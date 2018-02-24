Самые значимые события субботы

В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства

ДТП со смертельным исходом произошло в Кондопожском районе.

24 февраля около 9 часов утра в Кондопожском районе на автодороге Кяппесельга - Старая Кяппесельга произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, трое мужчин двигались на самодельном незарегистрированном транспортном средстве. В процессе движения произошел отрыв передней вилки, которая уткнулась в дорогу, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Находящийся сзади пассажир, пожилой мужчина, при падении получил травмы и скончался до приезда бригады скорой помощи, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Карелии.

фото: https://ura.news

ФОТО: Уральский исследователь нашел десятого погибшего на перевале Дятлова

В течение 59 лет было известно только о девяти погибших в результате таинственного происшествия.

Исследователь-любитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил свидетельства о десятом трупе, найденном на месте гибели группы Дятлова, сообщает URA.RU.

Дегтерев рассмотрел руку неизвестного человека на одной из фотографий, сделанных поисковиками. С момента трагедии, случившейся в 1959 году, было известно только о девяти погибших.

"Тело обнаружили, отметили снятой лыжей и сделали (по крайней мере) три фотографии. На фотографиях из сугроба торчит человеческая рука. Видны и занесенные снегом фрагменты одежды. Больше упоминаний об этом трупе нигде нет. Он не фигурирует в уголовном деле. Акта его вскрытия также нигде нет. … На одном экземпляре фото даже есть подпись (лабаз). Но на руку, торчащую из-под снега, никто внимания не обратил. Значит, десятый труп не был идентифицирован", — считает Дегтерев.

Исследователь предложил два варианта того, кем был десятый человек. По первой версии, это был еще один участник похода, о котором нет никаких воспоминаний. По второй версии, это один из напавших на группу Дятлова.

"Возможно, это один из нападавших. Это в том случае, если они нападали группой. Если это был один человек, то он обладал невероятной силой и навыками охотника. Однако и это не спасло его от смерти. То, что рука его обнажена, возможно, доказывает тот факт, что одежда его была разорвана при нападении. Получив рану, он спустился вниз к лабазу. Там была одежда, аптечка и еда. Однако неизвестный человек умер у самого лабаза. Снег надежно укрыл тело. Обнаружили его только сами поисковики", — предположил Дегтерев.

Конспиролог также указал на "интересную телефонограмму", в которой руководитель поисковиков докладывал о найденном теплом свитере производства КНР и солдатской обмотке из шинельного сукна. "Характерно, что таких вещей ни у кого не было в группе. Так может эта обмотка была от десятого члена группы? Или её оставил нападавший?", — задался вопросом исследователь.

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала. Вскоре на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, еще четверых обнаружили под снегом лишь через два месяца. У погибших были переломаны ребра, а у одного была вмятина на черепе. Причина случившегося до сих пор неизвестна.

Трое подростков спасены со льда Онего в Петрозаводске

Сотрудники МЧС спасли трех подростков, которые отправились на Ивановские острова и не смогли вернуться в город.

23 февраля в районе 14:00 часов трое подростков вышли из города Петрозаводск по льду Онежского озера на Ивановские острова. При этом они никого не предупредили о своем перемещении. С собой подростки взяли средства связи и небольшой запас еды. В 21:00 час они запросили помощи, так как решили, что не смогут самостоятельно вернуться домой.

«Выдвинулись мы поздно, розжиг не взяли, да и холодно сегодня. В самом конце пути мы поняли, что сами назад не доберемся. Мы и вода замерзли, костер разжечь не смогли»,- пояснил один из подростков спасателям, которые прибыли на подмогу.

Для спасения пострадавших было оперативно направлено судно на воздушной подушке Хивус 10 Карельской республиканской поисково-спасательной службы. В работах по спасению приняли участие также сотрудники ГИМС МЧС по Карелии и сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части для оказания первой медицинской помощи.

Подростки были эвакуированы на берег, все трое осмотрены медицинским работником. Никто из них не нуждался в медицинской помощи. Подростки были переданы родителям, сообщают в МЧС РФ по Карелии.

ФОТО: Фургон столкнулся с легковушкой в Петрозаводске

В карельской столице произошло ДТП с участием фургона и легкового автомобиля.

Авария произошла вечером 23 февраля на Ключевском шоссе. Об этом сообщает паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии" в соцсети "Вконтакте".

