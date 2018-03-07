Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

Как журналист "Столицы на Онего" к Путину ездила

Читайте репортаж из Калининграда, как карельские журналисты побывали на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Возможность увидеть и пообщаться с Путиным мы получили, став лауреатами всероссийского конкурса ОНФ "Правда и справедливость". Всего на конкурс было прислано более 5,5 тысяч работ из всех регионов страны, 350 человек признали победителями, среди них оказались и мы – журналисты из Карелии.

Обычно награждение лауреатов проходит в Санкт-Петербурге, а в этом году было принято решение провести Медиафорум в Калининграде. Как объяснили организаторы, Калининград был выбран потому, что является неформальной столицей средств массовой информации, региональных СМИ. Позже, на экскурсии, мы узнали, что в этом городе в юности жила экс-супруга президента страны Людмила Путина.

В Калининград вылетели из Санкт-Петербурга, этим же рейсом в на Медиафорум летели журналисты из города на Неве и Ленинградской области. Свободных мест в салоне не было.

Моими соседями в ряду кресел оказалась женщина с повязкой на глазу, которая внимательно смотрела в иллюминатор и фотографировала пространство под крылом самолета.

И с правой стороны сидела худенькая девушка, она с фантастической скоростью что-то печатала на ноутбуке, успевая одновременно вести переписку в чате на телефоне. Видимо, коллега по журналистскому цеху. Ее бурную деятельность на время полета прервала стюардесса, попросив выключить гаджеты. Девушка закрыла ноутбук, надела маску на глаза и, как по щелчку, отключилась. Позже я видела ее на форуме все так же склоненной над компьютером и стучащей по клавишам.

Как мы встретились с Владимиром Владимировичем, читайте здесь.

В Карелии Методие Бужора сравнили со Стасом Михайловым

На совете при Главе Карелии по содействию развитию гражданского общества и правам человека рассказали о прошедшем концерте Методие Бужора в Петрозаводске.

Праздничный концерт, посвященный 8 Марта, прошел во вторник в Музыкальном театре Карелии.

Одна из участниц заседания поблагодарил главу республики Артура Парфенчикова за этот подарок.

"Это был триумфальный подарок, очень вам благодарны", - сказала она.

"Женщины вчера слушали его с придыханием. Видимо, нравится. То есть такой реальный конкурент Стаса Михайлова появился", - сказал Артур Парфенчиков.

Руководитель республики также отметил нехватку большого концертного зала в городе, который бы дал возможность пригласить больше число зрителей в зал.

Жителям Карелии с 1 мая установят тариф на вывоз мусора

В Карелии начался запуск новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает региональный Минстрой.

"Система предполагает наличие договорных отношений с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Карелии таким оператором по итогам открытого конкурса, проведенного в феврале, стало ООО "Автоспецтранс", - говорится в сообщении.

Директор компании Иван Новиков отметил, что теперь новая система по обращению с отходами предполагает исключение сбора и вывоза отходов из перечня услуг и работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов.

Услуга по обращению с отходами становится коммунальной, и тарифы в этой сфере регулируются государством. Планируется, что в Карелии единый тариф на услугу регионального оператора будет установлен Госкомитетом РК по ценам и тарифам с 1 мая и дифференцирован по районам.

В связи с этим всем потребителям – физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Карелии, необходимо обратиться в "Автоспецтранс" для заключения договора по обращению с ТКО. Заключение указанного договора для всех категорий потребителей имеет обязательный характер.

ВИДЕО: Автомобиль ДПС сломал шлагбаум во дворе на Варламова?

Камера компании "Ситилинк" запечатлела, как во дворе дома 11 по улице Варламова в Петрозаводске шлагбаум зацепился за проблесковые маячки автомобиля ДПС.

Инцидент произошел 2 марта.

На кадрах видно, что установленный во дворе шлагбаум сначала задевает одна машина, а затем и вторая - автомобиль ДПС: шлагбаум цепляется за его проблесковые маячки и гнется.

ВИДЕО: В Карелии водитель "дрифтанул" на глазах у сотрудников полиции

Камера компании "Ситилинк", установленная на площади Мира в Кондопоге, запечатлела, как к дрифтующему водителю подъехала машина ДПС.

Инцидент произошел несколько дней назад.

фото: http://ramki-vsem.ru

На что обращать внимание при покупке цветов и как сохранить букет: советы специалистов к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня на сайте управления Роспотребнадзора по Карелии появилась памятка для тех, кто будет покупать живые цветы.

Как отмечают специалисты, покупка цветов – дело не только интересное, но и ответственное. "Секрет красивого букета, который долго останется свежим, состоит из двух слагаемых: первое – это свежесть каждого цветка, и второе – правильные условия хранения", - сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Итак, что нужно сделать, чтобы выбрать действительно свежие цветы?

Во-первых, специалисты советуют обратить внимание на стебель – он не должен быть слишком сухим.

"Очень хорошим признаком свежести при покупке цветов, и в частности – роз, является наличие так называемой "рубашки" или "рубашечного листа". Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и словно обнимают полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие "рубашки" вовсе не является свидетельством "второй свежести" цветка", - отмечают в ведомстве.

Далее следует посмотреть, насколько раскрыт бутон.

"Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы, купить полностью раскрытый бутон может быть соблазнительно – ведь он так красив, но срок жизни такого цветка значительно меньше", - напоминают в Роспотребнадзоре.

Кроме того, о свежести цветка свидетельствует эластичность лепестков.

"Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У растений "не первой свежести" лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно – слегка подсохшими; они с трудом возвращаются на место, и нередко осыпаются при любом прикосновении", - говорится в памятке.

