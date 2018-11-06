Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска прокомментировали ситуацию с закрытием реконструированного детсада из-за угрозы обрушения крыши

Мэрия Петрозаводска рассказала, что будет с воспитанниками и воспитателями детского сада №53 на улице Ленинградской, который пришлось закрыть на ремонт спустя 4 месяца после открытия.

"На основании полученной 2 ноября информации о возможной перегрузке несущей конструкции здания было принято решение о временной приостановке работы детского сада №53 на улице Ленинградской. Необходимо проведение строительной экспертизы для оценки ситуации, сообщает мэрия", - говорится в сообщении мэрии

В администрации отмечают, что деятельность детсада приостановлена до завершения ремонтных работ. На сегодняшний день сотрудники мэрии известили родителей всех детей, посещающих учреждение. 180 воспитанников перераспределяются в детские сады города. Решается вопрос трудоустройства сотрудников дошкольного учреждения.

Напомним, что здание на улице Ленинградская было приобретено у частного лица (многие годы в нем располагались частные офисы). Оно обошлось казне в 86,2 миллиона рублей. Поскольку долгое время здание не использовалось по назначению, потребовалась реконструкция, которая затянулась на три года. В итоге из бюджета было израсходовано 162 миллиона рублей.

Детсад №53 был заново открыт 6 марта 2018 года.

В апреле учреждение вновь закрыли на ремонт из-за проблем с внутренними инженерными сетями. Воспитанники на время ремонта были распределены по другим детсадам. Вновь свои двери детсад на Ленинградской распахнул в июне.

Прошло чуть больше четырех месяцев, и детсад вновь закрывают на ремонт. Теперь уже из-за угрозы обрушения крыши.

фото: dtpptz.ru / Павел Сергейчик, Михаил Борисов, Даниил Милянчук

ФОТО: Самосвал в Петрозаводске раздавил легковой автомобиль

На Перевалке груженый самосвал упал на легковой автомобиль.

Сегодня утром, 6 ноября в 11.00, произошло ДТП с участием КамАЗа и легкового автомобиля Chevrolet Lanos произошло на улице Сыктывкарская, у дома № 1, в районе пересечения с улицами Мичуринская и Чкалова, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Происшествие произошло на участке с проводимыми дорожными работами.

При разгрузке самосвала произошло опрокидывание на стоящий легковой автомобиль.

В результате происшествия легковой автомобиль оказался засыпан песком под опрокинувшимся самосвалом.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, информации о пострадавших в данном ДТП в ведомство не поступало.

Семья известных телеведущих отдыхает в Карелии

Екатерина и Александр Стриженовы отдыхают в Карелии.

Как пишут Дни.ру, Екатерина Стриженова около года безуспешно пытается скрыть раздавшуюся фигуру под широкими нарядами. Но зорких поклонников не обманешь. Они заметили, что 50-летняя телеведущая, всегда выглядевшая стройной и подтянутой, проигрывает борьбу с лишним весом.

Екатерина набралась решимости и дала килограммам бой. Еще месяц назад она приступила к интенсивным тренировкам и потеряла 4 килограмма 200 граммов. Помог ей в этом, как признавалась Стриженова, и особый режим питания.

Но на этом звезда не остановилась. В сопровождении супруга Александра Екатерина уехала в Карелию, где поселилась в популярной среди звезд российского шоу-бизнеса детокс-клинике. И, как заметили подписчики, это явно пошло звезде на пользу.

"Мы в Карелии! Время остановилось….Давно вы просто гуляли по лесу, просто дышали, просто разговаривали, держась за руки?", - пишет Стриженова в Instagram.

ВИДЕО: НТВ рассказало о судьбе детей, чья мать умерла в роддоме Петрозаводска

Родственники погибшей настаивают на том, что врачи допустили преступную халатностью.

Как сообщается на сайте НТВ, для 39-летней Любови П. третьи роды оказались роковыми. Родственники пришли не на выписку, а за справкой о смерти. Надежда вспоминает: сестра отправлялась в больницу со спокойной душой, легла на сохранение за 10 дней, звонила счастливая, радовалась, что врач хороший и опытный. Уже после появления на свет ребенка начались проблемы.

