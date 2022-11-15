ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МОБИЛИЗАЦИЯ ГЛАВВРАЧА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА, УВОЛЬНЕНИЕ ОСУЖДЕННОГО ЗАМГЛАВЫ МИНПРИРОДЫ КАРЕЛИИ И ЕЛКА ЗА МИЛЛИОН

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ГЛАВВРАЧ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА КАРЕЛИИ ДОБРОВОЛЬНО УШЕЛ НА СЛУЖБУ В ЗОНУ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Главный врач Республиканского перинатального центра Евгений Тучин 30 ноября оправляется в воинскую часть для службы по мобилизации в добровольном порядке.



фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

ОСУЖДЕННЫЙ ЗА ВЫРУБКУ ЛЕСА НА БАЙКАЛЕ ЗАМГЛАВЫ МИНПРИРОДЫ КАРЕЛИИ ЩЕПИН ПОКИНУЛ СВОЙ ПОСТ

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин написал заявление об увольнении по собственному желанию.



фото: © Правительство Карелии

РАБОЧИЕ ЗА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ УСТАНОВЯТ ГЛАВНУЮ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ ПЕТРОЗАВОДСКА

На сайте госзакупок объявлен аукцион на установку главной новогодней ели в Петрозаводске.



фото: © Администрация Петрозаводска

ШОК-НОВОСТИ

НА СЕВЕРЕ КАРЕЛИИ РАЗОБРАЛИ ДОМ, ЖИЛЬЦОВ КОТОРОГО НЕ УСПЕЛИ ПЕРЕСЕЛИТЬ

В Беломорске жильцы аварийного дома пожаловались депутату, что их жилище стоит разрушенным, а новые квартиры им еще не выделили.



фото: Инна Болучевская / ВК

ВРАЧ АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ ПОГИБ В СТРАШНОМ ДТП ПОД ПЕТРОЗАВОДСКОМ

Врач анестезиолог-реаниматолог Республиканской больницы им. В.А.Баранова Михаил Валерьевич Егоров погиб в страшном ДТП в Пряжинском районе, где Камаз раздавил иномарку.



фото: «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»

В ФИНЛЯНДИИ ВЗВОЛНОВАЛИСЬ, ЧТО ЗАБОР НА ГРАНИЦЕ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ КАБАНОВ И МЕДВЕДЕЙ ИЗ РОССИИ

Забор на границе двух стран может встать на пути перемещения диких животных.



фото: © Константин Шатенев / ВК

В РАЙЦЕНТРЕ КАРЕЛИИ ПРОСТЯТСЯ С 26-ЛЕТНЕЙ ДЕВУШКОЙ, ПОГИБШЕЙ В СТРАШНОМ ДТП С АВТОБУСОМ

В Сегеже 1 декабря похоронят молодую сотрудницу центральной районной библиотеки, аспирантку ПетрГУ Валерию Созину, погибшую в массовом ДТП на трассе «Кола».



фото: Миннац Карелии / ВК

РАСКРЫТО ДЕЛО О РАСЧЛЕНЕННОМ ТРУПЕ С ТАТУИРОВКОЙ СПЕЦНАЗА, ОБНАРУЖЕННОМ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве экс-сотрудника колонии, произошедшем в феврале 2022 года, когда останки жертвы были обнаружены в разных районах города.



фото: © СУСК по РК

СУД ДА ДЕЛО

ВЕРХОВНЫЙ СУД КАРЕЛИИ ВТОРОЙ РАЗ ОТПРАВИЛ НА ПЕРЕСМОТР ДЕЛО О ХАЛАТНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Верховный суд Карелии в пятницу, 2 декабря, второй раз отменил оправдательный приговор Петрозаводского городского суда трем сотрудникам полиции, обвиняемым в халатности.



фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

В КАРЕЛИИ БУДУТ СУДИТЬ ДВУХ БРАТЬЕВ ФЕРМЕРОВ, ПОТРАТИВШИХ ГРАНТ ОТ МИНСЕЛЬХОЗА НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

В Пряжинском районе по факту мошеннического присвоения гранта на развитие фермерского хозяйства обвиняются два брата, сообщили в Следкоме Карелии.