Легковой автомобиль после столкновения оказался на обочине. Транспортные средства усложнили проезд общественного транспорта по шоссе, сообщает очевидец аварии.

Проезд по мосту через реку Шуя будет временно перекрыт

Дорожные рабочие перекроют движение транспорта на подъезде к аэропорту Петрозаводска.

24 февраля, в субботу, движение по временному мосту через реку Шуя на 3-м км. автодороги Р-21 "Кола", в районе подъезда к аэропорту «Петрозаводск», будет перекрыто с 8:00 до 9:00 часов и с 12:00 до 13:00 часов.

Об этом сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Кола".

Временная остановка движения всех видов транспорта по трассе связана с выполнением работ по демонтажу балок пролетного строения основного моста.

Жителям Петрозаводска расскажут про тело и секс

Сегодня психиатр прочитает жителям карельской столицы лекцию для взрослых.

Врач-психиатр и научный журналист Виктор Лебедев прочитает лекцию "Тело и секс" сегодня в петрозаводском клубе Agriculture_club.

Сообщается, что лекция будет посвящена сексуальности и телесности в жизни человека. На ней предполагается обсудить изменения в этой сфере человеческой жизни в течение нескольких столетий.

Автор лекции поговорит со слушателями о сексуальном просвещении, нормальности и ненормальности разных форм сексуального поведения в настоящее время.

Лекция имеет возрастное ограничение: 18+. В этой связи на входе организаторы мероприятия обещают проверять документы, удостоверяющие личность.

Начало мероприятия в 15:00.

Два дома и баня горели в Карелии

Спасатели ликвидировали возгорания в двух домах и одной частной бане в районах республики.

Днем 23 февраля пожарно-спасательные подразделения Кемского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Кемь, ул. Гористая, д. 1.

В тушении пожара принимали участие семь человек и две единицы техники. Пожар был ликвидирован.

24 февраля в половину второго ночи пожарно-спасательные подразделения Пудожского района выезжали на тушение пожара в частной бане по адресу: Пудожский район, п. Онежский, ул.Советская.

Пожар был ликвидирован силами четырех человек и двух единиц техники.

Утром 24 февраля пожарно-спасательные подразделения Беломорского района были заняты ликвидацией пожара в частном доме по адресу: г. Беломорск, остров Сорокский.

Для тушения пожара были привлечены семь человек и две единицы техники. Пожар был также ликвидирован.

ВИДЕО: Салют в Петрозаводске в День защитника Отечества

Прогремевший в Петрозаводске салют в честь Дня защитника Отечества был снят на видео

Жители Петрозаводска могли понаблюдать за салютом на набережной Онежского озера.

Как ранее сообщали в администрации города, для столицы Карелии был подготовлен фейерверк по специальному сценарию для городов воинской славы, со специальным пиротехническим рисунком.

Карелия вернет славу рыбного региона, заявил Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил Фестиваль зимней рыбной ловли и рассказал о перспективах республики.

Сегодня в Карелии проходит первый Фестиваль зимней рыбной ловли.

Основной площадкой праздника стал Беломорск. В Петрозаводске состоялся праздник "Алексей Рыбный".

Мероприятие в карельской столице посетил Артур Парфенчиков.

"Нам очень важно презентовать Карелию - это край Онежского и Ладожского, тысячи других озер, но у Карелии есть еще одни бренд. Наш край омывается одним из красивейших северных морей – Белым морем. Это наше богатство: и море, и та поморская культура, которая существует столетиями. Фестиваль будем развивать, надеемся, что он станет международным, что Белое море станет популярным туристским местом",- заявил Парфенчиков.

Глава Карелии сообщил, что Карелия в скором времени вернет себе славу морского рыбного региона благодаря новым заводам по переработке рыбы, которые откроются в Кондопоге и Беломорске.

Праздник "Алексей Рыбный" проводится накануне одноименного народного праздника, который отмечается 25 февраля. В этот день, по народным представлениям, начинает таять снег и хорошо ловится рыба. На Алексея Рыбного было принято подавать на стол блюда из рыбы, информирует пресс-служба регионального правительства.

В Карелии в воскресенье ожидаются ночные морозы

Морозная погода сохранится в республике, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске в воскресенье будет наблюдаться облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег. Ветер - северный умеренный.

Температура воздуха ночью: -14, -16 градусов. Днем: -10, -12 градусов.

В Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью: -11, -16 градусов, местами до -24 градусов. Днем: -8 -13 градусов, местами до -18 градусов.

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