Недомогание и слабость вскоре сменились высокой температурой. Женщине сделали УЗИ, которое показало внутреннее кровотечение. Любовь экстренно прооперировали. Если верить официальному заключению, она потеряла почти 3 литра крови. После манипуляций у пациентки остановилось сердце, врачи констатировали клиническую смерть. Через 9 минут сердце все же удалось запустить, но к этому моменту в мозге произошли необратимые изменения. Через 12 дней многодетная мать скончалась.

Было возбуждено уголовное дело. Прошло больше полугода, но ни виновных, ни детальных обстоятельств гибели так и не появилось, говорят родные. В Минздраве между тем провели собственное расследование. Врачи наказаны, но не уволены.

Между тем родные погибшей уверены: именно халатность врачей привела к трагедии. Они полагаются на результаты независимой экспертизы, которая установила, что во время кесарева сечения была задета брюшная аорта. В декабре будет готово еще одно заключение, которое, вероятно, поставит точку в деле о смерти пациентки.

Подробности трагедии читайте на "Столице на Онего".

фото: фото: vk.com/public155164949

Брат виновника ДТП в Карелии, где погиб младенец, извинился в соцсетях перед родными пострадавших

В Сортавале брат 18-летнего виновника смертельного ДТП принес извинения и соболезнования родственникам пострадавших.

"Уважаемые родные и близкие люди, пострадавших вчера в этой страшной аварии на улице Спортивной! – написал житель Сортавалы в соцсети, - от всей нашей семьи выражаем глубочайшие соболезнования и просим у вас прощение за причиненное вам горе, мы скорбим вместе с вами. Нет таких слов, которые вернут вам близкого человека! Мы будем молиться вместе с вами, чтоб Господь дал вам терпения и сил пережить это".

Напомним, 4 ноября в 17.40 в Сортавале на ул.Спортивная 18-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением и наехал на пешеходов – молодую семью – 25-летнего мужчину, 23-летнюю женщину и 7-месячного ребенка, который находился в коляске.

В результате происшествия пешеходы получили травмы и были госпитализированы. Младенец во время реанимационных действий скончался.

фото: pxhere.com/ru/photo/1023466 / CC0 Public Domain

В Карелии полиция начала штрафовать владельцев собак

Сотрудники МВД Карелии в октябре впервые начали составлять протоколы об административных правонарушениях против владельцев собак, нарушающих правила выгула питомцев.

Полицейские получили право составлять протоколы об административных правонарушениях по ряду статей с 6 октября 2018 года.

С этого дня начало действовать соглашение правительства Карелии с МВД о расширении полномочий полицейских. Согласно этому документу, работа сотрудников МВД по составлению протоколов финансируется из республиканского бюджета.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: В Петрозаводске сирота в течение пяти лет добивался получения собственного жилья

Воспитанник карельского детского дома после многолетних судебных тяжб получил однокомнатную квартиру.

Петрозаводчанин Александр Шишков на днях отметит новоселье. Молодому человеку пришлось бороться за свою квартиру в течение пяти пять лет.

Александр показывал свою новую квартиру журналистам ГТРК "Карелия". Однокомнатная, но просторная, отдельная кухня, есть кладовка и балкон. Эту квартиру он получил как сирота. Когда ему было 10, мать лишили родительских прав, и он оказался в Медвежьегорском детском доме. Когда пришло время отправляться во взрослую жизнь, решил переехать в Петрозаводск. В большом городе — больше возможностей. И Александр в нем не растерялся — нашел работу в строительной фирме. А вскоре встретил девушку по имени Валерия. Она стала его опорой, а затем и женой, рассказали журналисты в своем сюжете.

О том, что у Александра есть право на получение жилья, он узнал случайно от знакомых.

"У меня не было жилья, даже прописки не было. Процесс в суде был очень долгим", - признался сирота.

