрозаводским детским садом.

Шестого апреля в 11 утра произошло ЧП в детском объединении №17, которое располагается по адресу ул. Чернышевского, д. 26А.

На сотовый телефон заведующей поступили звонки об угрозе взрыва в детском садике. Об этом сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Согласно оперативной информации, на месте работали оперативные службы. Здание было проверено. Взрывного устройство обнаружено не было. Проводилась эвакуация детей и персонала.

ФОТО: Жителей Петрозаводска затопило в собственном доме

Жители деревянного дома не могут выйти из своих квартир, поскольку здание затоплено.

Жители Соломенного жалуются на потоп. Два дома в микрорайоне оказались окружены водой. Об этом сообщает паблик "Живой Петрозаводск" в соцсети "Вконтакте".

"Вот в таком состоянии находятся подъезды 2 и 3 дома на улице Логмозерская, 11. Чтобы выйти на улицу, нужны сапоги",- пишут хозяева квартир в Сети.

ВИДЕО: Рэпер из Петрозаводска Васянчик Премудрый выпустил новый клип

Васянчик Премудрый представляет публике клип на трек «Зависим».

"Да, возможно, я зависим, но зависимость и есть жизнь для меня",- заявляет петрозаводский рэпер Премудрый и предлагает публике оценить его новый клип.

На этот раз Премудрый снимал клип в основном на крышах Петрозаводска, а для масштабных съемок карельской столицы авторы видео, очевидно, использовали квадрокоптер.

Премудрый – это творческий псевдоним петрозаводчанина Василия Дудникова.

ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска встретили Пасху

Верующие встретили праздник светлого Христова Воскресения в православных храмах столицы Карелии.

Жители Петрозаводска посетили храмы и приняли участие в Крестном ходе.

«Святая Пасха – главный праздник православных христиан. Воскресение Иисуса Христа, Своею смертью искупившего людские грехи, открывшего врата рая, - торжество и основание христианской веры»,- сообщает миссионерский отдел Петрозаводской и Карельской епархии в листовке, подготовленной к празднику, и опубликованной на официальном сайте епархии.

Мирошник и Боднарчук поздравили жителей Петрозаводска с Пасхой

Глава Петрозаводска и спикер Петросовета подготовили совместное поздравление жителей города с праздником Пасхи.

"Сердечно поздравляем православных христиан и всех жителей города со светлым Христовым Воскресением – Святой Пасхой!



Пасхальные торжества являются главным событием года для православных христиан. Христово Воскресение символизирует победу добра над злом, света над тьмой, веры над безверием. Этот вечный праздник помогает нам осознать значение самых главных жизненных ценностей – мира, согласия и добрососедства, учит сопереживанию, любви к ближнему, сохранению и приумножению духовных ценностей.

Пусть праздник Пасхи воодушевит всех нас на новые начинания и хорошие дела, принесёт светлую радость и любовь в семьи, благополучие и счастье в наши дома!"

Текст поздравления размещен в паблике администрации Петрозаводска в соцсети "Вконтакте" и подписан мэром Петрозаводска Ириной Мирошник и председателем Петросовета Геннадием Боднарчуком.

Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Пасхой и пожелал просветления

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал поздравление, адресованное жителям республики.

"Поздравляю всех со светлым праздником Воскресения Христова! Желаю душевного просветления и сердечного тепла, крепости духа и созидательной силы, здоровья Вам и Вашим близким, тепла и уюта Вашему дому!",- написал Артур Парфенчиков на своей странице "Вконтакте".

Также на сайте правительства Карелии опубликован текст официального поздравления главы с праздником Пасхи. Поздравление адресовано митрополиту Петрозаводскому и Карельскому Константину и православным христианам республики.

"Воскресение Христово в нашей любимой Карелии – это народный праздник, неиссякаемый источник размышления о смысле жизни, надеждах и духовном Воскресении людей. В эти светлые праздничные дни позвольте выразить Вам, уважаемый Владыка Константин, благодарность за неустанное попечительство о сохранении нравственного здоровья и подлинной духовности в обществе, пожелать Вашей пастве и всем нам веры, любви, благословенных успехов в трудах по духовному возрождению нашей республики!",- написано в тексте поздравления.

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