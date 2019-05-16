Самое важное за сегодня

фото: Валерий Поташов

Депутаты парламента Карелии предлагают увеличить избирательные фонды кандидатов

Избирательные фонды кандидатов в депутаты Законодательного собрания Карелии могут вырасти до 5 миллионов, а избирательных объединений – до 60 миллионов рублей.

Группа карельских парламентариев, представляющих все партийные фракции – от "Единой России" до "Яблока", предложила внести поправки в закон о выборах депутатов Законодательного собрания республики. Законопроект предусматривает увеличение предельного размера избирательного фонда кандидата в депутаты карельского парламента с 1 миллиона 500 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, а избирательного объединения – с 4 миллионов 500 тысяч рублей до 60 миллионов рублей.

Вместе с тем, представители партийных фракций высказались за необходимость корректировки размера денежных средств, которые вправе вносить сам кандидат в депутаты Законодательного собрания Карелии и юридические лица. "Предлагается увеличить размер собственных средств кандидата, которые он может вносить в свой избирательный фонд, с 20 процентов до 50 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата, а также уменьшить размер добровольных пожертвований юридических лиц с 20 процентов до 10 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда избирательного объединения", – говорится в пояснительной записке к проекту поправок.

Как утверждают авторы законопроекта, его принятие "позволит повысить финансовую прозрачность поступления и расходования средств избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Карелии". Правда, как эти поправки "повысят финансовую прозрачность" избирательных фондов кандидатов, в пояснительной записке не уточняется.

фото: Читатель "Столицы на Онего"

ФОТОФАКТ: В Карелии змеи выползли к дому

В одном из поселков Карелии две гадюки выползли из канавы к частному дому.

Читатель "Столицы на Онего" прислал в редакцию фото двух мертвых змеи, которых он запечатлел в одном из поселков Пряжинского района.

Местным жителям пришлось их убить, потому что змеи выползли к дому, во дворе которого обычно играют дети.

"Каждый год змеи "атакуют" поселок. Особенно тяжело тем, кто живет вблизи водоемов. В прошлом году их было очень много. Страшно. Не за себя, а за детей. Они играют и не смотрят под ноги. Убивать этих созданий совсем не хочется. Иногда и рука не поднимается. Но выбор есть не всегда. Что мы будем делать, когда они укусят детей?", – поделилась местная жительница.

фото: dtpptz.ru

ФОТО: Под Петрозаводском образовался опасный провал на дороге

В группе "ДТП ПТЗ" водители опубликовали фото разваливающейся дороги.

"На 7 км в сторону Лососинного проваливается асфальт. О проблеме сообщили, решают", – написали в группе.

фото: dtpptz.ru

ФОТО и ВИДЕО: Автомобиль спровоцировал групповое ДТП под Петрозаводском

В Прионежском районе на трассе столкнулись три автомобиля, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.

В среду в 17.25 на подъезде к аэропорту "Петрозаводск" водитель ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения и врезался в Renault. ВАЗ отбросило на Mitsubishi.

В ДТП пострадал 41-летний водитель Renault.

фото: Pixabay

Гендиректор дорожного управления в Карелии сдавал в аренду своей же компании служебный автомобиль

Руководитель "Костомукшского ДРСУ" обогатился почти на 1,4 млн рублей, сообщили в городском суде.

Костомукшский городской суд рассмотрено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Костомукшское ДРСУ", который сдавал в аренду служебный автомобиль своей же организации.

При этом, обвиняемый продолжал использовать автомобиль в личных целях, привлекая для служебных поездок сторонних перевозчиков. Помимо этого по авансовым отчетам получил от компании на возмещение затрат по обслуживанию и ремонту автомобиля, приобретению запасных частей, оплате штрафов ГИБДД, заправке автомобиля около 85 тысяч рублей.

ООО "Костомукшское ДРСУ" был причинен материальный ущерб на общую сумму около 1,4 млн рублей.

Мужчина полностью материальный ущерб и выплатил штраф в размере 40 тысяч рублей.



фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Утром в Петрозаводске такси попало в ДТП

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой.

На сайте ДТП ПТЗ сообщается, что авария произошло 16 мая в 6.53 на регулируемом перекрёстке, когда один из участников ДТП, автомобиль службы такси, совершал левый поворот на ул. Мелентьевой, а второй автомобиль двигался по Октябрьскому пр. в прямом направлении.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Информация о пострадавших уточняется.

Видеокамеры запечатлели момент ДТП.

фото: ТАСС / Борис Кавашкин

Карельские клещи атакуют соседнюю область

Трое жителей Мурманской области подцепили клещей в Карелии.

В Роспотребнадзоре Мурманской области появилась информация о случаях присасывания клещей. Хотя известно, что клещей там быть не может.

Трое жителей Мурманской области обратились в медицинские организации по поводу присасывания клещей, которых они подцепили в Карелии.

Зарегистрированные случаи присасывания клещей произошли на территориях Республики Башкортостан, Вологодской области, Ленинградской, Новгородской и Ярославской областей, а также Карелии.

фото: Валерий Поташов

Слабунова обратилась к Бастрыкину за помощью в сносе "Невского пассажа"

Лидер "Яблока" сообщила председателю Следственного комитета РФ, что жильцы дома с незаконной торговой пристройкой в Петрозаводске доведены до отчаяния.

Депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова, возглавляющая российскую партию "Яблоко", обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разрешить ситуацию со сносом торговой пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске. Как пояснила Слабунова, поводом для этого послужило обращение в ее адрес Михаила Гошкиева, одного из жильцов дома N30 по проспекту Александра Невского, где возведен "Невский пассаж".

"Гошкиев М.А. сообщает о том, что в 2010 году незаконно построили пристройку с подвалом к жилому дому, тем самым нарушив его конституционные права и федеральные законы – право на охрану здоровья, охрану окружающей среды, право собственности. С его слов, полный перечень грубых нарушений строительных и санитарно-эпидемиологических правил изложен в решении суда от 20 сентября 2013 года, вступившим в законную силу 28 апреля 2014 года, на основании которого пристройку должны были снести в двухмесячный срок. Однако решение суда до сих пор не исполнено. Жильцы доведены до отчаяния, дошло до того, что один из них сообщил в СМИ о роковом намерении. Возможно, есть угроза жизни", - говорится в обращении карельского депутата к председателю Следственного комитета РФ.



Михаил Гошкиев. Фото: Валерий Поташов

Снос "Невского пассажа" – болезненная тема для нынешнего главы Карелии Артура Парфенчикова, В феврале 2016 года, еще будучи главным судебным приставом России, он заявил журналистам, что "не ожидает быстрого исполнения судебного решения, потому что оно очень сложное, поскольку там есть несколько серьезных юридических и технических проблем". Однако, как считают борцы с "Невским пассажем", власти в Карелии попросту защищают интересы коммерсантов, которые возвели пристройку, поскольку, по словам жильцов дома, никаких технических препятствий для ее сноса не существует.

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Ни еды, ни маршрутов – власти рассказали, почему туристы из Китая не едут в Карелию

Китайские турфирмы не могут организовать туры своих туристов в Карелию из-за проблем с питанием и составлением маршрутов.

Об этом рассказала сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике руководитель Управления по туризму Карелии Екатерина Биктимирова.

По ее словам, свои пожелания представители турбизнеса Китая высказывали в рамках программы обмена делегациями Карелии и китайской провинции Фуцзянь, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

Лидер по производству молока в России передумал запускать производство в Карелии

Представители компании "Молвест" заморозили планы запуска в Карелии своего производства из-за снижающегося спроса россиян на покупку молока.

Министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов рассказал, что менеджмент предприятия "Молвест" скорректировал свои планы по запуску в Карелии своего предприятия. Об этом глава регионального Минсельхоза сообщил на пресс-конференции, состоявшейся в Петрозаводске.

Что сказал руководитель компании "Молвест" о заморозке планов открытия производства в Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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