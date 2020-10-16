Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Врач рассказал, сколько прививок от коронавируса сделают в Карелии до конца года
16.10.2020 19:54
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии 11
16.10.2020 19:15
Найдено новое лекарство от коронавируса
16.10.2020 21:05
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 11
Сегодня 12:02
Автомобиль перевернулся в результате ДТП под Петрозаводском, есть пострадавшие (фото) 1
16.10.2020 17:50

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СКАНДАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЛЬХОЗЯРМАРКИ, ПРОВАЛ ПРОГРАММЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕТРОЗАВОДСКА И СМЕРТЬ ОТ COVID-19 СОЗДАТЕЛЯ РУСКЕАЛЫ

Новости. Общество
13:00, 17 Октября 2020
Загрузка...

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Бизнесмен Леонид Белуга просит главу Карелии возобновить работу сельскохозяйственной ярмарки

В этом году сельскохозяйственная ярмарка, открывшаяся 9 октября на площади у ТРК "Лотос Плаза", официально проработала один день. А 10 октября торговую площадь посетил глава Карелии Артур Парфенчиков и приостановил торговлю из-за несоблюдения мер противоэпидемической безопасности. Глава республики издал распоряжение, в котором отметил, что возобновить работу ярмарка сможет лишь после того, как будут устранены нарушения и при условии соблюдения противоэпидемических мер. Позже Парфенчиков перечислил условия, которые должны быть выполнены, чтобы ярмарка смогла вновь открыться.

После всех согласований сельскохозяйственная ярмарка "Урожай-2020" рядом с ТРК "Лотос Plaza" 14 октября вновь открылась в Петрозаводске.  

Создатель горного парка "Рускеала" в Карелии умер от коронавируса

Ушел из жизни Александр Артемьев, который проходил лечение от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.

Программа "Комфортная городская среда" в Петрозаводске провалена, заявили горожане

Жители микрорайона Соломенное написали главе Карелии открытое письмо в связи с провалом, по их мнению, программы "Комфортная городская среда".

В результате власти Петрозаводска расторгают контракт с подрядчиком, благоустраивавшим Соломенский парк  

Минтранс Карелии разорвал контракт с подрядчиком, ремонтировавшим мост на улице Кирова

Из-за затягивания проведения работ Минтранс республики расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске.

Вирус не отступает

Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 5 тысяч

За минувшие сутки выявлено 95 новых случаев COVID-19 в Карелии, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1503 пациента, 82 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). 

Минкультуры Карелии почти в полном составе заразилось коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в министерстве культуры республики увеличилось с 7 до 13.

Другая тема

В Петрозаводске часть маршруток не вышла на линию

В столице Карелии не вышли на линию автобусы двух городских маршрутов: администрация Петрозаводска намерена обратиться в надзорные органы.

Власти Петрозаводска пожаловались в прокуратуру на маршруточников, сорвавших рейсы  

Послы нескольких стран прибыли в МИД России из-за дела карельского историка Дмитриева

Послы сразу нескольких стран, в том числе ФРГ и Литвы, прибыли в МИД РФ по приглашению российской стороны в связи с делом главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
16.10.2020, 19:15
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии

Аналитика

16.10.2020 09:30
Капитал
"Для нас все дороги важны"
Накануне Дня работников дорожного хозяйства руководство компании "ВАД" сообщило о реализации главных проектов по строительству и ремонту дорог в Карелии в 2020 году.
Выборы в новый парламент Карелии: три дня голосования и волеизъявление "на пеньке" 9
15.10.2020 14:30
Новый старт "Динамо" 1
15.10.2020 10:06
Кадастровые работы стали еще доступнее: межевание не выходя из дома
14.10.2020 11:15
Костная клиника: лазерная победа над варикозом
14.10.2020 09:33
Вся аналитика

Чтиво

16.10.2020 15:46
Личное мнение
Нюхотская "рулетка"
Сельский мост, который должны были отремонтировать в Карелии к концу сентября, превратился для местных жителей в опасный "аттракцион".
"Мы всегда в активном поиске"
15.10.2020 14:22
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 8
13.10.2020 11:55
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»