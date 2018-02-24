Самые значимые события субботы

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ДТП со смертельным исходом произошло в Кондопожском районе.
24 февраля около 9 часов утра в Кондопожском районе на автодороге Кяппесельга - Старая Кяппесельга произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, трое мужчин двигались на самодельном незарегистрированном транспортном средстве. В процессе движения произошел отрыв передней вилки, которая уткнулась в дорогу, в результате чего транспортное средство опрокинулось.
Находящийся сзади пассажир, пожилой мужчина, при падении получил травмы и скончался до приезда бригады скорой помощи, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Карелии.Смотреть подробнее
В течение 59 лет было известно только о девяти погибших в результате таинственного происшествия.
Исследователь-любитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил свидетельства о десятом трупе, найденном на месте гибели группы Дятлова, сообщает URA.RU.
Дегтерев рассмотрел руку неизвестного человека на одной из фотографий, сделанных поисковиками. С момента трагедии, случившейся в 1959 году, было известно только о девяти погибших.
"Тело обнаружили, отметили снятой лыжей и сделали (по крайней мере) три фотографии. На фотографиях из сугроба торчит человеческая рука. Видны и занесенные снегом фрагменты одежды. Больше упоминаний об этом трупе нигде нет. Он не фигурирует в уголовном деле. Акта его вскрытия также нигде нет. … На одном экземпляре фото даже есть подпись (лабаз). Но на руку, торчащую из-под снега, никто внимания не обратил. Значит, десятый труп не был идентифицирован", — считает Дегтерев.
Исследователь предложил два варианта того, кем был десятый человек. По первой версии, это был еще один участник похода, о котором нет никаких воспоминаний. По второй версии, это один из напавших на группу Дятлова.
"Возможно, это один из нападавших. Это в том случае, если они нападали группой. Если это был один человек, то он обладал невероятной силой и навыками охотника. Однако и это не спасло его от смерти. То, что рука его обнажена, возможно, доказывает тот факт, что одежда его была разорвана при нападении. Получив рану, он спустился вниз к лабазу. Там была одежда, аптечка и еда. Однако неизвестный человек умер у самого лабаза. Снег надежно укрыл тело. Обнаружили его только сами поисковики", — предположил Дегтерев.
Конспиролог также указал на "интересную телефонограмму", в которой руководитель поисковиков докладывал о найденном теплом свитере производства КНР и солдатской обмотке из шинельного сукна. "Характерно, что таких вещей ни у кого не было в группе. Так может эта обмотка была от десятого члена группы? Или её оставил нападавший?", — задался вопросом исследователь.
Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала. Вскоре на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, еще четверых обнаружили под снегом лишь через два месяца. У погибших были переломаны ребра, а у одного была вмятина на черепе. Причина случившегося до сих пор неизвестна.Смотреть подробнее
Сотрудники МЧС спасли трех подростков, которые отправились на Ивановские острова и не смогли вернуться в город.
23 февраля в районе 14:00 часов трое подростков вышли из города Петрозаводск по льду Онежского озера на Ивановские острова. При этом они никого не предупредили о своем перемещении. С собой подростки взяли средства связи и небольшой запас еды. В 21:00 час они запросили помощи, так как решили, что не смогут самостоятельно вернуться домой.
«Выдвинулись мы поздно, розжиг не взяли, да и холодно сегодня. В самом конце пути мы поняли, что сами назад не доберемся. Мы и вода замерзли, костер разжечь не смогли»,- пояснил один из подростков спасателям, которые прибыли на подмогу.
Для спасения пострадавших было оперативно направлено судно на воздушной подушке Хивус 10 Карельской республиканской поисково-спасательной службы. В работах по спасению приняли участие также сотрудники ГИМС МЧС по Карелии и сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части для оказания первой медицинской помощи.
Подростки были эвакуированы на берег, все трое осмотрены медицинским работником. Никто из них не нуждался в медицинской помощи. Подростки были переданы родителям, сообщают в МЧС РФ по Карелии.Смотреть подробнее
В карельской столице произошло ДТП с участием фургона и легкового автомобиля.
Авария произошла вечером 23 февраля на Ключевском шоссе. Об этом сообщает паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии" в соцсети "Вконтакте".
Легковой автомобиль после столкновения оказался на обочине. Транспортные средства усложнили проезд общественного транспорта по шоссе, сообщает очевидец аварии.Смотреть подробнее
Дорожные рабочие перекроют движение транспорта на подъезде к аэропорту Петрозаводска.
