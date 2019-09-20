Важные новости 20 сентября

фото: Столица на Онего

Минздрав Карелии: участник "итальянской забастовки" не передал вызов к тяжелому пациенту

Руководство БСМП обратилось в правоохранительные органы с требованием дать оценку действиям фельдшера скорой помощи, который не передал вызов к тяжелобольному пациенту бригаде врачей.

Как сообщает пресс-служба министерства, больница скорой медицинской помощи провела служебную проверку размещенной в социальных сетях информации о задержке обслуживания вызова, поступившего на петрозаводскую станцию "скорой" 18 сентября.

По словам руководства учреждения, предварительные результаты проверки показали, что диспетчер – участник "итальянской" забастовки – по неустановленным причинам не передал вызов к тяжелому больному бригаде специалистов, несмотря на наличие свободной выездной бригады.

БСМП направила заявления в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку действиям фельдшера, пренебрегшего своими должностными обязанностями и поставившего под угрозу жизнь и здоровье человека, сообщили в министерстве.

Работники петрозаводской станции скорой помощи вышли на "итальянскую забастовку" 15 сентября. Медработники требуют от руководства больницы повышения зарплат и улучшения условий труда. В акции протеста по данным на 17 сентября принимали участие 38 фельдшеров и 37 водителей станции. Протестующие продолжают работать, но они отказались от переработок и трудятся на ставку.

фото: Кадр из видео

Медведь пробежал по деревне в Карелии (ВИДЕО)

В Олонецком районе очевидцы сняли на видео бегущего по деревне медведя.

В паблике "Видлица - News" 19 сентября появилось видео.

Очевидец ночью заснял бегущего по деревне Тулокса медведя.

Зверь бежал по дороге впереди автомобиля и свернул в лес.

фото: Столица на Онего

В дома жителей Петрозаводска сегодня придет тепло

Жилой фонд Петрозаводска начнут подключать к теплу сегодня, сообщили в администрации Петрозаводска.

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия издало приказ о начале отопительного сезона.

В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия, с 20 сентября в Петрозаводске установлено начало отопительного сезона. Теплоснабжающие организации приступают к подаче теплоносителя.

Администрация Петрозаводска довела эту информацию до управляющих организаций. Отметим, что подключение централизованных систем отопления в жилых домах происходит не одномоментно: на подключение внутридомовых систем отопления, как правило, уходит два-три дня, еще несколько суток потребуется на регулировку.

Бесперебойность процесса подачи тепла зависит от слаженной работы ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, которые на постоянной основе должны отчитываться о количестве объектов, подключённых к теплоснабжению.

Администрация Петрозаводска обращается к горожанам с просьбой в период начала отопительного сезона быть особенно внимательными, и в случае обнаружения неполадок на внутридомовых и внешних инженерных сетях информировать свою управляющую организацию, либо Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.

Стало известно, почему бастующий фельдшер "скорой" не отправил бригаду к больному в Петрозаводске

Источник на станции скорой помощи Петрозаводска прокомментировал информацию Минздрава Карелии о задержке выезда к тяжелому больному по вине участника "итальянской забастовки".

Как рассказал корреспонденту "Столицы на Онего" источник в БСМП, звонок от пациента поступил на станцию "скорой" 18 сентября в 18 часов 19 минут. В это время, по словам собеседника издания, дежурство вел фельдшер первой смены. Сообщается также, что звонок не был срочным и касался неотложной помощи.

Участвующий в "итальянской забастовке" фельдшер приступил к работе в 20 часов и начал отправлять бригады, в первую очередь, по срочным вызовам. Таким образом, поступивший на станцию звонок больного по неотложной помощи к моменту выхода на работу второй фельдшерской смены оставался без реакции в течение примерно одного часа и сорока минут.

Собеседник "Столицы на Онего" удивлен тем, что у министерства и руководства больницы не появилось вопросов к фельдшеру первой смены, который продержал звонок пациента без внимания в течение более чем полутора часов до выхода на смену "бастующего" фельдшера.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство здравоохранения республики обратилось в правоохранительные органы с требованием дать оценку действиям фельдшера скорой помощи, который не передал вызов к тяжелобольному пациенту бригаде врачей.

фото: ©ТАСС/Сергей Карпов

Молодая мать в Петрозаводске задушила новорожденного ребенка - Следком

В Петрозаводске молодая мать подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, женщина родила жизнеспособного ребёнка, 20 сентября подозреваемая, находясь дома, задушила ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного".

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, а также причины и условия, которые способствовали совершению данного преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы", - говорится в сообщении.

фото: © Валерий Поташов

МЧС предупреждает жителей Карелии о резком похолодании

В ночные и утренние часы с 21 по 25 сентября ожидаются заморозки, сообщили в МЧС Карелии.

Со ссылкой на карельский Гидрометцентр управление МЧС республики сообщило, что в ночные и утренние часы 21 – 25 сентября на большей части Карелия ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до –1…–5ºС.

Под Петрозаводском прошел град (ВИДЕО)

Житель Петрозаводска снял на камеру непогоду в Ялгоре.

Петрозаводчанин Александр запечатлел на камеру, как град с дождем обрушился на Ялгору.

"Град в районе Ялгубы", - написал автор видео.

фото: © Johnessen

Рецидивист с ножом напал на подростка в Костомукше, мальчик спасся в ванной

Житель Муезерского района Карелии предстанет перед судом за нападение на школьника с ножом, сообщил прокурор Костомукши Владимир Ушанов.

По его слова, обвинение по делу предъявлено 45-летнему жителю Муезерского района, который ранее был неоднократно судим за совершение хищений.

По версии следствия, 2 августа мужчина спал в подъезде жилого дома в Костомукше. Утром он попросил 15-летнего школьника, возвращавшегося из поликлиники, принести стакан воды.

Сам он зашел вслед за подростком в квартиру, где достал нож и начал угрожать. Школьник заперся в ванной и позвонил маме.

В это время злоумышленник взял телефон и другое имущество на 14 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления.

Благодаря обнаруженным отпечаткам пальцев сотрудники правоохранительных органов вычислили нападавшего и на следующий день задержали его. Злоумышленник оказал сопротивление и пытался скрыться в лесу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Костомукшский городской суд. Виновному грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

В центре Петрозаводска и на Древлянке изменится организация дорожного движения

Нововведения должны повысить безопасность и обеспечить пропускную способность автомагистралей, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 11 октября запрещается поворот налево с Ярославской улицы на Лососинское шоссе. На пересечении будет установлен соответствующий дорожный знак (4.1.2 "Движение направо").



Взято с сайта Администрации Петрозаводского городского округа

В этот же день вступит в силу запрет на остановку транспорта на проспекте Карла Маркса, на участке от улицы Андропова до площади Ленина.



Взято с сайта Администрации Петрозаводского городского округа

Администрация города просит водителей проявлять внимательность и руководствоваться установленными дорожными знаками.

Петрозаводская ТЭЦ перешла на зимний режим работы

Петрозаводская ТЭЦ, базовое предприятие теплоснабжения Петрозаводска, в соответствии с приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия 20 сентября переведена на зимний режим работы.

— Оборудование и тепловые сети выведены на необходимые температурные параметры, подключение жилых объектов производится управляющими организациями поэтапно и занимает несколько дней в связи с необходимостью регулировки внутридомовых систем отопления, — рассказал Александр Вдовиченко, директор Петрозаводской ТЭЦ ПАО "ТГК-1".

Точные сроки подачи тепла зависят от работы коммунальных служб и управляющих компаний.

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