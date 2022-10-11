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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МОБИЛИЗАЦИЯ ГЛАВВРАЧА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА, УВОЛЬНЕНИЕ ОСУЖДЕННОГО ЗАМГЛАВЫ МИНПРИРОДЫ КАРЕЛИИ И ЕЛКА ЗА МИЛЛИОН

Новости. Общество
21:00, 02 Декабря 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ГЛАВВРАЧ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА КАРЕЛИИ ДОБРОВОЛЬНО УШЕЛ НА СЛУЖБУ В ЗОНУ СПЕЦОПЕРАЦИИ
Главный врач Республиканского перинатального центра Евгений Тучин 30 ноября оправляется в воинскую часть для службы по мобилизации в добровольном порядке.


фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

ОСУЖДЕННЫЙ ЗА ВЫРУБКУ ЛЕСА НА БАЙКАЛЕ ЗАМГЛАВЫ МИНПРИРОДЫ КАРЕЛИИ ЩЕПИН ПОКИНУЛ СВОЙ ПОСТ
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин написал заявление об увольнении по собственному желанию.


фото: © Правительство Карелии

РАБОЧИЕ ЗА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ УСТАНОВЯТ ГЛАВНУЮ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ ПЕТРОЗАВОДСКА
На сайте госзакупок объявлен аукцион на установку главной новогодней ели в Петрозаводске.


фото: © Администрация Петрозаводска

ШОК-НОВОСТИ

НА СЕВЕРЕ КАРЕЛИИ РАЗОБРАЛИ ДОМ, ЖИЛЬЦОВ КОТОРОГО НЕ УСПЕЛИ ПЕРЕСЕЛИТЬ
В Беломорске жильцы аварийного дома пожаловались депутату, что их жилище стоит разрушенным, а новые квартиры им еще не выделили.


фото: Инна Болучевская / ВК

ВРАЧ АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ ПОГИБ В СТРАШНОМ ДТП ПОД ПЕТРОЗАВОДСКОМ
Врач анестезиолог-реаниматолог Республиканской больницы им. В.А.Баранова Михаил Валерьевич Егоров погиб в страшном ДТП в Пряжинском районе, где Камаз раздавил иномарку.


фото: «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»

В ФИНЛЯНДИИ ВЗВОЛНОВАЛИСЬ, ЧТО ЗАБОР НА ГРАНИЦЕ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ КАБАНОВ И МЕДВЕДЕЙ ИЗ РОССИИ
Забор на границе двух стран может встать на пути перемещения диких животных.


фото: © Константин Шатенев / ВК

В РАЙЦЕНТРЕ КАРЕЛИИ ПРОСТЯТСЯ С 26-ЛЕТНЕЙ ДЕВУШКОЙ, ПОГИБШЕЙ В СТРАШНОМ ДТП С АВТОБУСОМ
В Сегеже 1 декабря похоронят молодую сотрудницу центральной районной библиотеки, аспирантку ПетрГУ Валерию Созину, погибшую в массовом ДТП на трассе «Кола».


фото: Миннац Карелии / ВК

РАСКРЫТО ДЕЛО О РАСЧЛЕНЕННОМ ТРУПЕ С ТАТУИРОВКОЙ СПЕЦНАЗА, ОБНАРУЖЕННОМ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве экс-сотрудника колонии, произошедшем в феврале 2022 года, когда останки жертвы были обнаружены в разных районах города.


фото: © СУСК по РК

СУД ДА ДЕЛО

ВЕРХОВНЫЙ СУД КАРЕЛИИ ВТОРОЙ РАЗ ОТПРАВИЛ НА ПЕРЕСМОТР ДЕЛО О ХАЛАТНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКИХ
Верховный суд Карелии в пятницу, 2 декабря, второй раз отменил оправдательный приговор Петрозаводского городского суда трем сотрудникам полиции, обвиняемым в халатности.


фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

В КАРЕЛИИ БУДУТ СУДИТЬ ДВУХ БРАТЬЕВ ФЕРМЕРОВ, ПОТРАТИВШИХ ГРАНТ ОТ МИНСЕЛЬХОЗА НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
В Пряжинском районе по факту мошеннического присвоения гранта на развитие фермерского хозяйства обвиняются два брата, сообщили в Следкоме Карелии.