фото: © «Столица на Онего»

ДРУГАЯ ТЕМА

В КАРЕЛИИ ВСЕ ДЕТИ УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПОЛУЧАТ В ШКОЛЕ БЕСПЛАТНЫЕ ЗАВТРАКИ И ОБЕДЫ

В Карелии завершилась паспортизация семей мобилизованных, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.



фото: © РИА Новости

ПЯТЬ НОВЫХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ ВЫЙДУТ НА МАРШРУТЫ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ С 5 ДЕКАБРЯ

Троллейбусы белорусского производства будут работать на всех маршрутах, кроме №7а.



фото: © Владимир Любарский / ВК

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРЕЛИИ УСТАНОВИЛО НОВЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД

Величина прожиточного минимума на душу населения Карелии в 2023 году составит 17877 рублей.



фото:© pixbay

ОПРОС НЕДЕЛИ

ВЫ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО В ПЕТРОЗАВОДСКЕ МОДЕРНИЗИРУЮТ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ?

Ответить на вопрос можно здесь.





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ФОТО НЕДЕЛИ

ЭКС-СПИКЕР ГОРСОВЕТА ПЕТРОЗАВОДСКА ГЕННАДИЙ БОДНАРЧУК ПРИШЕЛ В СУД В НЕОБЫЧНОМ ОБРАЗЕ (ФОТОФАКТ)

В Петрозаводском городском суде продолжились прения по делу бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.



фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЯ

ИЗВЕСТНЫЙ ЖУРНАЛИСТ КАРЕЛИИ, БЛОГЕР НАТАЛЬЯ ЕРМОЛИНА УЕХАЛА ИЗ РОССИИ

Руководитель арт-пространства Agriculture club в Петрозаводске Наталья Ермолина раздала все вещи и с одним чемоданом покинула Россию.



фото: из личного архива Натальи Ермолиной

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

«ТЫ МЕНЯ УВАЖАЕШЬ?»: ОППОЗИЦИОННЫЕ ДЕПУТАТЫ ОБИДЕЛИСЬ НА ИГНОР В ПАРЛАМЕНТЕ

Депутаты из оппозиционных фракций в парламенте Карелии не смогли добиться принятия ни одной своей поправки к проекту бюджета и решили, что их ущемляют по партийному признаку.



фото: © Законодательное собрание Карелии

«ХРАМ, КОТОРЫЙ Я ДОЛЖЕН ВОССТАНОВИТЬ»

Епископ Карельской Евангельско-Лютеранской Церкви Александр Кузнецов рассказал о жизни Церкви и провел экскурсию по храму Сортавальского прихода.



фото: © Матвей Кипрушкин

ВАДИМ МАРКЕЛОВ: «НАПРАВО ПОЙДЕШЬ — КОНЯ ПОТЕРЯЕШЬ, НАЛЕВО ПОЙДЕШЬ — ГОЛОВЫ ЛИШИШЬСЯ»

Известный предприниматель Карелии Вадим Маркелов прокомментировал претензии к одной из его компаний со стороны налоговой и прокуратуры.



фото: © Вадим Маркелов / ВК

ДИЕТОЛОГ ОЛЬГА ГУККИНА: «ВСЕ ИЩУТ ВОЛШЕБНУЮ ТАБЛЕТКУ, КОТОРОЙ НЕТ»

Врач-диетолог Городской детской больницы Петрозаводска Ольга Гуккина - о дефиците веса, борьбе с лишними килограммами и правильных новогодних застольях.



фото: © «Столица на Онего»

ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ

Как художнику жить в маленьком промышленном городе, поговорили с новым гостем рубрики «Уроки выживания», фотографом Ириной Назаровой из Сегежи.



фото: из личного архива Ирины Назаровой

СТЫД, МИФЫ И НЕДОСТАТОК ВИТАМИНОВ В МОЗГЕ: ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО ОН АЛКОГОЛИК

Врач-психиатр Республиканского наркологического диспансера Анна Одинцова рассказала о том, почему люди не замечают проблем с алкоголизмом.