Также специалисты рекомендуют обращать внимание на то, есть ли искусственные украшения на бутоне.

"Если вы видите, что вокруг бутона красуется оборка из яркой фольги или другие декорации (не заказанные вами) – скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного – свежести", - подчеркивают они.

Лучший способ сохранить живые цветы – это купить и сразу поставить их в вазу, не оставляя надолго без воды.

Букет долго простоит, если не подвергать цветы резким перепадам температур.

"Если букет приобретается зимой или как сейчас при морозной погоде, не спешите вносить цветы в дом – оставьте их на несколько минут в тамбуре или в прихожей, где немного прохладнее, - сообщается на сайте ведомства. - Также позаботьтесь о том, чтобы в дороге к месту назначения цветы были надежно укрыты от ветра, снега, морозного воздуха и других неблагоприятных воздействий".

Специалисты также советуют обработать стебли перед тем, как поставить цветы в вазу. Обычно продавец подрезает стебли, но для того, чтобы букет получал необходимое количество влаги, лучше повторить эту процедуру еще раз, отмечают в Роспотребнадзоре. Для цветов с мягким, толстым стеблем предпочтительнее косой срез, чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез.

"Растения с жестким, древовидным стеблем требуют следующей обработки: стебель нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом или "размочалить", - говорится в сообщении ведомства.

Также специалисты советуют удалить нижние листья, в том числе свежие.

"Для каждого цветка важны "правильные" соседи. Не стоит ставить в одну вазу: нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи – отличный способ превратить любой букет в завидного "долгожителя", - отмечают в Роспотребнадзоре. - Не стоит забывать о таких средствах, как щепотка сахара для роз, тюльпанов, гвоздик".

За 60 лет безаварийной езды жителю Карелии подарили световозвращающий жилет

В ГИБДД Карелии поменяли права 88-летнему мужчине, который за 60 лет ни разу не нарушил правила.

В отделение ГИБДД Беломорского района для замены водительского удостоверения обратился пользователь единого портала государственных услуг Александр Иванович 1930 года рождения. Пожилой водитель воспользовался сервисами сайта госуслуг: записался на удобное время для посещения ГИБДД и оплатил госпошлину с выгодной скидкой 30%.

Водительские права Александр Иванович получил в 1958 году, и за шестьдесят лет управления автотранспортом он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Участнику движения почтенного возраста сотрудники Госавтоинспекции выдали водительское удостоверение и поблагодарили за исключительную дисциплинированность и безупречную водительскую репутацию.

Автоинспекторы пожелали Александру Ивановичу доброго здоровья и безопасных дорог, и вручили в подарок световозвращающий жилет.

ФОТО: Мэрия Петрозаводска оценила, насколько безопасны лестничные спуски

Специалисты управления благоустройства и экологии проверили качество уборки и обработки противогололедными материалами аллей и лестниц Петрозаводска.

В ходе очередного рейда произведен контроль состояния лестничных спусков в районе Первомайского и Октябрьского проспектов, а также улиц Вольной и Железнодорожной.

- Помимо этого проверено качество уборки и противогололедной обработки пешеходных дорожек и аллей в районе памятника Жукову и бульвара Победы, в сквере Машиностроителей, - пояснила начальник управления благоустройства и экологии администрации города Анна Дудырина.

Отмечено, что все участки, проверенные специалистами во время рейда 6 марта, содержатся в удовлетворительном состоянии.

Политолог Олег Реут: зачем нужен Общественный штаб по наблюдению за выборами

Что стоит за информационным сообщением об открытии этой структуры и как она будет работать?

История штаба началась поздним вечером 10 сентября прошлого года, когда при подведении итогов губернаторских выборов, проводимых в единый день голосования-2017, пришло понимание того, что в Карелии в общественном наблюдении участвовали несколько команд, и было бы здорово постараться объединить усилия при наблюдении за президентскими выборами.

Региональный координатор Движения в защиту прав избирателей "Голос" Глеб Яровой и политолог Олег Реут как эксперт движения стремились активно выступать в средствах массовой информации, информируя, а по сути последовательно просвещая аудиторию о важности общественного контроля над выборами с целью повышения доверия к демократическим процедурам.

"Столица на Онего" межрегиональный Интернет-журнал "7х7" всегда старались идти навстречу, предоставляя возможность публикации материалов по тематике общественного наблюдения. Именно эти два издания согласились стать информационными партнерами Общественного штаба.

18 марта оба ресурса уже в 7.00 начнут вести онлайн-трансляции, которые в этот день представители Штаба постараются сделать самыми читаемыми сайтами как для наблюдателей на УИКах, так и для всех избирателей Карелии.

Подробности – в нашем материале.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду 7 марта.

В 10.00 на набережной Петрозаводска стартуют соревнования кайтеров.

В 10.00 в мэрии Петрозаводска обсудят вопрос об установке арт-объекта "Я люблю Петрозаводск" на территории Центрального сквера.

В 11.00 Совет по содействию развитию гражданского общества и правам человека обсудит в правительстве Карелии процедуру наблюдения на выборах 18 марта.

В 12.10 в БСМП Петрозаводска передадут оборудование, приобретенного за счет средств резервного фонда президента РФ.

В 12.50 медицинское оборудование передадут в республиканский онкодиспансер.

В 14.00 мэр Петрозаводска Ирина Мирошник встретится в администрации с матерями воинов, погибших в локальных войнах, и руководителями организаций, работающих в сфере патриотического воспитания населения.

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