890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Семь человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии 5
Сегодня 08:58
В Карелии житель Кеми приехал в Беломорск и обматерил всех в магазине 1
Сегодня 09:33
Священник в Петрозаводске просит помочь полить цветы у храма (ВИДЕО) 4
Сегодня 15:48
Жители Кондопоги выступили против превращения набережной Онежского озера в "Музей скорби" 3
Сегодня 12:15
За сутки 15 водителей в Карелии стали пешеходами 3
Сегодня 13:31

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА, ОТКРЫТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И НАШЕСТВИЕ МЕДВЕДЕЙ В КАРЕЛИИ

Новости. Общество
19:00, 14 Июня 2020
Загрузка...

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Коронавирус не отступает


со страницы главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова

Вспышка коронавируса зафиксирована в вахтовом городке в Карелии

За сутки в Карелии выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 81 случай. Из-за вспышки COVID-19 в вахтовом поселке АО "ВАД" в Сортавальском районе число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось до 783. Накануне вечером глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил об эвакуации ковид-положительных работников АО "ВАД" из городка дорожников в поселке Пуйккола. Медики в течение двух дней будут проводить забор биоматериала у жителей поселка Пуйккола, рядом с которым зафиксирована вспышка COVID-19 в вахтовом городке дорожников. 

Также разрастается очаг коронавирусной инфекции в Муезерском районе:  в поселке Реболы, где ранее зарегистрированы 4 случая заболевания, выявлено еще 7 заболевших. 

Помимо коронавируса, в Карелии продолжает обострятся ситуация с заболеванием пневмонией. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 598 пациентов, 55 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).  

Несмотря ни на что


© Авиапредприятие "Северсталь"

Открыт въезд в бывшую зону очага заражения коронавирусом в Олонецком районе Карелии

Контрольно-пропускной пункт на въезде в Видлицу и Ильинское прекращает свою работу, сообщили в правительстве Карелии.

Глава Карелии разрешил открыться паркам культуры и отдыха

Артур Парфенчиков разрешил принимать посетителей на открытом воздухе.

В Карелии открыли для туристов все объекты туристического показа

С 9 июня все туробъекты, в том числе расположенные в помещениях, смогут принимать группы до 10 человек, сообщил глава республики.

Улететь на юг из Петрозаводска можно за полцены

Уже с июня можно улететь отдыхать в Симферополь, Сочи и Анапу, сообщили на сайте аэропорта "Петрозаводск".

В мире животных


© паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Медведица с тремя медвежатами устроила ночную прогулку по комбинату в Карелии

Так, 11 июня  в 3.00 на западном борту Центрального карьера "Карельского окатыша" замечена медведица с тремя медвежатами.

В Карелии убили медведя, зараженного опасной болезнью

Косолапого добыли в охотничьих угодьях Войницкого лесничества.

Медведь вышел из леса и лег на трассу в Карелии (ФОТОФАКТ)

Водители сфотографировали лежавшего на дороге большого медведя.

В поисках правды


Столица на Онего

Прокуратура Карелии обжаловала оправдательный приговор полицейским, обвиняемым в халатности при розыске Ипатова

Республиканская прокуратура подала апелляционное представление на оправдательный приговор, который был ранее вынесен по делу сотрудников городской полиции, обвиняемых в халатности при розыске Антона Ипатова.

Родители убитых "петрозаводским маньяком" девушек обжаловали оправдательный приговор полицейским

Родственники пострадавшей стороны по делу Ипатова подали апелляционное представление на оправдательный приговор, который был ранее вынесен сотрудникам полиции Петрозаводска, обвиняемым в халатности при розыске Ипатова.

В Карелии состоится суд над сутенершей

В Петрозаводске девушка предстанет перед судом за организацию занятия проституцией, сообщили в прокуратуре Карелии.

 Скромно о главном, или 100-летие Карелии прошло


© РИА Новости / Михаил Климентьев

Глава Карелии похвастался перед президентом России качеством дорог в регионе

Артур Парфенчиков заявил на встрече с Владимиром Путиным, что некоторые дороги в республике лучше, чем в Финляндии.

Владимир Путин перечислил проблемы Карелии

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Карелии Артура Парфенчикова на проблемные вопросы региона.

 Парфенчиков признался Карелии в любви (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков вышел в озеро на байдарке и произнес поздравление с Днем республики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
08.06.2020, 08:39
Коронавирус пришел на дачи в Карелии
07.06.2020, 14:30
Почему, когда в Карелии не было ни одного заболевшего коронавирусом, все закрыли, а сейчас все открывают?
07.06.2020, 08:56
Коронавирус продолжает захватывать районы Карелии – 19 новых случаев за сутки

Аналитика

11.06.2020 12:40
Обществоведение
Доктор с необычными трубочками 1
Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова Михаил Сергеев о современной специальности, вредных рентгеновских лучах и волшебных трубочках, открывающих и закрывающих сосуды.
"Люди вынуждены экономить" 10
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 6
09.06.2020 14:33
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 10
08.06.2020 15:18
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 11
04.06.2020 15:01
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
12.06.2020 12:47
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»