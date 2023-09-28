ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: магнитные бури, отмена приговора Алуповой и апелляции инструкторов лагеря Сямозеро

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Магнитные бури обрушатся на планету нынешней осенью

Ученые предупреждают о возросшей активности Солнца осенью 2023 года.

Следователи прекратили уголовное дело о «ковидных» выплатах в Медвежьегорской ЦРБ

В связи отсутствием состава преступления прекращено уголовное дело о мошенничестве в отношении главврача и депутата Заксобрания Галины Алуповой.

Адвокаты обжаловали приговор инструкторам лагеря Сямозеро в Верховный суд Карелии

Адвокаты Валерия Круподерщикова и Павла Ильина подали апелляционные жалобы на приговор судьи Петрозаводского городского суда Елены Голяевой, отправившей их подзащитных в колонию.

Соболезнования

Глава Карелии сообщил о троих убитых на СВО

Во время специальной военной операции погибли трое жителей республики.

«Вновь горькая весть», — глава Карелии рассказал об еще одном погибшем на СВО

Уроженец Петрозаводска не вернулся со спецоперации.

Известный тренер по плаванию скоропостижно скончался в Петрозаводске

Михаил Устинов работал в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса на Ключевой со дня его основания.

Ушел из жизни старейший фотограф Карелии

Уникальный фотомастер обошёл с фотокамерой все заповедные уголки республики.

Преступления

Завершается расследование дела о групповом изнасиловании двух маленьких девочек в Петрозаводске

По версии следствия, в октябре 1993 года трое дагестанцев изнасиловали в гостинице двух девочек 11 и 13 лет.

Жительница Петрозаводска положила телефон экраном вниз и потеряла полмиллиона рублей

Женщина стала жертвой неизвестных, сообщили в МВД Карелии.

Важно

Потоки нефтепродуктов стекают по Лососинке в Онего в Петрозаводске

В устье реки Лососинка замечены масляные пятна.

Интересно

Стаи бродячих собак бегут из России в Финляндию

В финской Карелии огораживают дворы из-за российских безнадзорных собак.

В Карелии ищут мужчин в хорошей физической форме

Крепкие мужчины нужны для съемок фильма «Лихие».

Новый арт-объект установили на набережной Петрозаводска

Акцию приурочили ко всемирному дню туризма.

И о погоде…

На Карелию неумолимо надвигается похолодание

Синоптики рассказали, когда в республику придет настоящая осень с дождями и северным ветром.