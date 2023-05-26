ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Маршрутки вернулись к петербуржцам, звери выходят к людям, а силовикам выносят приговоры

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Три автобусных маршрута в Петрозаводске будет обслуживать компания из Петербурга

Стало известно, кто теперь отвечает за перевозки пассажиров по маршрутам №№ 5, 14, 29.





Медведь пробежал по Петрозаводску между школой и перинатальным центром (ВИДЕО)

На Перевалке медведь рано утром напугал петрозаводчанку, выгуливавшую собаку.

Суд Петрозаводска не стал строго наказывать экс-следователя, обвиняемого в 16 преступлениях

Бывший следователь, виновный в мошенничестве, краже с банковского счета и злоупотреблениях должностными полномочиями, получил условный срок.

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Финляндия сокращает время работы своего пограничного пункта пропуска в Карелии

В День России изменится режим работы пункта пропуска Вартиус-Люття.





Карелию включили в «опасную» зону лесных пожаров на начало лета

На части территории республики в июне прогнозируется повышенная опасность возникновения лесных пожаров.

Жители деревни Карелии пойдут в суд, чтобы вернуть берег озера

В Медвежьегорском районе объявлен сбор денег на адвоката, который поможет вернуть побережье.

Жителей Карелии приглашают на службу в Донецк за зарплату от 60 тысяч рублей в месяц

Управление Росгвардии приглашает служить по контракту жителей Карелии старше 19 лет без судимостей и со средним образованием.

В Петрозаводске установят новый памятный знак Яше Степанову

Глава Петрозаводска рассказал, каким будет памятный знак защитнику города в обновленном парке «Каменный бор».

Баннер возмутил жителей города бумажников в Карелии

В Кондопоге баннер с рекламой ритуальных услуг разместили на одном билборде с рекламой службы по контракту.

Мини-паровоз с открытыми вагонами будет возить туристов по столице Приладожья Карелии (ФОТО)

Власти Сортавалы работают над круглогодичными перевозками туристов внутри города - от ж/д станции до причала на Валаам.

Автоледи разбила три припаркованные иномарки в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

ДТП с участием четырех иномарок на улице Пушкинской попало в объектив видеорегистратора.

Рядом с Карелией появился новый город

В соседнем с Карелией регионе стало на одно городское поселение больше.





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Стало известно, какие премии выписывали друг другу отправленные в отставку главы района в Карелии

Отправленные судом в отставку глава Лахденпохского района Ольга Галий и глава одноименной администрации Олег Болгов не стеснялись повышать себе зарплаты.

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Что вас больше всего раздражает в маршрутках Петрозаводска?

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Остановку поездов в Карелии переименовали с финского языка на русский

Остановочному пункту в Сортавальском районе дали новое название на русском языке.

И о погоде…

Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется тепло

В Гидрометцентре Карелии опубликовали прогноз погоды на июнь.