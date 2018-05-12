Важные новости 12 мая

В Карелии руководители Суоярвского района оказались фигурантами уголовного дела о растрате

Глава Суоярвского района Олег Шарабайко и бывший руководитель районной администрации Геннадий Данько подозреваются в растрате.

Следственный комитет Карелии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении главы Суоярвского района Олега Шарабайко, который также является депутатом Лоймольского сельского поселения, и бывшего руководителя районной администрации Геннадия Данько. Они подозреваются в растрате (в зависимости от роли каждого – по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ за пособничество и ч. 3 ст. 160 УК РФ за собственно хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, руководитель администрации Суоярвского района давал указания подчиненным составлять от имени главы муниципального образования несоответствующие действительности распоряжения о его служебных командировках за пределы города и района и подготавливать фиктивные табели учета командировок, а после производить их оплату за счет средств бюджета. Это позволило главе муниципального образования, реально не выезжая в служебные командировки, незаконно получать деньги за якобы понесенные расходы. В результате администрации причинен ущерб на сумму не менее 296 тысяч рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

О задержании Шарабайко и Данько не сообщается.

ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети

Накануне вечером в столице Карелии на улице Ровио столкнулись три иномарки и ВАЗ-2114, два человека госпитализированы.

Стали известны подробности и появились кадры с места групповой аварии, которая произошла накануне вечером возле дома № 18 по улице Ровио в Петрозаводске.

Как сообщает портал ДТП ПТЗ, участниками аварии стали четыре автомобиля - Mitsubishi Lancer, две Mazda 6 и ВАЗ-2114. ДТП произошло на улице Ровио, у дома №18, около половины седьмого вечера.

Как стало известно, Mitsubishi Lancer и Mazda 6 двигались по улице Ровио со стороны Комсомольского проспекта. Столкновение произошло, когда один из автомобилей, по всей видимости, совершал маневр разворота, а второй ехал в прямом направлении. От удара машины отбросило влево на полосу встречного движения и на припаркованные у края проезжей части автомобили Mazda 6 и ВАЗ-2114. Припаркованные автомобили, в свою очередь, отбросило через поребрик на леерное ограждение и газон.

На месте происшествия работали спасатели и медики скорой помощи. По предварительной информации госпитализированы два человека.

Транспортные средства и леерное ограждение получили механические повреждения.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

ФОТО: Рыжий "Иванушка" приехал в Карелию и снялся в рекламной фотосессии

Певец Андрей Григорьев-Апполонов, знаменитый "Рыжий" из Иванушки International побывал в Карелии для участия в рекламной кампании клиники "Кивач".

О том, как в Карелии побывал Андрей Григорьев-Апполонов, первыми рассказали фотографы, которые его снимали.

Одна из них – Арина Степенная:

"По-настоящему летняя погода пришла в Карелию не просто так - Андрей Григорьев-Апполонов из "Иванушек Интернешнл" разогнал "тучи", и вот оно - солнце! Это какое-то фантастическое чувство работать на съемочной площадке с тем, в кого была влюблена в школе. Тогда еще длинноволосого рыженького, впрочем, он практически и не изменился. Пятница удалась на славу; обрабатываю материалы под такие родные ритмы и слова:

"Далеко-далеко у зелёной реки,

Где не знают холодного ветра,

Собирает цветы, оставляя следы,

На горячем песке лета".

Приманил Андрей лето, не иначе".

А вот, что написал у себя на странице в соцсети другой фотограф – Игорь Герасименко:

"Сегодня солнечный день с солнечным человеком. Снимаем Андрея Григорьева-Апполонова /Иванушки international/ для клиники "Кивач".

В ГИБДД рассказали, кто пострадал в групповой аварии на улице Ровио

В ГИБДД Карелии заявили о трех пострадавших в серьезной аварии с четырьмя машинами, которая произошла накануне вечером в Петрозаводске.

Напомним, по информации портала ДТП ПТЗ, участниками аварии стали четыре автомобиля - Mitsubishi Lancer, две Mazda 6 и ВАЗ-2114. ДТП произошло на улице Ровио, у дома №18, около половины седьмого вечера в пятницу, 11 мая.

