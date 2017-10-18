Самые читаемые новости за 18 октября

В Петрозаводске демонтируют детскую площадку "Каравелла", подаренную моделью Водяновой

Детскую площадку в центре Петрозаводска, которую городу подарила известная модель и благотворитель Наталья Водянова, демонтируют.

Как сообщает ГТРК "Карелия", такое решение приняли администрация Петрозаводска и фонд "Обнаженные сердца", который подарили детскую площадку. Подарок пришел в негодность: покрытие изношено, в горках дыры, из 12 качелей рабочими остались только пять. В апреле нынешнего года десятилетний ребенок здесь получил травмы и был госпитализирован.

По данным телекомпании, фонд Натальи Водяновой "Обнаженные сердца" пообещал на месте прежней "Каравеллы" установить новый игровой комплекс.

"Технологии изготовления детского оборудования за последние годы шагнули вперед, есть новинки", - сказала заммэра Петрозаводска Юлия Мизинкова.

Новый комплекс планируется открыть до конца года. "Каравеллу" планируется отремонтировать и установить в другом месте.

Воры обронили золото, убегая из храма в Соломенном

Стали известны подробности ограбления Сретенского храма в Петрозаводске, где встречал Рождество Путин.

Напомним, в ночь на 17 октября в Соломенном неизвестные проникли в Сретенский храм через окно и украли золотые украшения.

Как рассказал настоятель храма отец Леонид, неизвестные люди ночью тихо сняли штапики на окне со стороны алтаря, открыли форточку и проникли в церковь. Похитители разбили 6-миллиметровое, укрепленное пленкой, как в автомобиле, стекло на иконе Казанской Божией матери. Они забрали ювелирные украшения, которые люди принесли в благодарность богу за свое выздоровление.

Среди украденных ценностей – более 50 золотых украшений в виде крестиков, цепочек, колец и сережек.

Утром сотрудники храма на полу обнаружили золотые украшения (серьга, детское колечко и золотой браслет), которые, видимо, злоумышленники обронили, убегая с места преступления.

Также, по словам сотрудницы церковной лавки, с витрины пропал серебряный браслет и крестильный набор – крестик и медальон ангела-хранителя.

"А еще зачем-то, - недоумевала сотрудница, - воры взяли бутылочки с елейным маслом и разлили его около иконы".

"Икона Казанской Божией матери появилась у нас 15 февраля 2009 года, - рассказал отец Леонид, - ее принесла 82-летняя жительница Ужесельги на 40-й день после приезда Путина. Она сказала, что уже год видит сны, в которых Божия матерь просит отнести икону в храм и не передавать ее больше никуда. Бабушку привез внук, они принесли икону, и с тех пор она находится в храме. Спустя время люди стали говорить, что помолились, и что-то случилось. Мы серьезно это не воспринимали, а когда в 2015 году у нас излечился ребенок от тяжелого недуга, мы начали замечать чудеса. И теперь каждую пятницу проводим в 18.00 акафист. Приходят люди, страдающими тяжелыми заболеваниями. Икона эта – для нас духовная ценность, а вот драгоценности, которые украли, их принесли люди от чистого сердца в благодарность Богу. Они принесли дорогое для себя и своей семьи. Прискорбно, что посягнули на это".

Как признался отец Леонид, когда найдут похитителей, он обязательно расскажет им, что эта икона значила для прихожан, как она исцеляла людей.

"Надеюсь, люди задумаются и покаются в своем согрешении", - сказал настоятель Сретенского храма.

Сретенский храм - уникальная достопримечательность Петрозаводска. Он был первой каменной церковью, построенной в 1775 году санкт-петербургским купцом Ильей Кононовым на территории упраздненного древнего Соломенского мужского монастыря. Храм освящен в 1780 году.

В советские годы в Сретенской церкви располагалось сначала общежитие, затем школа. Возрождение началось в 1996 году, когда храм был возвращен православной церкви. Восстановленный Сретенский храм освящен 27 июня 2003 года.

В ночь на 7 января 2009 года Владимир Путин встретил светлый праздник Рождества Христова в Сретенском храме города. На вопрос журналистов о впечатлении от Сретенского храма он ответил, что храм ему понравился. Путин внимательно выслушал его краткую историю, любуясь благолепием восстановленной древней церкви.

фото: Илья Варламов

ФОТО: В Карелии придумали, как отучить водителей парковаться у подъезда

Жители многоэтажки в Костомукше придумали, как отучить наглых водителей парковать свои автомобили прямо у подъезда.

В паблике "Беседка в Костомукше товарной" появилось фото, как у одного из подъездов жилого многоэтажного дома в Костомукше появились бетонные полусферы – в народе миньоны.

Данные ограничители не позволяют наглым автолюбителям ставить машины близко у подъезда.

"Вот так бы у каждого "проблемного" подъезда", - написали в комментарии к фото.

ВИДЕО: Водители из Карелии назвали на Первом канале причину обгона через сплошную

Первый канал и сотрудники ГИБДД Карелии продолжают съемки нарушений правил дорожного движения на дорогах республики, рассказали в ведомстве.

Сюжет вышел в программе "Доброе утро".