24 февраля, в субботу, движение по временному мосту через реку Шуя на 3-м км. автодороги Р-21 "Кола", в районе подъезда к аэропорту «Петрозаводск», будет перекрыто с 8:00 до 9:00 часов и с 12:00 до 13:00 часов.
Об этом сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Кола".
Временная остановка движения всех видов транспорта по трассе связана с выполнением работ по демонтажу балок пролетного строения основного моста.Смотреть подробнее
Сегодня психиатр прочитает жителям карельской столицы лекцию для взрослых.
Врач-психиатр и научный журналист Виктор Лебедев прочитает лекцию "Тело и секс" сегодня в петрозаводском клубе Agriculture_club.
Сообщается, что лекция будет посвящена сексуальности и телесности в жизни человека. На ней предполагается обсудить изменения в этой сфере человеческой жизни в течение нескольких столетий.
Автор лекции поговорит со слушателями о сексуальном просвещении, нормальности и ненормальности разных форм сексуального поведения в настоящее время.
Лекция имеет возрастное ограничение: 18+. В этой связи на входе организаторы мероприятия обещают проверять документы, удостоверяющие личность.
Начало мероприятия в 15:00.Смотреть подробнее
Спасатели ликвидировали возгорания в двух домах и одной частной бане в районах республики.
Днем 23 февраля пожарно-спасательные подразделения Кемского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Кемь, ул. Гористая, д. 1.
В тушении пожара принимали участие семь человек и две единицы техники. Пожар был ликвидирован.
24 февраля в половину второго ночи пожарно-спасательные подразделения Пудожского района выезжали на тушение пожара в частной бане по адресу: Пудожский район, п. Онежский, ул.Советская.
Пожар был ликвидирован силами четырех человек и двух единиц техники.
Утром 24 февраля пожарно-спасательные подразделения Беломорского района были заняты ликвидацией пожара в частном доме по адресу: г. Беломорск, остров Сорокский.
Для тушения пожара были привлечены семь человек и две единицы техники. Пожар был также ликвидирован.Смотреть подробнее
Прогремевший в Петрозаводске салют в честь Дня защитника Отечества был снят на видео
Жители Петрозаводска могли понаблюдать за салютом на набережной Онежского озера.
Как ранее сообщали в администрации города, для столицы Карелии был подготовлен фейерверк по специальному сценарию для городов воинской славы, со специальным пиротехническим рисунком.Смотреть подробнее
Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил Фестиваль зимней рыбной ловли и рассказал о перспективах республики.
Сегодня в Карелии проходит первый Фестиваль зимней рыбной ловли.
Основной площадкой праздника стал Беломорск. В Петрозаводске состоялся праздник "Алексей Рыбный".
Мероприятие в карельской столице посетил Артур Парфенчиков.
"Нам очень важно презентовать Карелию - это край Онежского и Ладожского, тысячи других озер, но у Карелии есть еще одни бренд. Наш край омывается одним из красивейших северных морей – Белым морем. Это наше богатство: и море, и та поморская культура, которая существует столетиями. Фестиваль будем развивать, надеемся, что он станет международным, что Белое море станет популярным туристским местом",- заявил Парфенчиков.
Глава Карелии сообщил, что Карелия в скором времени вернет себе славу морского рыбного региона благодаря новым заводам по переработке рыбы, которые откроются в Кондопоге и Беломорске.
Праздник "Алексей Рыбный" проводится накануне одноименного народного праздника, который отмечается 25 февраля. В этот день, по народным представлениям, начинает таять снег и хорошо ловится рыба. На Алексея Рыбного было принято подавать на стол блюда из рыбы, информирует пресс-служба регионального правительства.Смотреть подробнее
Морозная погода сохранится в республике, сообщает Гидрометцентр.
В Петрозаводске в воскресенье будет наблюдаться облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег. Ветер - северный умеренный.
Температура воздуха ночью: -14, -16 градусов. Днем: -10, -12 градусов.
В Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Ветер северный, северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью: -11, -16 градусов, местами до -24 градусов. Днем: -8 -13 градусов, местами до -18 градусов.Смотреть подробнее
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу 24 февраля. Подробнее
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Глава российского Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что пациенты из иностранных государств стали активнее приезжать на лечение в Россию и, в частности, в Карелию. ПодробнееКомментарии: 6
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