Как стало известно, Mitsubishi Lancer и Mazda 6 двигались по улице Ровио со стороны Комсомольского проспекта. Столкновение произошло, когда один из автомобилей, по всей видимости, совершал маневр разворота, а второй ехал в прямом направлении. От удара машины отбросило влево на полосу встречного движения и на припаркованные у края проезжей части автомобили Mazda 6 и ВАЗ-2114. Припаркованные автомобили, в свою очередь, отбросило через поребрик на леерное ограждение и газон.

На месте происшествия работали спасатели и медики скорой помощи.

В ГИБДД Карелии, комментируя случившееся, рассказали, что в аварии пострадали три человека – водители иномарок, которые столкнулись на встречке, и пассажир Mazda 6.

фото: http://rk.karelia.ru

ВИДЕО: Водители на Древлянке ждали, пока двор перейдет неадекватный мужчина, по-видимому, наркоман

В микрорайоне Скандинавия в Петрозаводске водители наблюдали неадекватное поведение молодого мужчины в одном из дворов.

Очевидцы записали видео, на котором видно, что по двору передвигается неадекватный молодой человек. По всей видимости, он находился в состоянии наркотического опьянения. Водители притормозили, чтобы он смог закончить свои маневры.

Видео появилось в группе ДТП ПТЗ.

фото: Илья Галстанг

Стало известно, кто будет ремонтировать дороги в Петрозаводске этим летом

Определился победитель аукциона на ремонт дорог Петрозаводска в 2018 году.

Администрация Петрозаводска подвела итоги электронного аукциона на проведение ремонта дорог в летний сезон 2018 года. В торгах приняли участие три компании, победителем признали ООО "Онегодорстрой". Это предприятие должно будет выполнить ремонт на площади более чем в 15 тысяч квадратных метров. На восстановление поврежденных участков асфальтобетонного покрытия предусмотрено около 20 миллионов рублей. Работы начнутся в ближайшее время.



"На основании поступивших от надзорных органов предписаний, а также с учетом обращений граждан, специалисты администрации формируют список мест для проведения ремонтных работ", - сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта города Андрей Бекелев.

Напомним, в конце апреля сотрудники городского комитета ЖКХ совместно с представителем ООО "Онегодорстрой" проверили эксплуатационное состояние участков улично-дорожной сети, отремонтированных этой компанией в 2017 году. Серьезных повреждений не выявлено, зафиксированы незначительные недостатки, которые подрядчик обязуется устранить в установленные сроки.

ФОТО: Парфенчиков пробежался по набережной, собирая мусор, - это называется плоггинг

Глава Карелии Артур Парфенчиков отдал дань новому модному тренду – совершая пробежку по набережной в Петрозаводске, собрал пакет мусора.

"Сегодня у меня была первая тренировка по плоггингу, - рассказал Парфенчиков в соцсетях. - Этот вид спорта недавно зародился в Скандинавии (пальму первенства оспаривают Швеция и Дания). Во время пробежки по набережной ориентировался на мелкий пластиковый мусор".

По словам Парфенчикова, во время бега он наклонился раз 50-70.

"Хорошая нагрузка. Есть первый опыт. Кто-то собирает мусор в перчатках. Но я запасся бактерицидными влажными салфетками. Сразу после тренировки обрабатываешь руки, и полный комфорт!

Люди воспринимали новый вид спорта с интересом, в том числе и встречные бегуны, и любители скандинавской ходьбы. Некоторые даже обращали внимание, какой мусор лучше подбирать.

Ну ничего. Скандинавская ходьба пятнадцать лет назад была тоже в диковинку. А мне понравилось. К физической нагрузке отличные эмоции и хорошее настроение. А это для здоровья главное.

И ещё хотелось бы обратиться к жителям прибрежных домов по Варкауса. Живем в таком месте, давайте выйдем и уберём прибрежную полосу. Для себя. Значительную часть убрали вчера работники РКС. Скажем им спасибо!".

ФОТО: Жители Петрозаводска вышли загорать

В столице Карелии сегодня по-летнему жарко, и петрозаводчане вышли загорать.

Хотя на календаре 12 мая, на Онежском озере еще не сошел весь лед, на деревьях нет листвы, а на земле - травы, термометры показывают +22 градуса и выше. Это значит, ничто не мешает радоваться теплу и солнцу.

