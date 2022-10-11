ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 38 РУБЛЕЙ ЗА ПРОЕЗД В ТРОЛЛЕЙБУСЕ, УДО ЭКС-СПИКЕРА ПЕТРОСОВЕТА МАТВЕЕВА И СВИНОЙ ГРИПП В КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Проезд в троллейбусах Петрозаводска с 1 января будет стоить 38 рублей
Депутаты Петросовета сегодня приняли решение о повышении стоимости разовой поездки в городских троллейбусах с 30 до 38 рублей.
Суд отпустил на свободу осужденного за взятку экс-замспикера горсовета Петрозаводска Матвеева
Сегодня Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева.
Михаил Охлопков: «Если не будем отправлять на карантин школы, Карелия опять будет полыхать»
Глава Минздрава Карелии обратился к руководителям школ и учителям из-за роста заболеваемости гриппом.
Актуально
Введены ограничения на массовые мероприятия в райцентре Карелии из-за эпидемии ОРВИ
Власти Костомукши рекомендовали ограничить массовые мероприятия из-за того, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в городе превысила эпидпорог почти в 3 раза.
Военком Карелии: в зону СВО сейчас уходят только добровольцы
Андрей Артемьев рассказал, что граждан, желающих участвовать в спецоперации, по-прежнему в военкоматы республики обращается много
«А если завтра беда?»: школьный автобус отменили из-за нечищеной трассы в Приладожье Карелии
Дорога Терву – Вятиккя в Лахденпохском районе в снегопады не чистится сутками, дети не могут попасть в школу.
Военком Карелии: законны ли уведомления, оставленные в почтовом ящике
Андрей Артемьев рассказал, что вызов призывников для уточнения данных воинского учета не нарушает права и законные интересы граждан.
Соболезнуем
Еще один житель Петрозаводска погиб в ходе спецоперации
Глава Карелии выразил соболезнования родным старшего сержанта Андрея Григорьева.
Шок
В Петрозаводске 9-летняя девочка сломала позвоночник, катаясь на ватрушке с горки
В Детскую республиканскую больницу им И.Н. Григовича стали поступать дети с тяжелыми травмами после катания на тюбингах.
Смертельная погоня в Костомукше
Стали известны новые подробности смертельного ДТП в Костомукше: водитель на чужой машине протаранил автобус, где находились 40 человек.
Потерял сознание – и попал в ДТП: новые подробности столкновения троллейбуса и внедорожника в Петрозаводске (ВИДЕО)
Камера запечатлела, как внедорожник в Петрозаводске выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом.
Другая тема
В Карелии сносят полуразвалившиеся дома, чтобы отдать участки под застройку
Министерство имущественных отношений Карелии насчитало на территории республики 1095 разрушенных зданий, которые можно снести, а участки отдать под застройку.
Счетная палата проверит, как потратили деньги на скандальный ремонт стадиона «Юность» в Петрозаводске
Министерство финансов Карелии и Контрольно-счетная палата Петрозаводска проверят эффективность расходования бюджетных денег на реконструкцию стадиона «Юность».
Парфенчиков подписал указ о присвоении участнику СВО звания «Человек года» в Карелии
Звание «Человек года» в Карелии получил летчик-истребитель Илья Сизов, участвовавший в спецоперации на Украине.
Карелия заняла первое место в России по числу разбоев и грабежей
Республика Карелия возглавила десятку регионов, где за 10 месяцев зафиксирован рост грабежей и разбоев на 100 тысяч населения, следует из портала правовой статистики генпрокуратуры РФ.
Цитата дня
О сборе персональных данных военнослужащих в соцсетях.
Военком Карелии Андрей Артемьев: «Будьте предельно осторожны и внимательны!».
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Гражданина России и Финляндии приговорили к крупному штрафу за сокрытие второго гражданства
Житель Карелии получил гражданство Финляндии и решил незаконно сохранить надбавку к пенсии за службу в районах Крайнего Севера.
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ИКОНЫ «НЕ ГОРЯТ»: НАЙДЕНЫ РЕЛИКВИИ ПОГИБШЕЙ УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ
В Карелии нашли чудом уцелевшие иконы из уничтоженной огнем Успенской церкви в Кондопоге.
НЕ УСУГУБИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ. КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ЮРИСТОВ-МОШЕННИКОВ
Специалисты юридической компании «Бизнес и Право» дали ряд рекомендаций, как распознать юридический обман.
«ЗДЕСЬ БУДУТ РОЖДАТЬСЯ ЧЕМПИОНЫ»
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Динамо» открылся в Петрозаводске.
ВСЕ ВОКРУГ «КАРЕЛЬСКОЕ», ВСЕ ВОКРУГ МОЕ?
Большинству фермеров в Карелии могут запретить использовать словосочетание «карельская клубника» в рекламе своей продукции.
ПОЕХАЛИ: ПЕТРОЗАВОДСК ЗАПУСКАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ РЕФОРМУ
Пилотный проект транспортной реформы начнется в столице Карелии с трех автобусных маршрутов.
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