На сегодняшний день в Петрозаводске в список детей сирот, имеющих право на предоставление жилья, включены 322 человека. Из них 73 человека имеют судебные решения.

В этом году в столице Карелии 28 детей-сирот, включая Александра Шишкова, получили собственное жилье. В администрации города надеются, что в 2019 году средств на закупку квартир для сирот выделят не меньше.

фото: vk.com/public155164949

В Карелии возбуждено уголовное дело после ДТП, где погиб младенец

По факту смертельного ДТП в Сортавале, унесшего жизнь 7-месячного ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщил в ГИБДД Карелии.

ДТП с трагическими последствиями произошло 4 ноября в Сортавале. Около 18 часов вечера на улице Спортивной водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением и наехал на пешеходов – молодую семью – 25-летнего мужчину, 23-летнюю женщину и 7-месячного ребенка, который находился в коляске.

В результате происшествия пешеходы были травмированы и доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Младенец получил травмы несовместимые с жизнью, во время реанимационных действий ребенок скончался.

Его родители находятся на стационарном лечении.

По факту ДТП возбуждено дело по ч. 3 ст. 264 (ДТП, совершенное по неосторожности, повлекшее смерть пешехода) Уголовного Кодекса Российской Федерации.

фото: dtpptz.ru

ВИДЕО: Три человека пострадали при столкновении автомобилей в Петрозаводске

На Зареке столкнулись два автомобиля, в аварии получили травмы три человека, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

По информации службы, 5 ноября в 17.15 на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Луначарского.

Водитель ВАЗ при повороте налево не предоставил преимущество и врезался в Daewoo Nexia, который двигался навстречу в прямом направлении.

В ДТП пострадала 45-летняя пассажирка Daewoo, она была госпитализирована. Травмы также получили 19-летний и 18-летний пассажиры ВАЗа, им назначено амбулаторное лечение.

фото: gov.karelia.ru

Власти в Карелии меняются, а их эффективность - нет

Политолог Олег Реут сравнил заявления представителей правительства Карелии относительного будущего региональной экономики.

Удивительная вещь Интернет. Он действительно помогает оценить эффективность действий властей. Обратишься в цифровой архив, а там так называемые "новости из будущего". После ознакомления с ними не так уж и трудно исследовать наступившие события для того, чтобы понять, как реализуется политическая воля, как разворачиваются инвестиционные проекты, насколько власти могут адекватно понимать происходящие изменения.

Четыре года назад профильное министерство экономики Карелии возглавлял Валентин Чмиль. Многим предпринимателям он запомнился по формуле "республика-промежуток" и готовности "заниматься проституцией". В рамках подготовки осеннего заседания Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея Республики Карелия (как известно, весной заседание проходит в Москве, осенью – в Петрозаводске) в октябре 2014 года Чмиль декларировал: "Одно из важных направлений работы в [инвестиционном] направлении – создание индустриальных парков. На первом этапе на территории Карелии планируется создание пяти таких парков, где смогут разместиться инновационные производства".

Осенью 2018 года приходится констатировать, что ни одного индустриального (промышленного) парка в Карелии не создано. И скорее всего в ближайшие пять лет ни один промпарк не появится. От планов по их формированию и развитию региональное правительство полностью отказалось. В республике подготовлена промышленная площадка в Надвоицах, но пока ни одно производство там не размещено. Вторая промплощадка создаётся на территории Петрозаводского городского округа. Хотя здесь правильнее говорить об инфраструктурном обеспечении промплощадки. Реализация инвестиционных проектов в объёме 4 миллиардов рублей запланирована на 2020 год.

"Наиболее активно работа по созданию технопарка идет на территории Надвоицкого городского поселения в Сегежском районе при участии недавно созданного Фонда поддержки моногородов." – Как известно, нынешние отношения с Фондом вступили в стадию, когда он требует от правительства Карелии вернуть все потраченные средства. "Объекты инвесторами не востребованы. Рабочие места не созданы, инвестиции не привлечены." Удивительно, но в проекте республиканского бюджета на 2019 год возврат 0.3 млрд. рублей пока не заложен.

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