фото: © «Столица на Онего»

ДРУГАЯ ТЕМА

В КАРЕЛИИ ВСЕ ДЕТИ УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПОЛУЧАТ В ШКОЛЕ БЕСПЛАТНЫЕ ЗАВТРАКИ И ОБЕДЫ
В Карелии завершилась паспортизация семей мобилизованных, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.


фото: © РИА Новости

ПЯТЬ НОВЫХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ ВЫЙДУТ НА МАРШРУТЫ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ С 5 ДЕКАБРЯ
Троллейбусы белорусского производства будут работать на всех маршрутах, кроме №7а.


фото: © Владимир Любарский / ВК

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРЕЛИИ УСТАНОВИЛО НОВЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД
Величина прожиточного минимума на душу населения Карелии в 2023 году составит 17877 рублей.


фото:© pixbay

ОПРОС НЕДЕЛИ

ВЫ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО В ПЕТРОЗАВОДСКЕ МОДЕРНИЗИРУЮТ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ?
Ответить на вопрос можно здесь.


читатель © «Столица на Онего»

ФОТО НЕДЕЛИ

ЭКС-СПИКЕР ГОРСОВЕТА ПЕТРОЗАВОДСКА ГЕННАДИЙ БОДНАРЧУК ПРИШЕЛ В СУД В НЕОБЫЧНОМ ОБРАЗЕ (ФОТОФАКТ)
В Петрозаводском городском суде продолжились прения по делу бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.


фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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ИЗВЕСТНЫЙ ЖУРНАЛИСТ КАРЕЛИИ, БЛОГЕР НАТАЛЬЯ ЕРМОЛИНА УЕХАЛА ИЗ РОССИИ
Руководитель арт-пространства Agriculture club в Петрозаводске Наталья Ермолина раздала все вещи и с одним чемоданом покинула Россию.


фото: из личного архива Натальи Ермолиной

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

«ТЫ МЕНЯ УВАЖАЕШЬ?»: ОППОЗИЦИОННЫЕ ДЕПУТАТЫ ОБИДЕЛИСЬ НА ИГНОР В ПАРЛАМЕНТЕ
Депутаты из оппозиционных фракций в парламенте Карелии не смогли добиться принятия ни одной своей поправки к проекту бюджета и решили, что их ущемляют по партийному признаку.


фото: © Законодательное собрание Карелии

«ХРАМ, КОТОРЫЙ Я ДОЛЖЕН ВОССТАНОВИТЬ»
Епископ Карельской Евангельско-Лютеранской Церкви Александр Кузнецов рассказал о жизни Церкви и провел экскурсию по храму Сортавальского прихода.


фото: © Матвей Кипрушкин

ВАДИМ МАРКЕЛОВ: «НАПРАВО ПОЙДЕШЬ — КОНЯ ПОТЕРЯЕШЬ, НАЛЕВО ПОЙДЕШЬ — ГОЛОВЫ ЛИШИШЬСЯ»
Известный предприниматель Карелии Вадим Маркелов прокомментировал претензии к одной из его компаний со стороны налоговой и прокуратуры.


фото: © Вадим Маркелов / ВК

ДИЕТОЛОГ ОЛЬГА ГУККИНА: «ВСЕ ИЩУТ ВОЛШЕБНУЮ ТАБЛЕТКУ, КОТОРОЙ НЕТ»
Врач-диетолог Городской детской больницы Петрозаводска Ольга Гуккина - о дефиците веса, борьбе с лишними килограммами и правильных новогодних застольях.


фото: © «Столица на Онего»

ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ
Как художнику жить в маленьком промышленном городе, поговорили с новым гостем рубрики «Уроки выживания», фотографом Ириной Назаровой из Сегежи.


фото: из личного архива Ирины Назаровой

СТЫД, МИФЫ И НЕДОСТАТОК ВИТАМИНОВ В МОЗГЕ: ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО ОН АЛКОГОЛИК
Врач-психиатр Республиканского наркологического диспансера Анна Одинцова рассказала о том, почему люди не замечают проблем с алкоголизмом.


фото: © istockphoto.com

 

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