ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ИТОГИ ВЫБОРОВ, ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА И СМЕРТЬ В СИЗО

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП -3 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Жители Карелии отдали большинство голосов «Единой России» на выборах в Госдуму
Также партия «Единая Россия» завоевала больше всего мест в Петросовете.
И 16 из 18 мандатов в Законодательное собрание республики тоже оказались у представителей партии власти.
Валентина Пивненко победила на выборах в Госдуму от Карелии.
«Единая Россия» проиграла выборы только в Кемский городской совет.
Руководитель Центральной избирательной комиссии Алексей Бахилин завил, что никаких нарушений во время выборов в республике не зарегистрировано.
Охлопков заявил о приходе четвертой волны коронавируса в Карелию
Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков сообщил, что медики столкнулись с очередной волной коронавирусной инфекции.
Заключенный умер в отделе полиции в Карелии, на теле обнаружены травмы
Следственные органы Костомукши проводят доследственную проверку в связи со смертью заключенного в камере изолятора временного содержания местного отдела полиции.
Стало известно, кто умер в камере отдела полиции в Карелии. Умерший в камере изолятора временного содержания отдела полиции Костомукши был доставлен туда по подозрению в покушении на убийство.
Задержанный умер во время проведения реанимационных мероприятий.
Друг умершего в СИЗО, так же задержанный за покушение на убийство, был арестован судом Костомукши на два месяца.
ЗВЕЗДА В МОМЕНТЕ
Журнал Maxim признал юную гонщицу из Карелии одной из самых сексуальных женщин России
Участница женской гоночной серии W Series Ирина Сидоркова признана одной из самых сексуальных женщин России.
Наркоманка и алкоголичка из Петрозаводска снимается в скандальном ТВ-шоу
Жительница Петрозаводска Даша Громова снимается в шестом сезоне шоу «Пацанки» на федеральном телеканале «Пятница».
ДРУГАЯ ТЕМА
Больше миллиарда рублей получит Петрозаводск на развитие Октябрьского района
На развитие Октябрьского района карельской столицы республика получит 1 миллиард 207 миллионов рублей, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
На ЦБК в Карелии загорелась буммашина, которую запустили более полувека назад
В Кондопожском ЦБК загорелась бумагоделательная машина №7, которую запустили в эксплуатацию в 1965 году
Власти Петрозаводска рассказали, где еще планируют осенью отремонтировать дороги
Подрядчик в ближайшее время заасфальтирует еще три улицы в столице Карелии.
Уголовное дело экс-министра транспорта Карелии вернулось в суд Петрозаводска
Уголовное дело дела экс-министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова, обвиняемого во взяточничестве, будет рассматривать городской суд Петрозаводска, вопреки попыткам адвокатов перенести процесс в другой регион.
P.S.
Синоптики рассказали, каким будет бабье лето в республике.
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