ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВЗРЫВ ГАЗА НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ, ЛЕС ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДАЧ И ЗМЕИ В ОГОРОДЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ВЗРЫВ ГАЗА ПРОИЗОШЕЛ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ — ПОСТРАДАЛИ РАБОЧИЕ
Следователи организовали процессуальную проверку по инциденту, произошедшему во время проведения ремонтных работ у здания Национальной библиотеки в Петрозаводске.
НАСЕЛЕНИЮ КАРЕЛИИ РАЗРЕШАТ ЗАГОТАВЛИВАТЬ ЛЕС ДЛЯ РЕМОНТА И ОТОПЛЕНИЯ ДАЧ
Жители Карелии получат право заготавливать древесину для строительства, ремонта и отопления дачных домов после внесения изменений в республиканское законодательство.
ЗМЕИ НАШЛИ СВОЙ ДОМ В КОМПОСТНОЙ КУЧЕ НА ОГОРОДЕ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ (ВИДЕО)
Жители Карелии обнаружили в компостной куче на своем земельном участке многочисленные клубки змей и сняли их на видео.
АКТУАЛЬНО
ЦЕНЫ НА НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В КАРЕЛИИ РЕЗКО ПОШЛИ ВНИЗ
Стоимость овощей и ряда других продовольственных товаров в Карелии значительно снизилась за последнюю неделю.
СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ НА УКРАИНЕ БОЙЦОВ ИЗ КАРЕЛИИ БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
Власти Карелии собираются выплачивать ежемесячные пособия на содержание детей бойцов, погибших во время спецоперации на Украине.
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ИЗМЕНИТСЯ РАСПИСАНИЕ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ
В отдельные даты будет меняться расписание электричек между Петрозаводском и станцией Свирь.
ТРЕВОЖНО
ГОРОД В КАРЕЛИИ ОКАЗАЛСЯ ПОД УГРОЗОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ ИЗ-ЗА АВАРИИ НА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СТАНЦИИ
В Медвежьегорске рухнула стена насосной станции, и вода затопила машинное отделение.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАРЕЛИИ РЕЗКО СОКРАТИЛАСЬ ЗА ГОДЫ КОВИДА
Карелиястат опубликовал официальные данные о том, как менялась ожидаемая продолжительности жизни населения Карелии за последние 5 лет.
РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ И КОВИДОМ ЗАФИКСИРОВАН В КАРЕЛИИ
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Карелии.
ЛЕС ИЗ КАРЕЛИИ ОТПРАВИЛСЯ В ЭСТОНИЮ, ВЕЛИКОБРИТАНИЮ И ГЕРМАНИЮ
Россельхознадзор опубликовал данные по экспорту лесопродукции из республики в 2022 году.
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АРТУР ПАРФЕНЧИКОВ ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ
Действующий руководитель республики Артур Парфенчиков одержал победу на выборах главы Карелии, набрав большинство голосов.
КАРЕЛИЯ ПОЛУЧИЛА БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ МИКРОРАЙОНА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Минфин России перечислил республике второй транш инфраструктурного кредита в сумме 554,8 млн рублей.
ПАМЯТЬ
КАРЕЛИЯ СКОРБИТ ЕЩЕ ПО ОДНОМУ ЗЕМЛЯКУ, ПОГИБШЕМУ НА УКРАИНЕ
Гвардии старшина Дмитрий Литкевич из Беломорска погиб в ходе спецоперации на Украине.
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НАРИСОВАЛИ ПОРТРЕТ ГЕРОЯ РОССИИ НА СТЕНЕ ЕГО РОДНОЙ ШКОЛЫ (ФОТО)
Портрет летчика Ильи Сизова нарисовали на стене лицея № 1 в Петрозаводске.
фото: © Паблик ВК «Весь Петрозаводск | Карелия»
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Центральная избирательная комиссия подвела итоги трехдневного голосования в Карелии.
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