Корреспондент "Столицы на Онего", прогуливаясь по городу, встретил первых загорающих. Жители города облюбовали себе местечки для отдыха вдоль Лососинки у стадиона "Спартак".

Кстати, завтра синоптики обещают +26. Не пропустите майское лето!

фото: gov.karelia.ru

Константин Райкин: "Многие из знаменитых сейчас артистов мною были исключены с моих курсов"

В Петрозаводске сегодня начались гастроли театра "Сатирикон". А накануне в Музтеатре состоялась пресс-конференция художественного руководителя "Сатирикона" Константина Райкина.

Общение продолжалось целый час, но журналисты успели задать всего три вопроса. Остальное время Райкин говорил сам. О театре, отце, своих студентах, отношении к профессии.

Мы записали тезисы, которые показались нам наиболее интересными. Вот, например:

- Курс я всегда выпускаю для себя, для театра. Это лучший способ, который обеспечивает добросовестность. Другое дело, что я потом решаю, беру я к себе студента или нет, но решаю на последнем этапе, в конце четвертого курса. А вообще я воспитываю своих студентов для себя. Поэтому нещадно выгоняю, если что. С лентяями не работаю.

Многие из знаменитых сейчас артистов мною были исключены с моих курсов, потому что мы не сошлись представлениями о том, каким должен быть артист. Рад, что мы расстались вовремя. Они известны, вся страна их знает, но я ни секунды не жалею, что мы расстались, потому что иначе мы бы измучили друг друга. У них другие представления о работе, и эти представления вполне устраивают какого-то другого, где другие требования. У меня очень определенные требования к артистам – театральным, прежде всего. Очень определенные требования к качествам характера. Это волевая профессия, мужественная, требующая колоссального преодоления. Не просто служба, а служение. Я сам так живу и требую от своих студентов, чтобы они так жили. Коэффициент полезного действия не высок: не все удовлетворяют этим требованиям.

Как бы они ни кивали, глядя на меня вытаращенными глазами, когда я говорю, что такое театр, насколько это жертвенная профессия, но подходит ассистент режиссера какого-нибудь мыльного сериала, называет им сумму с нулями, и все мои слова идут коту под хвост. Не у всех, но у многих.

В результате остаются только самые стойкие, их я очень люблю. Почти весь театр – это мои ученики. Я давно преподаю, поэтому это люди разных поколений. Вот мы к вам и приехали.

Продолжение – по ссылке.

Девять человек захотели баллотироваться от "Единой России" на дополнительных выборах в Петросовет

С участниками праймериз "Единой России" встретился руководитель петрозаводского отделения партии Геннадий Боднарчук.

Геннадий Боднарчук в качестве секретаря петрозаводского отделения "Единой России" провел встречу с участниками предварительного голосования партии в карельской столице. В ее рамках спикер Петросовета рассказал кандидатам о том, как будут проходить праймериз, и ответил на вопросы участников.

Речь идет о предварительном голосовании, победитель которого станет кандидатом от "Единой России" на дополнительных выборах в Петросовет. Довыборы состоятся в единый день голосования 9 сентября; они потребовались после того, как свои полномочия сложил депутат Вадим Сухарев, избранный осенью 2017 года главой Прионежского района республики.

Прием заявлений от кандидатов, пожелавших участвовать во внутрипартийном голосовании, завершился 8 мая. Участниками праймериз станут девять человек:

Олег Шерман (директор ООО "ПИТ СТРОЙ"), Дмитрий Степанов (директор средней школы №25), Владислав Потапов (руководитель карельского отделения "Молодой гвардии"), Владимир Мышковец (президент федерации смешанного боевого единоборства), Сергей Титов (старший смены службы корпоративного контроля ООО "Сигма РУ"), Евгений Ряжев (замдиректора автошколы "Престиж"), Иван Корнеев (руководитель аппарата "Молодой гвардии" в Карелии), Михаил Кривенко (руководитель прионежского отделения "Молодой гвардии"), Оксана Политова (директор по корпоративному управлению АО "КСМ").

Праймериз пройдут 3 июня.

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