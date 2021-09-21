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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ИТОГИ ВЫБОРОВ, ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА И СМЕРТЬ В СИЗО

Новости. Общество
19:00, 26 Сентября 2021

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП -3 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Жители Карелии отдали большинство голосов «Единой России» на выборах в Госдуму


фото: © Марат Абулхатин / фотослужба Госдумы РФ / ТАСС

Также партия «Единая Россия» завоевала больше всего мест в Петросовете.

И 16 из 18  мандатов в Законодательное собрание республики тоже оказались у представителей партии власти. 

Валентина Пивненко победила на выборах в Госдуму от Карелии.

«Единая Россия» проиграла выборы только в Кемский городской совет.

Руководитель Центральной избирательной комиссии Алексей Бахилин завил, что никаких нарушений во время выборов в республике не зарегистрировано.

Охлопков заявил о приходе четвертой волны коронавируса в Карелию


фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков сообщил, что медики столкнулись с очередной волной коронавирусной инфекции.

Заключенный умер в отделе полиции в Карелии, на теле обнаружены травмы


фото: © Следком Карелии

Следственные органы Костомукши проводят доследственную проверку в связи со смертью заключенного в камере изолятора временного содержания местного отдела полиции.

Стало известно, кто умер в камере отдела полиции в Карелии. Умерший в камере изолятора временного содержания отдела полиции Костомукши был доставлен туда по подозрению в покушении на убийство.

Задержанный умер во время проведения реанимационных мероприятий.

Друг умершего в СИЗО, так же задержанный за покушение на убийство, был арестован судом Костомукши на два месяца.

ЗВЕЗДА В МОМЕНТЕ

Журнал Maxim признал юную гонщицу из Карелии одной из самых сексуальных женщин России


фото: © Somanyhorses

Участница женской гоночной серии W Series Ирина Сидоркова признана одной из самых сексуальных женщин России.

Наркоманка и алкоголичка из Петрозаводска снимается в скандальном ТВ-шоу


фото: © страница «Пацанки» в Инстарам

Жительница Петрозаводска Даша Громова снимается в шестом сезоне шоу «Пацанки» на федеральном телеканале «Пятница».

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Больше миллиарда рублей получит Петрозаводск на развитие Октябрьского района


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На развитие Октябрьского района карельской столицы республика получит 1 миллиард 207 миллионов рублей, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На ЦБК в Карелии загорелась буммашина, которую запустили более полувека назад


фото: кадр из программы «ВЕСТИ Карелия» © ГТРК «Карелия», 2013

В Кондопожском ЦБК загорелась бумагоделательная машина №7, которую запустили в эксплуатацию в 1965 году

Власти Петрозаводска рассказали, где еще планируют осенью отремонтировать дороги


фото: © Администрация Петрозаводска

Подрядчик в ближайшее время заасфальтирует еще три улицы в столице Карелии.

Уголовное дело экс-министра транспорта Карелии вернулось в суд Петрозаводска


фото: © Алексей Кайдалов / ВК

Уголовное дело дела экс-министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова, обвиняемого во взяточничестве, будет рассматривать городской суд Петрозаводска, вопреки попыткам адвокатов перенести процесс в другой регион.

P.S.

В Карелию идет бабье лето


фото: © ИТАР-ТАСС / Михаил Метцель

Синоптики рассказали, каким будет бабье лето в республике.

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