ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МОБИЛИЗАЦИЯ ГЛАВВРАЧА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА, УВОЛЬНЕНИЕ ОСУЖДЕННОГО ЗАМГЛАВЫ МИНПРИРОДЫ КАРЕЛИИ И ЕЛКА ЗА МИЛЛИОН

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ГЛАВВРАЧ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА КАРЕЛИИ ДОБРОВОЛЬНО УШЕЛ НА СЛУЖБУ В ЗОНУ СПЕЦОПЕРАЦИИ
Главный врач Республиканского перинатального центра Евгений Тучин 30 ноября оправляется в воинскую часть для службы по мобилизации в добровольном порядке.
ОСУЖДЕННЫЙ ЗА ВЫРУБКУ ЛЕСА НА БАЙКАЛЕ ЗАМГЛАВЫ МИНПРИРОДЫ КАРЕЛИИ ЩЕПИН ПОКИНУЛ СВОЙ ПОСТ
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин написал заявление об увольнении по собственному желанию.
РАБОЧИЕ ЗА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ УСТАНОВЯТ ГЛАВНУЮ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ ПЕТРОЗАВОДСКА
На сайте госзакупок объявлен аукцион на установку главной новогодней ели в Петрозаводске.
ШОК-НОВОСТИ
НА СЕВЕРЕ КАРЕЛИИ РАЗОБРАЛИ ДОМ, ЖИЛЬЦОВ КОТОРОГО НЕ УСПЕЛИ ПЕРЕСЕЛИТЬ
В Беломорске жильцы аварийного дома пожаловались депутату, что их жилище стоит разрушенным, а новые квартиры им еще не выделили.
ВРАЧ АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ ПОГИБ В СТРАШНОМ ДТП ПОД ПЕТРОЗАВОДСКОМ
Врач анестезиолог-реаниматолог Республиканской больницы им. В.А.Баранова Михаил Валерьевич Егоров погиб в страшном ДТП в Пряжинском районе, где Камаз раздавил иномарку.
В ФИНЛЯНДИИ ВЗВОЛНОВАЛИСЬ, ЧТО ЗАБОР НА ГРАНИЦЕ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ КАБАНОВ И МЕДВЕДЕЙ ИЗ РОССИИ
Забор на границе двух стран может встать на пути перемещения диких животных.
В РАЙЦЕНТРЕ КАРЕЛИИ ПРОСТЯТСЯ С 26-ЛЕТНЕЙ ДЕВУШКОЙ, ПОГИБШЕЙ В СТРАШНОМ ДТП С АВТОБУСОМ
В Сегеже 1 декабря похоронят молодую сотрудницу центральной районной библиотеки, аспирантку ПетрГУ Валерию Созину, погибшую в массовом ДТП на трассе «Кола».
РАСКРЫТО ДЕЛО О РАСЧЛЕНЕННОМ ТРУПЕ С ТАТУИРОВКОЙ СПЕЦНАЗА, ОБНАРУЖЕННОМ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве экс-сотрудника колонии, произошедшем в феврале 2022 года, когда останки жертвы были обнаружены в разных районах города.
СУД ДА ДЕЛО
ВЕРХОВНЫЙ СУД КАРЕЛИИ ВТОРОЙ РАЗ ОТПРАВИЛ НА ПЕРЕСМОТР ДЕЛО О ХАЛАТНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКИХ
Верховный суд Карелии в пятницу, 2 декабря, второй раз отменил оправдательный приговор Петрозаводского городского суда трем сотрудникам полиции, обвиняемым в халатности.
В КАРЕЛИИ БУДУТ СУДИТЬ ДВУХ БРАТЬЕВ ФЕРМЕРОВ, ПОТРАТИВШИХ ГРАНТ ОТ МИНСЕЛЬХОЗА НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
В Пряжинском районе по факту мошеннического присвоения гранта на развитие фермерского хозяйства обвиняются два брата, сообщили в Следкоме Карелии.
ДРУГАЯ ТЕМА
В КАРЕЛИИ ВСЕ ДЕТИ УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПОЛУЧАТ В ШКОЛЕ БЕСПЛАТНЫЕ ЗАВТРАКИ И ОБЕДЫ
В Карелии завершилась паспортизация семей мобилизованных, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
ПЯТЬ НОВЫХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ ВЫЙДУТ НА МАРШРУТЫ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ С 5 ДЕКАБРЯ
Троллейбусы белорусского производства будут работать на всех маршрутах, кроме №7а.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРЕЛИИ УСТАНОВИЛО НОВЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД
Величина прожиточного минимума на душу населения Карелии в 2023 году составит 17877 рублей.
ОПРОС НЕДЕЛИ
ВЫ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО В ПЕТРОЗАВОДСКЕ МОДЕРНИЗИРУЮТ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ?
Ответить на вопрос можно здесь.
ФОТО НЕДЕЛИ
ЭКС-СПИКЕР ГОРСОВЕТА ПЕТРОЗАВОДСКА ГЕННАДИЙ БОДНАРЧУК ПРИШЕЛ В СУД В НЕОБЫЧНОМ ОБРАЗЕ (ФОТОФАКТ)
В Петрозаводском городском суде продолжились прения по делу бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЯ
ИЗВЕСТНЫЙ ЖУРНАЛИСТ КАРЕЛИИ, БЛОГЕР НАТАЛЬЯ ЕРМОЛИНА УЕХАЛА ИЗ РОССИИ
Руководитель арт-пространства Agriculture club в Петрозаводске Наталья Ермолина раздала все вещи и с одним чемоданом покинула Россию.
СТАТЬИ НЕДЕЛИ
«ТЫ МЕНЯ УВАЖАЕШЬ?»: ОППОЗИЦИОННЫЕ ДЕПУТАТЫ ОБИДЕЛИСЬ НА ИГНОР В ПАРЛАМЕНТЕ
Депутаты из оппозиционных фракций в парламенте Карелии не смогли добиться принятия ни одной своей поправки к проекту бюджета и решили, что их ущемляют по партийному признаку.
«ХРАМ, КОТОРЫЙ Я ДОЛЖЕН ВОССТАНОВИТЬ»
Епископ Карельской Евангельско-Лютеранской Церкви Александр Кузнецов рассказал о жизни Церкви и провел экскурсию по храму Сортавальского прихода.
ВАДИМ МАРКЕЛОВ: «НАПРАВО ПОЙДЕШЬ — КОНЯ ПОТЕРЯЕШЬ, НАЛЕВО ПОЙДЕШЬ — ГОЛОВЫ ЛИШИШЬСЯ»
Известный предприниматель Карелии Вадим Маркелов прокомментировал претензии к одной из его компаний со стороны налоговой и прокуратуры.
ДИЕТОЛОГ ОЛЬГА ГУККИНА: «ВСЕ ИЩУТ ВОЛШЕБНУЮ ТАБЛЕТКУ, КОТОРОЙ НЕТ»
Врач-диетолог Городской детской больницы Петрозаводска Ольга Гуккина - о дефиците веса, борьбе с лишними килограммами и правильных новогодних застольях.
ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ
Как художнику жить в маленьком промышленном городе, поговорили с новым гостем рубрики «Уроки выживания», фотографом Ириной Назаровой из Сегежи.
СТЫД, МИФЫ И НЕДОСТАТОК ВИТАМИНОВ В МОЗГЕ: ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО ОН АЛКОГОЛИК
Врач-психиатр Республиканского наркологического диспансера Анна Одинцова рассказала о том, почему люди не замечают проблем с алкоголизмом.
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