В Карелии мать бросила младенца на пожаре

В Олонце оставленный матерью в огне младенец получил ожоги I степени, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня утром, 18 октября в 9.31 в Олонце на ул.Майской загорелась квартира в жилом двухэтажном деревянном доме.

В квартире на момент пожара находилась женщина с 5-месячным ребенком.

По словам пожарных, когда они прибыли на место происшествия, то женщина была уже на улице, а ребенка она почему-то оставила в квартире.

Спасатели успели вынести из огня младенца. Ребенок получил ожоги I степени на площади 1% тела.

Вместе с матерью он был госпитализирован в районную больницу.

Общественница не поверила чиновнику правительства Карелии

Общественница Дарья Каликина не поверила и.о. главы Минсельхоза Карелии Владимиру Лабинову, который вывез ее на звероферму в Пряжу показать норок.

В минувший вторник 17 октября Владимир Лабинов, исполняющий обязанности министра сельского и рыбного хозяйства Карелии, посетил Пряжинскую звероферму вместе с общественницей Дарьей Каликиной, устроившей пикет в защиту умирающих от голода животных.

Он показал, что на звероферме все в порядке, еда у зверьков есть, друг друга они не грызут.

Но Дарья Каликина не поверила чиновнику.

"Есть то, что нам показали, и то, что мы не смогли увидеть, - сказала Дарья "Столице на Онего", - во-первых, мы приехали на звероферму в 16.30, а, по странному стечению обстоятельств, все работники ушли домой в 16.15, поэтому поговорить было не с кем. Мы не смогли посмотреть журнал, где отмечается время кормления зверей. Также не смогли заглянуть в холодильник, чтобы узнать есть ли еда на завтра. Может, они только перед нашим приходом в клетки корм положили?"

Общественница рассказала, что у холодильника лежали головы коров, от которых исходило зловоние.

Также Дарья Каликина поинтересовалась у и.о. министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Лабинова, есть ли средства для закупки препаратов для усыпления животных и как скоро выплатят зарплату сотрудникам зверофермы?

На эти вопросы, по словам общественницы, Владимир Лабинов ответов ей не дал.

"Если в ближайшее сегодня-завтра сотрудники не получать хоть какую-то часть денег, то они уволятся, - сообщила Дарья, - тогда зверей совсем некому будет кормить. Я знаю, что у работников уже написаны заявления об увольнении с открытой датой".

По мнению общественницы Дарьи Каликиной, "не все так радужно, как ей пытался показать и.о. министра.

"Я беспокоюсь за то, что будет дальше", - сказала Дарья Каликина.

фото: Андрей Шевяков на фото справа

Экс-глава аппарата парламента Карелии перешел в министерство образования

Бывший руководитель аппарата Законодательного собрания Карелии и экс-начальник управления экономики и инвестиционной политики мэрии Петрозаводска Андрей Шевяков перешел на работу в министерство образования республики.

"Шевяков возглавил управление правового, финансового обеспечения и организационной работы", - рассказали "Столице на Онего" в ведомстве.

Отметим, что в разные годы Андрей Шевяков был советником главы республики по экономическим вопросам, руководителем аппарата карельского парламента, заместителем председателя комитета по вопросам экономики - начальником управления экономики и инвестиционной политики мэрии Петрозаводска и др.

ВИДЕО: Заключенные из карельской колонии вновь прославились на всю Россию

О деревообрабатывающем производстве колоний Карелии рассказали на федеральном телеканале НТВ в программе "Итоги дня".

Как сообщили в пресс-службе УФСИН Карелии, изготовленную карельскими осужденными продукцию представили на XXI международной выставке "Интерполитех-2017", которая проходит с 17 до 20 октября в Москве на территории главной выставочной площадки России – ВДНХ.

Помимо типовой выставочной продукции в виде мебели, спецодежды, сувенирных изделий в этом году осужденные Карелии продемонстрировали сруб дома в натуральную величину и светильники.

При этом в экспозиции карельской колонии впервые проведена презентация уникального экспериментального рабочего образца "умного светодиодного светильника", который нацелен на решение не только проблем энергоэффективности, но и вопросов по созданию централизованной автоматической интеллектуальной системы управления и учета работ энергетических сетей предприятия, администрации и любой другой эксплуатирующей организации.

ВИДЕО: В центре Петрозаводска иномарка сбила женщину

На проспекте Ленина поздно вечером в дождь водитель иномарки сбил 32-летнюю петрозаводчанку, сообщили в ГИБДД города.

В Петрозаводске на проспекте Ленина 16 октября в 21.00 37-летний водитель автомобиля Toyota Carina, совершая левый поворот с ул.Андропова на пр.Ленина, не уступил дорогу 32-летней женщине, переходившей дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и сбил ее.

В результате ДТП женщина получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.

Стали известны условия аренды площадей в универмаге "Карелия-маркет"

Старейший универмаг Петрозаводска открывается после ремонта, его руководство ищет арендаторов.

Об этом пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии" со ссылкой на ГТРК.

Первый этаж здания "Карелия-Маркет" площадью 1200 кв.м. будут занимать торговые площади. На данный момент с арендаторами заключены временные договоры на период до проведения основных торгов, которые состоятся в конце октября - начале ноября. Уточняется, что квадратный метр арендуемой в универмаге площади обойдется предпринимателю в одну тысячу рублей.

Подробности – по ссылке.

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