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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: обострение отношений с Финляндией, обыски в «Акватике» и продажа исторических зданий в Петрозаводске

Новости. Общество
19:00, 09 Июля 2023

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Россияне вынуждены продавать свои дачи в финской Карелии за рубли

Собственники из России избавляются от своей недвижимости в Финляндии.

 

Сотрудники ФСБ изъяли документы в спортивном центре «Акватика» в Петрозаводске

Управление ФСБ России по Республике Карелия работает в спортивном центре «Акватика».

 

Узнали, почему выставили на торги исторические здания на проспекте Ленина в Петрозаводске

Два деревянных здания 1917 года постройки в историческом центре Петрозаводска продадут с аукциона.

 

Соболезнования

«Вечная память тебе, Солдат»: уроженец Карелии погиб в ходе СВО

Артур Парфенчиков сообщил о гибели петрозаводчанина, командира отделения, на спецоперации.

 

Власти Лоухского района Карелии сообщили о гибели земляка на СВО

В начале июля на спецоперации погиб уроженец поселка Энгозеро Роман Лапин.

 

Скончалась экс-депутат Заксобрания Карелии, уроженка Сортавалы, Светлана Токарева

Ушла из жизни депутат Законодательного собрания Карелии III и IV созывов Светлана Евгеньевна Токарева, сообщили в парламенте.

 

Скандалы 

«Медведь трепал дрессировщицу секунд 6 за голову»: циркачка попала в БСМП Петрозаводска

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии дрессировщицы, на которую напал медведь в цирке в Петрозаводске.

 

Сотрудница УФСИН Карелии устроила ночной дебош в многоэтажке Петрозаводска

Разгулявшаяся сотрудница УФСИН Карелии в ответ на просьбы соседей многоэтажки остановить беспредел махнула ксивой и матом попросила закрыть дверь.

 

Подростки пинали и били головой об стену пожилого охранника в торговом центре Петрозаводска

Жестокое избиение пожилого охранника устроила толпа подростков в торгово-развлекательном центре на проспекте Ленина в Петрозаводске.

 

Диетолог главной больницы Карелии семь лет брала взятки от поставщика еды для пациентов

По версии следствия, врач-диетолог Республиканской больницы успела незаконно обогатиться на 1,2 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

 

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Прокуратура Петрозаводска отреагировала на жалобы петрозаводчан.

 

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Спасательная операция на окраине столицы Карелии попала на видео.

 

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Рабочие ремонтируют автодорогу Кемь — Калевала — Лонка, говорится в сообщении паблика «Дороги Республики Карелия».

 

Неизвестный ранее петроглиф обнаружили на побережье Белого моря в Карелии

Карельский археолог обнаружила в Беломорском районе еще один петроглиф.

 

И о погоде...

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Об идущем на республику похолодании предупредили синоптики.

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